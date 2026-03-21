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OpenAI बना रहा एक सुपरऐप, जिसमें शामिल होंगे ChatGPT, Codex और Atlas: रिपोर्ट

एंथ्रोपिक की तेज तरक्की और पेंटागन डील विवाद ने ओपनएआई को अपने प्रोडक्ट्स को सरल बनाने के लिए मजबूर कर दिया है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI अब कई ऐप्स को एक-साथ चलाने का नाटक छोड़ रही है. कंपनी ने फैसला किया है कि चैटजीपीटी, कोडेक्स कोडिंग टूल और एटलस वेब ब्राउज़र को मिलाकर एक ही डेस्कटॉप ऐप बनाया जाएगा, जिसे अधिकारी "सुपरऐप" कह रहे हैं. ओपनएआई की एप्लिकेशन्स प्रमुख फिदजी सिमो ने गुरुवार को एक इंटरनल मेमो में साफ-साफ कहा कि कंपनी अब तक बहुत सारे ऐप्स और टेक्नोलॉजी स्टैक्स में अपनी एनर्जी यूज़ कर रही है, जिससे काम थोड़ा स्लो हो गया था और क्वालिटी का स्तर बनाए रखना भी मुश्किल हो गया था. द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिमो ने लिखा, "हमें एहसास हुआ कि हम बहुत सारे ऐप्स में फैले हुए हैं और अब हमें इसे सरल बनाने की जरूरत है. इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनी के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन भी मदद कर रहे हैं." यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक तेजी से आगे बढ़ रही है. एंथ्रोपिक का क्लॉड कोड और कोवर्क प्रोडक्ट बिजनेस और इंजीनियरिंग टीमों में खूब पॉपुलर हो रहा है. कई यूजर्स चैटजीपीटी छोड़कर क्लॉड की ओर जा रहे हैं, खासकर ओपनएआई के पेंटागन के साथ डील करने के बाद सोशल मीडिया पर #QuitGPT जैसे अभियान चल रहे हैं. एंथ्रोपिक ने पेंटागन की डील ठुकरा दी थी, जबकि ओपनएआई ने इसे स्वीकार कर लिया और इसी वजह से यूज़र्स ओपनएआई से नाराज़ हो गए. Agentic AI पर बेस्ड होगा नया सुपरऐप