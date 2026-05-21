ETV Bharat / technology

Google की SynthID वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी अपनाएंगी OpenAI, Nvidia, Eleven Labs, और अन्य कंपनियां

यूज़र्स सीधे जेमिनी ऐप में पूछ सकते हैं कि कोई इमेज या वीडियो AI से बना है या नहीं. ( फोटो - Google Blog )

हैदराबाद: Google ने OpenAI, Kakao और ElevenLabs जैसी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के लिए SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है. जिन्हें नहीं पता, उनके लिए बता दें कि SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स दोनों ही AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन टूल हैं, जो यूज़र्स को ऑनलाइन AI से बने और बदले हुए मीडिया को पहचानने में मदद करते हैं. इन AI कंपनियों के साथ, माउंटेन व्यू की यह बड़ी टेक कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स जैसे Search, Gemini, Chrome, Pixel और Cloud में SynthID और C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स को बढ़ाएगी. इसके अलावा, Nvidia और Google के बीच पार्टनरशिप के ज़रिए, SynthID का इस्तेमाल Nvidia के Cosmos वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल्स से AI से बने वीडियो आउटपुट को वॉटरमार्क करने के लिए किया जाएगा. क्या है SynthID?

SynthID, Google की डिजिटल वॉटरमार्किंग टेक्नोलॉजी है, जो AI से बने कंटेंट में ऐसे सिग्नल डालती है, जो दिखाई नहीं देते. तीन साल पहले लॉन्च हुई, Google का कहना है कि SynthID का इस्तेमाल तब से Google के जेनरेटिव मीडिया टूल्स और प्रोडक्ट्स पर 100 बिलियन से ज़्यादा इमेज और वीडियो और 60,000 साल के ऑडियो के बराबर वॉटरमार्क करने के लिए किया गया है. C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स क्या हैं?

C2PA कंटेंट क्रेडेंशियल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AI कंटेंट ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन टूल हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं कि मीडिया कैसे बनाया या बदला गया. Google ने बताया कि Pixel 10 पहला स्मार्टफोन था, जो अपने कैमरा ऐप के ज़रिए कंटेंट क्रेडेंशियल्स को नेटिवली सपोर्ट करता था. टेक दिग्गज अब आने वाले हफ़्तों में Pixel 8, 9 और 10 डिवाइस पर वीडियो कैप्चर के लिए इस फ़ीचर को बढ़ा रहा है, जिससे मोबाइल कैमरे के ज़रिए असली, बिना एडिट किए कंटेंट का ऑथेंटिकेशन हो सकेगा.