Google की SynthID वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी अपनाएंगी OpenAI, Nvidia, Eleven Labs, और अन्य कंपनियां
Google Search, Gemini, Chrome और Pixel में अपने AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन टूल्स को भी बढ़ा रहा है.
Published : May 21, 2026 at 11:06 AM IST
हैदराबाद: Google ने OpenAI, Kakao और ElevenLabs जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के लिए SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है. जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स दोनों ही AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन टूल हैं, जो यूज़र्स को ऑनलाइन AI से बने और बदले हुए मीडिया को पहचानने में मदद करते हैं.
इन AI कंपनियों के साथ, माउंटेन व्यू की यह बड़ी टेक कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स जैसे Search, Gemini, Chrome, Pixel और Cloud में SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स को बढ़ाएगी. इसके अलावा, Nvidia और Google के बीच पार्टनरशिप के ज़रिए, SynthID का इस्तेमाल Nvidia के Cosmos वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल्स से AI से बने वीडियो आउटपुट को वॉटरमार्क करने के लिए किया जाएगा.
क्या है SynthID?
SynthID, Google की डिजिटल वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी है, जो AI से बने कंटेंट में ऐसे सिग्नल डालती है, जो दिखाई नहीं देते. तीन साल पहले लॉन्च हुई, Google का कहना है कि SynthID का इस्तेमाल तब से Google के जेनरेटिव मीडिया टूल्स और प्रोडक्ट्स पर 100 बिलियन से ज़्यादा इमेज और वीडियो और 60,000 साल के ऑडियो के बराबर वॉटरमार्क करने के लिए किया गया है.
C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स क्या हैं?
C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन टूल हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं कि मीडिया कैसे बनाया या बदला गया. Google ने बताया कि Pixel 10 पहला स्मार्टफोन था, जो अपने कैमरा ऐप के ज़रिए कंटेंट क्रेडेंशियल्स को नेटिवली सपोर्ट करता था.
टेक दिग्गज अब आने वाले हफ़्तों में Pixel 8, 9 और 10 डिवाइस पर वीडियो कैप्चर के लिए इस फ़ीचर को बढ़ा रहा है, जिससे मोबाइल कैमरे के ज़रिए असली, बिना एडिट किए कंटेंट का ऑथेंटिकेशन हो सकेगा.
सर्च और क्रोम में वेरिफिकेशन
इमेज, वीडियो और ऑडियो के लिए SynthID वेरिफिकेशन हाल ही में Gemini ऐप में जोड़ा गया है, जहां इसे दुनिया भर में 50 मिलियन बार इस्तेमाल किया जा चुका है. Google अब आने वाले हफ़्तों में Chrome के साथ Search में भी यह फीचर ला रहा है. यूज़र्स Chrome में Lens, AI Mode, Circle to Search या Gemini जैसे टूल्स के ज़रिए सीधे कंटेंट के बारे में पूछ सकेंगे, "क्या यह AI से बना है?"
C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन के लिए सपोर्ट भी Gemini ऐप में लाया जा रहा है, जिससे यूज़र्स यह कन्फर्म कर सकेंगे कि कंटेंट बिना बदलाव वाला ओरिजिनल है या उसमें बदलाव किया गया है, और किस टूल से किया गया है. यह फीचर आने वाले महीनों में Search और Chrome में आने की उम्मीद है.
क्लाउड API पर AI कंटेंट डिटेक्शन
Google, Google Cloud के Gemini एंटरप्राइज एजेंट प्लेटफॉर्म पर एक AI कंटेंट डिटेक्शन API लॉन्च कर रहा है, जिससे बिज़नेस गूगल और दूसरे पॉपुलर मॉडल्स द्वारा बनाए गए AI-जेनरेटेड मीडिया को पहचान सकेंगे. इसके इस्तेमाल में फ्रॉड से बचाव, फीड मॉडरेशन, फैक्ट-चेकिंग और सिंथेटिक मीडिया लेबलिंग शामिल हैं.
स्टैंडर्ड्स के मामले में, Google C2PA स्टीयरिंग कमिटी के मेंबर के तौर पर इंटरऑपरेबल प्रोवेंस टेक्नोलॉजी की वकालत करता रहता है. Meta, जो कमिटी का मेंबर भी है, ने कन्फर्म किया है कि वह इंस्टाग्राम पर कैमरे से कैप्चर किए गए कंटेंट को कंटेंट क्रेडेंशियल्स के साथ लेबल करना शुरू कर देगा. इसका मतलब है कि Pixel फोन पर शूट किए गए असली फोटो और वीडियो को प्लेटफॉर्म पर शेयर करने पर पहचाना जाएगा और उसी हिसाब से लेबल किया जाएगा.