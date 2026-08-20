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OpenAI ने लॉन्च किया 'ChatGPT For Teens', किशोरों की सेक्सुअल कंटेंट से करेगा बेहतर सुरक्षा

सेक्सुअल चैट को ब्लॉक करने के अलावा, टीन्स के लिए ChatGPT को यूज़र के प्रति निजी भावनाएं होने का संकेत देने से रोका गया है.

ChatGPT for Teens is designed with stronger safeguards for users aged 13 to 17
'ChatGPT for Teens' को 13 से 17 साल की उम्र के यूज़र्स के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों के साथ डिज़ाइन किया गया है. (फोटो - OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 11:38 AM IST

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हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT का एक नया वर्जन पेश किया है, जिसे खास तौर पर टीनएजर्स के लिए बनाया गया है. यह वह पहली जनरेशन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बड़ी हुई है. 'ChatGPT for Teens' को 13 से 17 साल के बच्चों के लिए तैयार किया गया है. इसमें ज़्यादा मज़बूत सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जैसे कि आत्महत्या, खुद को नुकसान पहुंचाने और रोमांटिक या सेक्स से जुड़ी बातचीत पर रोक लगाई जाए.

कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य टीनएजर्स को उनकी उम्र के हिसाब से सही माहौल में AI का सही इस्तेमाल करने के लिए गाइड करना है. इसके नए वर्जन में पढ़ाई-लिखाई में मदद करने वाला फ़ीचर भी शामिल है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह स्टूडेंट्स को सिर्फ़ जवाब या स्कूल के निबंध लिखकर देने के बजाय, उन्हें सीखने में मदद करे.

OpenAI में ग्लोबल पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट, ऐन ओ'लेरी ने कहा कि कंपनी टीनएजर्स के साथ उनकी उम्र के हिसाब से व्यवहार करना चाहती है. उन्होंने कहा कि, "हम टीनएजर्स के साथ टीनएजर्स जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं. इसका मतलब है कि हमें यह पक्का करना होगा कि हम उनके विकास के सही चरण को ध्यान में रखें, यानी न तो हम उन्हें नीचा दिखाएं और न ही बच्चों जैसा समझें, बल्कि यह भी पक्का करें कि उन्हें ऐसा कोई कंटेंट न दिखे जो उनके लिए सही नहीं है."

बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले ग्रुप 'फेयरप्ले' में AI और प्राइवेसी मामलों के एसोसिएट जनरल काउंसल, ब्रेंडन बौफ़ार्ड ने इन सुरक्षा उपायों को एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इनका असर कितना होगा, यह पक्का नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि यह साफ़ नहीं है कि OpenAI के ये उपाय युवा यूज़र्स की चैटबॉट्स के प्रति लत और उन पर भावनात्मक निर्भरता से निपटने के लिए काफ़ी हैं या नहीं.

उन्होंने कहा कि, "इस तरह की घोषणाओं को सही दिशा में एक कदम माना जा सकता है. लेकिन मैं माता-पिता को आगाह भी करना चाहूंगा कि वे इस घोषणा के आधार पर सुरक्षा के झूठे अहसास में न आ जाएं."

माता-पिता, शिक्षकों और बच्चों के विकास के जानकारों ने किशोरों द्वारा AI चैटबॉट्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने नकल करने और नुकसानदेह सलाह मिलने से लेकर भावनात्मक रूप से निर्भर होने जैसे खतरों का ज़िक्र किया है. इससे पहले, एक निगरानी समूह की रिसर्च में पाया गया था कि ChatGPT ने संवेदनशील किशोरों को ड्रग्स के इस्तेमाल, ईटिंग डिसऑर्डर और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी.

ChatGPT for Teens also claims to help students learn better
टीनएजर्स के लिए ChatGPT छात्रों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद करने का भी दावा करता है. (फोटो - OpenAI)

'कॉमन सेंस मीडिया' की 2025 की एक स्टडी के अनुसार, अमेरिका में 70 प्रतिशत से ज़्यादा किशोर साथ पाने के लिए AI चैटबॉट्स का सहारा ले रहे हैं और उनमें से आधे लोग नियमित रूप से AI साथियों का इस्तेमाल करते हैं. OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने पहले इस टेक्नोलॉजी पर 'भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा निर्भरता' को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि युवाओं में यह बहुत आम बात है.

टीनएजर्स के लिए ChatGPT: बेहतर सुरक्षा वाला एक नया वर्जन
OpenAI के अनुसार, 'ChatGPT for Teens' को इस तरह से बनाया गया है कि यह चैटबॉट यूज़र के प्रति निजी भावनाएं होने का संकेत न दे, या ऐसा न दिखाए कि उसमें चेतना है या वह भावनाएं महसूस करता है. इसे टीनएजर्स के साथ रोमांटिक या सेक्स से जुड़ी बातचीत को रोकने के लिए भी तैयार किया गया है.

OpenAI में चाइल्ड डेवलपमेंट की हेड, एलिसन मिशकिन ने कहा कि कंपनी ने उन संभावित संकेतों की पहचान की है, जिनके ज़रिए मॉडल किसी टीनएजर को अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है.

OpenAI यूज़र्स की उम्र की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह 'एज-एश्योरेंस टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल करके यह अंदाज़ा लगाता है कि क्या यूज़र 18 साल से कम उम्र का है. इसके लिए यूज़र की क्वेरी (सवाल) जैसे कई फ़ैक्टर देखे जाते हैं. जो यूज़र नाबालिग पाए जाते हैं या जो खुद को 18 साल से कम उम्र का बताते हैं, उन्हें अपने-आप चैटबॉट के 'टीन वर्जन' में डाल दिया जाता है.

ऐसे अकाउंट में 'पैरेंटल कंट्रोल' की सुविधा भी होती है, जिससे माता-पिता या अभिभावक चैटबॉट के इस्तेमाल पर नज़र रख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं. यह Instagram पर Meta के टीन अकाउंट जैसा ही है, जिनमें आम अकाउंट के मुकाबले कंटेंट, चैट और प्राइवेसी से जुड़े ज़्यादा सख़्त नियम होते हैं.

OpenAI की ऐन ओ'लेरी ने बताया कि हालांकि पैरेंटल कंट्रोल के लिए टीन यूज़र और माता-पिता दोनों की सहमति ज़रूरी होती है, लेकिन 'ChatGPT for Teens' को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पैरेंटल कंट्रोल के बिना भी चैटबॉट सुरक्षित रहे.

हालांकि, फेयरप्ले के बाउफ़ार्ड ने ChatGPT की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को लेकर एक चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कुछ सुरक्षा उपाय जिन्हें वे सबसे ज़रूरी मानते हैं, जैसे कि ChatGPT की लॉन्ग-टर्म मेमोरी को सीमित करना, टीनएजर्स के अकाउंट पर डिफ़ॉल्ट रूप से चालू नहीं होते हैं और इनके लिए पैरेंटल कंट्रोल की ज़रूरत होती है. उन्होंने कहा कि कंटेंट और चिंता के अन्य क्षेत्रों में डिफ़ॉल्ट सुरक्षा उपाय होने के बावजूद, इससे 'सुरक्षा में एक बड़ी कमी' रह जाती है.

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