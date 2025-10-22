ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Atlas: अब ब्राउज़र आपके लिए खुद सोचेगा, समझेगा और काम करेगा

Atlas फिलहाल macOS पर उपलब्ध है, और जल्द ही Windows, iOS और Android पर भी आएगा. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT Atlas है. इस नए प्रोडक्ट के साथ ओपनएआई ने वेब ब्राउज़र की दुनिया में ना सिर्फ कदम रखा है बल्कि ब्राउज़िंग के तौर-तरीके को ही बदल दिया है. ओपनएआई के द्वारा लॉन्च किया गया यह लेटेस्ट प्रोडक्ट - ChatGPT Atlas, एक एआई वेब ब्राउज़र है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

ChatGPT और Sora ऐप के बाद, ये कंपनी का तीसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट का मकसद इंटरनेट सर्फिंग को पूरी तरह से एआई-पावर्ड और स्मार्ट बनाना है. कंपनी ने फिलहाल इसे सिर्फ macOS यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसका Windows, iOS और Android वर्जन भी लॉन्च किए जाएंगे.

GPT-5 वाला एआई वेब ब्राउज़र

ChatGPT Atlas एक एआई वेब ब्राउज़र है, जिसमें GPT-5 भी जुड़ा हुआ है और यही चीज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है. यह ब्राउज़र सिर्फ सर्च नहीं करता, बल्कि आपकी क्वेरी समझकर उसी हिसाब से रिजल्ट भी लाकर देता है. इसका होम इंटरफेस भी चैटजीपीटी जैसा ही दिखाई देता है. इसके बीच में टेक्स्ट बॉक्स और साइड में हाल में की गई चैट्स दिखाई देती है. हालांकि, इसकी सबसे खास बात है कि इसमें चैटजीपीटी में किसी चीज को पूछने वाला बॉक्स ही सर्च बार की तरह काम करता है. आप चाहे कोई सवाल पूछें या सीधे किसी वेबसाइट का लिंक डालें, Atlas उसे तुरंत खोल देता है, और वहीं से जानकारी खींचकर आपके सवालों के जवाब भी तैयार करता है.

Atlas के अंदर ChatGPT का दिमाग लगा है. ये समझता है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसी हिसाब से काम करता है. (फोटो क्रेडिट: OpenAI)

हर टैब में आपके साथ AI असिस्टेंट

ChatGPT Atlas में एक स्मार्ट साइडबार असिस्टेंट है, जो हर खुले टैब पर आपकी मदद करता है. यह जानता है कि कौन-कौन से टैब खुले हैं और उन सबका कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है.

इसका मतलब, अगर आप तीन वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट की डिटेल देख रहे हैं, तो Atlas उनसे डाटा लेकर खुद कंपेयर रिपोर्ट बना सकता है.