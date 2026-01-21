ETV Bharat / technology

ChatGPT में आया उम्र पहचानने वाला फीचर, अंडर-18 यूज़र्स की सुरक्षा पर होगा फोकस

OpenAI ने ChatGPT में Age prediction फीचर लॉन्च किया, जिससे टीन यूज़र्स को ज्यादा सुरक्षा और वयस्कों को बेहतर एक्सेस मिलेगा.

ChatGPT's new age prediction model is expected to be refined over time
ChatGPT के नए एज प्रेडिक्शन मॉडल में समय के साथ सुधार होने की उम्मीद है. (Image Credit: OpenAI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए जितनी अच्छी साबित हो रही है, उतनी ही ज्यादा नुकसानदायी भी साबित होती जा रही है. खासतौर पर पूरी दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीनएज यानी 18 साल से कम उम्र वाले यूज़र्स को एआई के नकारात्मक प्रभावों से बचाना बहुत जरूरी है और उसके लिए एआई कंपनियों को अपने यूज़र्स के उम्र की सही पहचान करनी भी जरूरी है. इसी कारण अमेरिकन एआई कंपनी ओपनएआई ने चैटजीपीटी में एक नया फीचर रोलआउट करने का ऐलान किया है, जिसका नाम एज प्रेडिक्शन (Age Prediction) है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

चैटजीपीटी में आने वाले इस नए फीचर का मकसद यह पहचानना है कि कोई यूज़र 18 साल से कम उम्र का तो नहीं है, ताकि उसके लिए सही सेफ्टी सेटिंग्स और अनुभव लागू किए जा सकें. इससे एक तरफ बच्चों और टीनएज यूज़र्स को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा और दूसरी तरफ एडल्ट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से टूल्स इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलेगी, वो भी तय सेफ्टी लिमिट के अंदर.

कैसे काम करेगा एज प्रेडिक्शन फीचर?

OpenAI के मुताबिक, जो यूज़र साइन-अप के समय खुद बताते हैं कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है. लेकिन जो यूज़र उम्र की जानकारी साफ तौर पर नहीं देते, उनके लिए अब नया age prediction मॉडल काम करेगा. यह मॉडल कई तरह के संकेतों को देखकर अंदाजा लगाता है, जैसे अकाउंट कितना पुराना है, यूज़र आमतौर पर किस समय एक्टिव रहता है, समय के साथ उसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसा रहा है और उसने कहीं अपनी उम्र बताया है या नहीं.

अगर सिस्टम को लगता है कि कोई यूज़र 18 साल से कम उम्र का हो सकता है, तो उसके लिए कुछ कंटेंट्स को अपने-आप सीमित कर दिया जाएगा. इसमें ग्राफिक हिंसा या खून-खराबे वाले दृश्य, खतरनाक वायरल चैलेंज, सेक्सुअल या हिंसक रोल-प्ले, सेल्फ-हार्म से जुड़ा कंटेंट और ऐसा कंटेंट शामिल है जो शरीर को लेकर गलत सोच, अनहेल्दी डाइट या बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देता है.

इसके साथ ही पैरेंट्स को भी ज्यादा कंट्रोल दिया जा रहा है. वो पैरेंटल कंट्रोल्स के ज़रिए यह तय कर सकते हैं कि उनका बच्चा ChatGPT किस समय इस्तेमाल कर पाए, यानी 'क्वाइट ऑवर्स' सेट किए जा सकते हैं. इसके अलावा, मेमोरी या मॉडल ट्रेनिंग जैसे फीचर्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिलेगा. अगर सिस्टम को किसी टीन यूज़र में गंभीर मानसिक परेशानी के संकेत दिखते हैं, तो पैरेंट्स को नोटिफिकेशन भी मिल सकता है.

OpenAI का कहना है कि यह age prediction मॉडल समय के साथ और बेहतर बनाया जाएगा. कंपनी शुरुआती इस्तेमाल से मिलने वाले फीडबैक और डेटा के आधार पर इसकी सटीकता बढ़ाएगी. वहीं, अगर किसी एडल्ट यूज़र को गलती से 18 साल से कम उम्र वाले अनुभव में डाल दिया जाता है, तो उसके लिए एक आसान तरीका होगा. ऐसे यूज़र अपनी उम्र कन्फर्म करके फुल एक्सेस वापस पा सकते हैं. इसके लिए उन्हें पर्सनल नाम की एक सुरक्षित पहचान वेरिफिकेशन सर्विस के ज़रिए सेल्फी अपलोड करनी होगी. यूज़र Settings > Account में जाकर देख सकते हैं कि उनके अकाउंट पर टीन सेफगार्ड्स लागू हैं या नहीं.

TAGGED:

CHATGPT AGE PREDICTION
OPENAI TEEN SAFETY
CHATGPT PARENTAL CONTROLS
OPENAI AGE DETECTION
CHATGPT UNDER 18 SAFEGUARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.