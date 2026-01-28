OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Prism, वैज्ञानिकों की रिसर्च और राइटिंग के लिए फ्री एआई टूल

ETV Bharat / technology

OpenAI ने ChatGPT में Prism लॉन्च किया, जो GPT-5.2 बेस्ड LaTeX वर्कस्पेस है, जिससे वैज्ञानिकों के लिए राइटिंग, कॉलेबरेशन और पब्लिकेशन आसान होता है.

ChatGPT का प्रिज्म GPT-5.2 AI मॉडल से चलता है.
ChatGPT's Prism is powered by the GPT-5.2 AI model. (Image Credit: OpenAI)
Published : January 28, 2026 at 1:59 PM IST

हैदराबाद: OpenAI ने वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों के लिए ChatGPT में एक नया AI-native वर्कस्पेस Prism पेश किया है. यह टूल खास तौर पर साइंटिफिक राइटिंग और टीम के साथ मिलकर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है. Prism को लेटेस्ट GPT-5.2 मॉडल से पावर मिलती है, जिससे लिखने, एडिट करने और पब्लिकेशन की तैयारी का पूरा काम एक ही जगह हो जाता है.

Prism की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह क्लाउड-बेस्ड LaTeX वर्कस्पेस है. इससे रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करना, उसमें बदलाव करना, को-ऑथर्स के साथ रियल-टाइम में काम करना और फाइनल सबमिशन तक की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकती है. अलग-अलग फाइल्स, ईमेल या चैट टूल्स में कंटेंट कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.

OpenAI के मुताबिक, Prism में अनलिमिटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं और हर प्रोजेक्ट में अनगिनत सहयोगी जोड़े जा सकते हैं. जब यूजर किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव करने को कहता है, तो Prism सीधे उसी डॉक्यूमेंट में इन-प्लेस एडिट कर देता है. इससे वर्जन कन्फ्लिक्ट, मैनुअल मर्जिंग और फालतू टेक्निकल झंझट काफी हद तक कम हो जाते हैं.

वॉइस-बेस्ड एडिटिंग फीचर्स

इसका एक और दिलचस्प फीचर वॉइस-बेस्ड एडिटिंग है. अगर कोई रिसर्चर लिखते या रिव्यू करते समय छोटे बदलाव करना चाहता है, तो वह बोलकर भी कमांड दे सकता है. इससे काम का फ्लो नहीं टूटता और समय की बचत होती है.

OpenAI का कहना है कि पिछले एक साल में AI ने साइंस की दुनिया में काफी तेजी से जगह बनाई है. GPT-5 जैसे मॉडल्स ने मैथमैटिक्स की जटिल समस्याओं को हल करने, इम्यून-सेल एक्सपेरिमेंट्स के डेटा एनालिसिस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रयोगों की स्पीड बढ़ाने में मदद की है. हालांकि, कंपनी मानती है कि AI अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आने वाले समय में यह साइंटिफिक एडवांसमेंट का अहम हिस्सा बनेगा.

Prism की नींव OpenAI के क्लाउड-बेस्ड LaTeX प्लेटफॉर्म Crixet पर रखी गई है. यही वजह है कि टीमवर्क ज्यादा स्मूद हो पाया है. फिलहाल Prism फ्री है और किसी भी ChatGPT पर्सनल अकाउंट वाले यूजर के लिए उपलब्ध है. आने वाले समय में इसे ChatGPT Business, Enterprise और Education अकाउंट्स के लिए भी लॉन्च किया जाएगा. यूजर्स इस फीचर को prism.openai.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं.

