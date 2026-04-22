ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Images 2.0, अब इमेज बनाना और आसान

यह मॉडल reasoning क्षमता के जरिए जानकारी खोजकर उसे वेरिफाई करते हुए विजुअल तैयार करने में पहले से ज्यादा स्मार्ट साबित होता है. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने मंगलवार को अपनी नई इमेज जनरेशन टेक्नोलॉजी ChatGPT Images 2.0 लॉन्च की है, जो पहले के मॉडल की तुलना में ज्यादा सटीक, उपयोगी और कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझने वाली बताई जा रही है. यह नया मॉडल यूज़र्स द्वारा दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर ज्यादा डिटेल्ड और सही विजुअल तैयार करने में सक्षम है. कंपनी के अनुसार, ChatGPT Images 2.0 को खासतौर पर बेहतर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, मल्टीलिंग्विल रेंडरिंग और एडवांस्ड कंपोजिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका मतलब है कि अब यूज़र्स मुश्किल डिज़ाइन, यूएआई एलिमेंट्स, टेक्स्ट-हेवी ग्राफिक्स और स्ट्रक्चर्ड लेआउट्स को पहले से भी ज्यादा आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो पुराने सिस्टम्स के लिए चैलेंजिंग थे. इस नए मॉडल की सबसे खास बात इसकी मल्टीलिंग्वल क्षमता है. यह हिंदी, बंगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई जैसी भाषाओं में भी टेक्स्ट को ज्यादा सटीक और बेहतरीन तरके से विजुअल्स में शामिल कर सकता है. इससे पोस्ट, इंफोग्राफिक्स और एजुकेशनल कंटेंट तैयार करना और आसान हो जाता है. यह फीचर तब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब किसी डिज़ाइन में भाषा का काफी महत्व हो.