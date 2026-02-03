ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया Codex ऐप, अब कई AI एजेंट एक-साथ करेंगे कोडिंग

OpenAI ने macOS के लिए Codex ऐप लॉन्च किया. यह कई AI एजेंट्स के जरिए तेज, आसान और ऑटोमेटेड कोडिंग सुविधा देता है.

OpenAI's new Codex app allows developers to code faster and smarter with multiple AI agents simultaneously.
OpenAI का नया Codex ऐप डेवलपर्स को एक साथ कई AI एजेंट्स से तेज और स्मार्ट कोडिंग करने की सुविधा देता है. (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबाद: ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने डेवलपर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम Codex है. इसे खासतौर पर macOS यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है. यह एक डेस्कटॉप ऐप है, जो प्रोग्रामर्स को एक साथ कई एआई कोडिंग एजेंट्स के साथ काम करने की सुविधा देता है. इस ऐप के जरिए ओपनएआई का मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान, तेज और ज्यादा व्यवस्थित बनाना है. अब तक ज्यादातर एआई कोडिंग टूल एक वक्त में सिर्फ एक ही काम संभाल पाते थे. इस वजह से डेवलपर्स को अलग-अलग काम करने के लिए बार-बार ब्राउज़र, टेक्स्ट एडिटर और टर्मिनल के बीच स्विच करना पड़ता था. अब कोडक्स ऐप ने डेवलपर्स की इस समस्या को खत्म कर दिया है.

ओपनएआई के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इसमें कई एआई एजेंट्स एक ही टाइम में अलग-अलग टास्क पर काम कर सकते हैं. इससे डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ती है और टीम को मैनेज करने में आसानी मिलती है. असल में, Codex एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट है, जिसे ओपनएआई ने अप्रैल 2025 में पेश किया था. यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर बेस्ड है, जिन्हें खासतौर पर कोडिंग के लिए ही ट्रेन किया गया है. Codex साधारण भाषा में दिए गए निर्देषों को समझकर कोड लिख सकता है, बग्स ठीक कर सकता है, टेस्ट बना सकता है और प्रोजेक्ट्स में नए फीचर्स जोड़ने में मदद कर सकता है.

थ्रेड सिस्टम की खासियत

Codex में Python, JavaScript, Go जैसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने की क्षमता है. इस ऐप की सबसे खास बात इसका थ्रेड सिस्टम है. इसमें हर एआई एजेंट अलग थ्रेड में काम करता है, जिससे अलग-अलग टास्क को व्यवस्थित तरीके से मैनेज में आसानी होती है. डेवलपर्स अलग थ्रेड में नई मॉड्यूल डेवलपमेंट, डिबगिंग या कोड रिव्यू जैसे काम कर सकते हैं. इस फीचर की मदद से एक ही प्रोजेक्ट में कई बदलाव होने के बाद भी कंफ्यूज़न या टकराव की संभावना कम हो जाती है.

Codex ऐप में डिफ रिव्यू और एडिटिंग की सुविधा भी दी गई है. डेवलपर्स सीधे उसी जगह कोड में बदलाव देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें स्किल्स फीचर भी शामिल किया गया है. यह फीचर डेवलपर्स को बार-बार करने वाले कामों के लिए एक ही टेमप्लेट बनाने की सुविधा देता है. इससे एआई एजेंट बार-बार करने वाले काम को आसानी से दोहरा सकते हैं.

OpenAI के अनुसार Codex ऐप फिलहाल Apple Silicon वाले macOS सिस्टम के लिए उपलब्ध है. यूज़र्स अपने चैटजीपीटी अकाउंट या OpenAI API की मदद से इसमें लॉगिन कर सकते हैं. कंपनी जल्द ही इसे Windows और Linux प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस ऐप को डेवलपर्स के लिए कोडिंग के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला टूल माना जा रहा है.

