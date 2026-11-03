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OpenAI ने लॉन्च किया LifeVal, अब रोजमर्रा के जरूरी कामों में होगा ChatGPT का असली टेस्ट

पिछले साल में मॉडल ब्राउजर और कंप्यूटर इस्तेमाल में काफी बेहतर हुए हैं जिससे ChatGPT अब सिर्फ बात नहीं बल्कि असली काम भी पूरा कर सकता है. ( OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने एक नया कदम उठाया है, जिससे पता चलेगा कि चैटजीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में वाकई में कितनी मददगार हो सकती है. इसके लिए कंपनी ने LifeVal नाम का एक नया बेंचमार्क बनाया है. यह उन कामों पर आधारित है, जिन्हें ChatGPT यूजर्स ने फीडबैक के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी बताया है. इसमें बच्चे की देखभाल ढूंढना, सरकारी सर्विसेज़ लेना, पैसे का हिसाब रखना जैसे काम शामिल हैं.

OpenAI का मकसद है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI पूरी मानवता के काम आए. हर हफ्ते एक अरब से ज्यादा लोग चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हैं. कंपनी चाहती है कि यह सिर्फ बातचीत न करें बल्कि असल में काम पूरा करे, जैसे बजट बनाना, स्कूल की तैयारी करना, रेसिपी बदलना, किराना ऑर्डर करना या एक्सरसाइज़ प्लान करना इत्यादि.

LifeVal कैसे बना इसके लिए ओपनएआई ने अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय समय उपयोग सर्वेज़ को आधार बनाया था. उसके बाद 3995 लोगों के एक बड़े सर्वे से पता लगाया कि लोग पर्सनल असिस्टेंट से किस तरह की मदद सबसे ज्यादा चाहते हैं. इनमें देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, घर का कामकाज, पर्सनल फाइनेंस, खरीदारी और सरकारी सर्विसेज़ जैसे काम शामिल हैं.