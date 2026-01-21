ETV Bharat / technology

ChatGPT में आया उम्र पहचानने वाला फीचर, अंडर-18 यूज़र्स की सुरक्षा पर होगा फोकस

ChatGPT के नए एज प्रेडिक्शन मॉडल में समय के साथ सुधार होने की उम्मीद है. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए जितनी अच्छी साबित हो रही है, उतनी ही ज्यादा नुकसानदायी भी साबित होती जा रही है. खासतौर पर पूरी दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीनएज यानी 18 साल से कम उम्र वाले यूज़र्स को एआई के नकारात्मक प्रभावों से बचाना बहुत जरूरी है और उसके लिए एआई कंपनियों को अपने यूज़र्स के उम्र की सही पहचान करनी भी जरूरी है. इसी कारण अमेरिकन एआई कंपनी ओपनएआई ने चैटजीपीटी में एक नया फीचर रोलआउट करने का ऐलान किया है, जिसका नाम एज प्रेडिक्शन (Age Prediction) है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं. चैटजीपीटी में आने वाले इस नए फीचर का मकसद यह पहचानना है कि कोई यूज़र 18 साल से कम उम्र का तो नहीं है, ताकि उसके लिए सही सेफ्टी सेटिंग्स और अनुभव लागू किए जा सकें. इससे एक तरफ बच्चों और टीनएज यूज़र्स को ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा और दूसरी तरफ एडल्ट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से टूल्स इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलेगी, वो भी तय सेफ्टी लिमिट के अंदर. कैसे काम करेगा एज प्रेडिक्शन फीचर? OpenAI के मुताबिक, जो यूज़र साइन-अप के समय खुद बताते हैं कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, उन्हें पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा दी जाती है. लेकिन जो यूज़र उम्र की जानकारी साफ तौर पर नहीं देते, उनके लिए अब नया age prediction मॉडल काम करेगा. यह मॉडल कई तरह के संकेतों को देखकर अंदाजा लगाता है, जैसे अकाउंट कितना पुराना है, यूज़र आमतौर पर किस समय एक्टिव रहता है, समय के साथ उसका इस्तेमाल करने का तरीका कैसा रहा है और उसने कहीं अपनी उम्र बताया है या नहीं.