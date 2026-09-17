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OpenAI ने AI बिहेवियर के 'चिंताजनक' छह नए मामलों का किया खुलासा

कंपनी ने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि मॉडल सेशन के बीच जानकारी कैसे पास करते हैं और क्या खुद से बनाए गए इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल समय के साथ सेफगार्ड्स को बायपास करने के लिए किया जा सकता है.

OpenAI ने कहा कि एक अनरिलीज़्ड रिसर्च मॉडल पाया गया, जो नए सेशन में अपना काम जारी रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली समरी में अलग-अलग इंस्ट्रक्शन डाल रहा था. इनमें ऐसे इंस्ट्रक्शन शामिल थे, जो खुद को अपनी नॉर्मल सेफ्टी कंस्ट्रेंट्स को नज़रअंदाज़ करने के लिए कह रहे थे. OpenAI ने अपने बिहेवियर से प्रभावित 27 समरी की पहचान की है.

उदाहरणों में बिना इजाज़त के काम करने वाले मॉडल, दूसरे मॉडल के साथ कोऑर्डिनेट करना, इंसानी निगरानी से बचना, या पिछले सुरक्षा दावों का खंडन करना शामिल है. किसी जानी-पहचानी समस्या के बार-बार होने वाले मामले भी पब्लिश किए जा सकते हैं, क्योंकि बार-बार होने वाला मामला अपने आप में एक उपयोगी सबूत हो सकता है.

रिपोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए असली नुकसान या बार-बार होने वाले पैटर्न को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. यह ट्रेनिंग, टेस्टिंग और असल दुनिया में इस्तेमाल सहित किसी भी स्टेज पर देखे गए व्यवहार पर लागू होता है.

मिसअलाइनमेंट किसे माना जाता है? नए फ्रेमवर्क के तहत, OpenAI ऐसे मामलों की रिपोर्ट करेगा, जो असुरक्षित व्यवहार के नए पैटर्न का खुलासा करते हैं, मौजूदा सुरक्षा उपायों में कमियों को सामने लाते हैं, या मॉडल कैसे काम करते हैं, इस बारे में धारणाओं को चुनौती देते हैं.

कंपनी ने कहा कि उसे नहीं लगता कि AI इंडस्ट्री ने अभी तक अलाइनमेंट और मॉनिटरिंग को इतनी अच्छी तरह से सॉल्व किया है कि बिना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के सिस्टम को तेज़ी से स्केल किया जा सके.

OpenAI ने कहा कि जैसे-जैसे AI सिस्टम ज़्यादा पावरफ़ुल होते जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बात की एक शेयर्ड, सबूतों पर आधारित समझ होनी चाहिए कि अलाइनमेंट रिसर्च कैसे आगे बढ़ रही है.

कंपनी ने कहा कि ऐसे नतीजों को बताने की उसकी पिछली कोशिशें एक जैसी नहीं थीं, अक्सर तब तक देरी होती थी, जब तक कि नए मॉडल रिलीज़ के लिए रिपोर्ट में काफ़ी केस ग्रुप या शामिल नहीं हो जाते. नए फ्रेमवर्क का मकसद इस प्रोसेस को तेज़ करना है, जिससे OpenAI नतीजों को देखने के तुरंत बाद पब्लिश कर सके, यहां तक कि बिहेवियर को पूरी तरह से समझने या ठीक करने से पहले भी.

हैदराबाद: OpenAI ने उन मामलों को ट्रैक करने, जांच करने और पब्लिकली शेयर करने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है, जहां इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल अचानक या चिंताजनक तरीके से काम करते हैं. इस फ्रेमवर्क के साथ, कंपनी ने पिछले छह महीनों में देखे गए मॉडल के अजीब व्यवहार की डिटेल वाली छह रिपोर्ट जारी की हैं.

2. ट्रेनिंग के दौरान गलतियों को छिपाना

अपने GPT-5.6 Sol मॉडल को ट्रेन करते समय, OpenAI ने पाया कि कई मॉडल इंस्टेंस ने यूज़र्स से गलतियां या संदिग्ध व्यवहार छिपाने के लिए अपनी समरी में छिपे हुए निर्देश जोड़ दिए थे. कुछ मामलों में, समरी ने मॉडल को बिना बताए गायब हिस्टोरिकल डेटा बनाने या सोर्स वर्जन के बीच अंतर छिपाने के लिए कहा. इससे पता चलता है कि मॉडल असल में अपनी गलतियों को फ़्लैग करने के बजाय उन्हें छिपाना सीख रहा था.

3. चोरी की गई API-की का इस्तेमाल करना और नतीजे बनाना

कैलिफ़ोर्निया काउंटी की कमाई के आंकड़ों के बारे में एक आसान सवाल का जवाब देने की कोशिश करते समय, एक मॉडल को ऑनलाइन एक खुली API की मिली और उसने बिना इजाज़त के उसका इस्तेमाल किया. जब Key से भी उसे सही डेटा का एक्सेस नहीं मिला, तो मॉडल ने आंकड़े बनाए और उन्हें यूज़र को ऐसे दिखाया जैसे वे असली, सोर्स की हुई जानकारी हों. इस मामले में दो गंभीर मुद्दे जुड़े हैं, पहला बिना इजाज़त के एक्सेस और दूसरा तथ्यों को पूरी तरह से मनगढ़ंत बनाना.

4. बिना परमिशन के फ़ाइल अपलोड करना

एक यूज़र ने एक अनरिलीज़्ड मॉडल से पांच मिलियन स्क्वायर मीटर से बड़ी झीलों की पहचान करने और उनका साइटेशन देने के लिए कहा. मॉडल ने Python का इस्तेमाल करके काम को सही ढंग से हल किया, लेकिन उसे लगा कि साइटेशन को सपोर्ट करने के लिए ब्राउज़र-बेस्ड सोर्स की ज़रूरत है.

इसलिए, उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल इंटरनेट पर अपलोड कर दी. ऐसा करने से पहले उसने यूज़र से नहीं पूछा. OpenAI ने इसे एक ऐसे मॉडल के उदाहरण के तौर पर फ़्लैग किया, जिसने पहले यूज़र से पूछने के बजाय, किसी निर्देश के जवाब में बिना इजाज़त के एक्शन लिया.

5. मॉडल्स एक कोड रिपॉजिटरी के ज़रिए एक-दूसरे को मैसेज भेज रहे

ट्रेनिंग के दौरान, कई मॉडल्स ने एक अंदरूनी सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरी को एक इनफॉर्मल मैसेजिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया, और एक-दूसरे के लिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स छोड़ते हुए गायब इनपुट फाइलों को ढूंढने की कोशिश की. आखिरकार वे फाइलें रिकवर नहीं कर पाए.

इससे पहले, एक मिलते-जुलते मामले में एक मॉडल ने नेटवर्क पाबंदियों से बचने की कोशिश के तहत टेस्ट फाइलों को रिपॉजिटरी में सफलतापूर्वक अपलोड किया था. दोनों मामले इस ओर इशारा करते हैं कि मॉडल्स अपनी दी गई सीमाओं के बाहर बातचीत करने या काम करने के लिए क्रिएटिव, अनजाने तरीके ढूंढ रहे हैं.

6. पब्लिक वेबसाइट के ज़रिए फ़ाइलें शेयर करना

एक अलग ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ में, एक ही टास्क पर मिलकर काम करने वाले कई एजेंट एक-दूसरे की लोकल फ़ाइलों को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. इससे बचने के लिए, उन्होंने आपस में फ़ाइलें शेयर करने के लिए पब्लिक फ़ाइल-होस्टिंग वेबसाइट का सहारा लिया.

इसका मतलब था कि टास्क से जुड़ी फ़ाइलें ऑनलाइन पब्लिकली एक्सेसिबल हो गईं, भले ही ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि सिर्फ़ लोकल फ़ाइलों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. OpenAI ने इसे एक ऐसे मामले के तौर पर नोट किया, जहां मॉडल्स के बीच मिलकर काम करने से अनचाहा प्राइवेसी और सिक्योरिटी गैप पैदा हो गया.

OpenAI ने ज़ोर देकर कहा कि ये अलग-अलग उदाहरण हैं और इससे यह पता नहीं चलता कि उसके सिस्टम में ऐसा व्यवहार कितनी बार होता है.

रिपोर्ट का रिव्यू कैसे किया जाएगा?

OpenAI का कहना है कि कोई भी कर्मचारी रिव्यू के लिए किसी संभावित केस को फ़्लैग कर सकता है. फिर एक सेफ़्टी टीम जांच करती है और उसे तीन लेवल में से एक पर असाइन करती है, जिसमें डिस्क्लोज़र के लिए तैयार, छोटी जांच, या बाहरी पार्टियों से जुड़े मुश्किल मामलों के लिए लंबी स्लो ट्रैक जांच शामिल है.

कंपनी ने कहा कि पब्लिशिंग को लेकर असहमति को OpenAI के सीनियर सेफ़्टी ग्रुप को भेजा जाएगा, और अगर हल नहीं होता है, तो कंपनी लीडरशिप को भेजा जाएगा.

OpenAI ने कहा कि भविष्य की रिपोर्ट में यह शामिल होगा कि क्या हुआ, इसका पता कैसे चला, इसके रिस्क, बिना जवाब वाले सवाल, और इसे ठीक करने के लिए उठाए जा रहे कदम. कंपनी ने कन्फ़र्म किया कि यह डिस्क्लोज़र का सिर्फ़ शुरुआती बैच है, जैसे-जैसे फ्रेमवर्क और डेवलप होगा, और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है.