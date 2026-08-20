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OpenAI ने लॉन्च किया 'ChatGPT For Teens', किशोरों की सेक्सुअल कंटेंट से करेगा बेहतर सुरक्षा

'ChatGPT for Teens' को 13 से 17 साल की उम्र के यूज़र्स के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ डिज़ाइन किया गया है. ( फोटो - OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT का एक नया वर्जन पेश किया है, जिसे खास तौर पर टीनएजर्स के लिए बनाया गया है. यह वह पहली जनरेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बड़ी हुई है. 'ChatGPT for Teens' को 13 से 17 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया है. इसमें ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जैसे कि आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाने और रोमांटिक या सेक्स से जुड़ी बातचीत पर रोक लगाई जाए. कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य टीनएजर्स को उनकी उम्र के हिसाब से सही माहौल में AI का सही इस्तेमाल करने के लिए गाइड करना है. इसके नए वर्जन में पढ़ाई-लिखाई में मदद करने वाला फ़ीचर भी शामिल है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह स्टूडेंट्स को सिर्फ़ जवाब या स्कूल के निबंध लिखकर देने के बजाय, उन्हें सीखने में मदद करे. OpenAI में ग्लोबल पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट, ऐन ओ'लेरी ने कहा कि कंपनी टीनएजर्स के साथ उनकी उम्र के हिसाब से व्यवहार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि, "हम टीनएजर्स के साथ टीनएजर्स जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं. इसका मतलब है कि हमें यह पक्का करना होगा कि हम उनके विकास के सही चरण को ध्यान में रखें, यानी न तो हम उन्हें नीचा दिखाएं और न ही बच्चों जैसा समझें, बल्कि यह भी पक्का करें कि उन्हें ऐसा कोई कंटेंट न दिखे जो उनके लिए सही नहीं है." बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप 'फेयरप्ले' में AI और प्राइवेसी मामलों के एसोसिएट जनरल काउंसल, ब्रेंडन बौफ़ार्ड ने इन सुरक्षा उपायों को एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इनका असर कितना होगा, यह पक्का नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह साफ़ नहीं है कि OpenAI के ये उपाय युवा यूज़र्स की चैटबॉट्स के प्रति लत और उन पर भावनात्मक निर्भरता से निपटने के लिए काफ़ी हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि, "इस तरह की घोषणाओं को सही दिशा में एक कदम माना जा सकता है. लेकिन मैं माता-पिता को आगाह भी करना चाहूंगा कि वे इस घोषणा के आधार पर सुरक्षा के झूठे अहसास में न आ जाएं." माता-पिता, शिक्षकों और बच्चों के विकास के जानकारों ने किशोरों द्वारा AI चैटबॉट्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने नकल करने और नुकसानदेह सलाह मिलने से लेकर भावनात्मक रूप से निर्भर होने जैसे खतरों का ज़िक्र किया है. इससे पहले, एक निगरानी समूह की रिसर्च में पाया गया था कि ChatGPT ने संवेदनशील किशोरों को ड्रग्स के इस्तेमाल, ईटिंग डिसऑर्डर और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी.