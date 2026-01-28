ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Prism, वैज्ञानिकों की रिसर्च और राइटिंग के लिए फ्री एआई टूल

ChatGPT's Prism is powered by the GPT-5.2 AI model. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों के लिए ChatGPT में एक नया AI-native वर्कस्पेस Prism पेश किया है. यह टूल खास तौर पर साइंटिफिक राइटिंग और टीम के साथ मिलकर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है. Prism को लेटेस्ट GPT-5.2 मॉडल से पावर मिलती है, जिससे लिखने, एडिट करने और पब्लिकेशन की तैयारी का पूरा काम एक ही जगह हो जाता है. Prism की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह क्लाउड-बेस्ड LaTeX वर्कस्पेस है. इससे रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करना, उसमें बदलाव करना, को-ऑथर्स के साथ रियल-टाइम में काम करना और फाइनल सबमिशन तक की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकती है. अलग-अलग फाइल्स, ईमेल या चैट टूल्स में कंटेंट कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. OpenAI के मुताबिक, Prism में अनलिमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और हर प्रोजेक्ट में अनगिनत सहयोगी जोड़े जा सकते हैं. जब यूजर किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने को कहता है, तो Prism सीधे उसी डॉक्यूमेंट में इन-प्लेस एडिट कर देता है. इससे वर्जन कन्फ्लिक्ट, मैनुअल मर्जिंग और फालतू टेक्निकल झंझट काफी हद तक कम हो जाते हैं.