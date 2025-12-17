ChatGPT को बनाया जाएगा AI ऑपरेटिंग सिस्टम! OpenAI की बड़ी तैयारी
OpenAI ChatGPT को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां यूजर हर डिजिटल काम एक ही AI सिस्टम से कर सके.
Published : December 17, 2025 at 1:44 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी लगातार अपने पैर परासते जा रही है. दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक OpenAI अब अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है. ओपनआई अपने एआई चैटबॉट यानी चैटजीपीटी (ChatGPT) को ऑपरेटिंग सिस्टम (AI OS) में बदलना चाहती है. ओपनएआई का प्लान चैटजीपीटी को एक कंप्लीट एआई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का है. इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया है और Glen Coates को नया Head of App Platform नियुक्त किया है.
Glen Coates ने खुद एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए बताया कि वह OpenAI जॉइन कर चुके हैं और उनका मकसद ChatGPT को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह डेवलप करना है. इससे पहले वह Shopify में Vice President और Head of Product की अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. OpenAI में वह Nick Turley को रिपोर्ट करेंगे, जो ChatGPT Head हैं.
Joined @OpenAI to head up App Platform and help turn ChatGPT into an OS. Last successful attempt was iOS ~20 years ago, so .. should be a cakewalk— Glen Coates (@glencoates) December 15, 2025
Thanks to @tobi for the opportunity of a lifetime, and 💚 to everyone at @Shopify
Can't wait to coding-demo-fail on a new stage
चैटजीपीटी में आए कई खास फीचर्स
आपको बता दें कि अभी तक चैटजीपीटी एक ऐप और प्लेटफॉर्म दोनों की तरह काम करता है. एआई की मदद से यूज़र्स चैटजीपीटी से चैट कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी ढूंढ सकते हैं और अब नए फीचर्स के साथ थर्ड पार्टी ऐप्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओपनएआई ने हाल ही में ChatGPT Apps फीचर लॉन्च किया है, जिससे Adobe, Canva, Zillow जैसे ऐप्स सीधे ChatGPT के अंदर काम कर सकते हैं. इस फीचर की मदद से यूज़र्स को अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ चैटजीपीटी में भी सारे अन्य ऐप्स के काम भी कर पाते हैं.
टेकक्रंच से बातचीत के दौरान ओपनएआई के हेड निक टर्ली ने साफ कहा कि आने वाले कुछ सालों में ChatGPT को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जहां हर काम के लिए अलग-अलग ऐप होंगे. अगर लिखना है तो उसके लिए ऐप होगा, कोडिंग करनी है तो उसके लिए अलग ऐप मिलेगा और अगर किसी सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़ना है, तो उसके लिए भी एप्लिकेशन मौजूद होगी.
ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म को हार्डवेयर, यूजर और ऐप्स के बीच पुल बनना होता है. ChatGPT के पास पहले से यूजर इंटरफेस, AI एजेंट्स, सर्च सिस्टम और डेटा लेयर मौजूद है. अब सिर्फ हार्डवेयर इंटीग्रेशन की कमी है. यहीं पर OpenAI की Jony Ive के साथ पार्टनरशिप अहम हो जाती है. यह AI डिवाइस 2027 तक लॉन्च हो सकती है.
OpenAI पहले ही मजबूत डेटा सेंटर्स, ऐप पार्टनरशिप और AI टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है. अगर ये सभी चीजें एक साथ जुड़ती हैं, तो ChatGPT दुनिया का पहला AI ऑपरेटिंग सिस्टम बन सकता है. हालांकि अभी कंपनी ने इसकी कोई तय टाइमलाइन नहीं बताई है.