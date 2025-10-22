OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Atlas: अब ब्राउज़र आपके लिए खुद सोचेगा, समझेगा और काम करेगा
ChatGPT Atlas, OpenAI का पहला AI ब्राउज़र है जो आपकी जगह वेबसाइट्स पर जाकर सर्च, एनालिसिस और काम खुद कर सकता है.
Published : October 22, 2025 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT Atlas है. इस नए प्रोडक्ट के साथ ओपनएआई ने वेब ब्राउज़र की दुनिया में ना सिर्फ कदम रखा है बल्कि ब्राउज़िंग के तौर-तरीके को ही बदल दिया है. ओपनएआई के द्वारा लॉन्च किया गया यह लेटेस्ट प्रोडक्ट - ChatGPT Atlas, एक एआई वेब ब्राउज़र है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
ChatGPT और Sora ऐप के बाद, ये कंपनी का तीसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट है. इस प्रोडक्ट का मकसद इंटरनेट सर्फिंग को पूरी तरह से एआई-पावर्ड और स्मार्ट बनाना है. कंपनी ने फिलहाल इसे सिर्फ macOS यूज़र्स के लिए ही उपलब्ध है, लेकिन कंपनी ने जानकारी दी है कि जल्द ही इसका Windows, iOS और Android वर्जन भी लॉन्च किए जाएंगे.
GPT-5 वाला एआई वेब ब्राउज़र
ChatGPT Atlas एक एआई वेब ब्राउज़र है, जिसमें GPT-5 भी जुड़ा हुआ है और यही चीज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है. यह ब्राउज़र सिर्फ सर्च नहीं करता, बल्कि आपकी क्वेरी समझकर उसी हिसाब से रिजल्ट भी लाकर देता है. इसका होम इंटरफेस भी चैटजीपीटी जैसा ही दिखाई देता है. इसके बीच में टेक्स्ट बॉक्स और साइड में हाल में की गई चैट्स दिखाई देती है. हालांकि, इसकी सबसे खास बात है कि इसमें चैटजीपीटी में किसी चीज को पूछने वाला बॉक्स ही सर्च बार की तरह काम करता है. आप चाहे कोई सवाल पूछें या सीधे किसी वेबसाइट का लिंक डालें, Atlas उसे तुरंत खोल देता है, और वहीं से जानकारी खींचकर आपके सवालों के जवाब भी तैयार करता है.
हर टैब में आपके साथ AI असिस्टेंट
ChatGPT Atlas में एक स्मार्ट साइडबार असिस्टेंट है, जो हर खुले टैब पर आपकी मदद करता है. यह जानता है कि कौन-कौन से टैब खुले हैं और उन सबका कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है.
इसका मतलब, अगर आप तीन वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट की डिटेल देख रहे हैं, तो Atlas उनसे डाटा लेकर खुद कंपेयर रिपोर्ट बना सकता है.
ये फीचर Perplexity के Comet ब्राउज़र या The Browser Company के Dia जैसे कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है, लेकिन ओपनएआई का कहना है कि Atlas में इसकी AI समझ काफी एडवांस है.
“Agent Mode” – जहां ब्राउज़र खुद करेगा काम
ChatGPT Atlas का सबसे कमाल फीचर, इसका Agent Mode है. यह मोड एक्टिव करने के बाद ब्राउज़र खुद वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकता है.
उदाहरण के लिए –
- यह आपके लिए किसी ट्रिप की प्लानिंग कर सकता है,
- कई साइट्स से डेटा इकट्ठा कर रिसर्च रिपोर्ट बना सकता है,
- आप चाहे तो यह किसी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट परचेज भी कर सकता है!
- यह एजेंटिक मोड फिलहाल ChatGPT Plus, Pro और Business अकाउंट यूज़र्स के लिए प्रीव्यू में उपलब्ध है.
ChatGPT Atlas को अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो यह दिखने में बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर का एआई इंजन इसे पूरी तरह से बदल देता है. जहां बाकी ब्राउज़र सिर्फ वेबपेज दिखाते हैं, वहीं, Atlas समझता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और उसी हिसाब से काम करता है.
ChatGPT Atlas को कैसे डाउनलोड करें?
|स्टेप
|इन स्टेप्स को फॉलो करें
|स्टेप 1:
|सबसे पहले इस लिंक पर जाएं -> chatgpt.com/atlas
|स्टेप 2:
|“Download for macOS” पर क्लिक करें (Windows/iOS/Android वर्जन जल्द आने वाले हैं).
|स्टेप 3:
|ऐप इंस्टॉल होने के बाद ChatGPT अकाउंट से साइन इन करें.
|स्टेप 4:
|अब आप चाहें तो अपने बुकमार्क्स, सेव्ड पासवर्ड्स और ब्राउज़िंग हिस्ट्री पुराने ब्राउज़र से इम्पोर्ट कर सकते हैं.
|स्टेप 5:
|Atlas खुलते ही साइडबार में ChatGPT असिस्टेंट दिखेगा – वहीं से आप कोई भी वेबसाइट खोलकर ChatGPT की मदद ले सकते हैं.
|स्टेप 6:
|अगर चाहें तो “Agent Mode” ऑन करें ताकि Atlas आपके लिए वेबसाइट्स पर जाकर काम खुद करे.
|स्टेप 7:
|Privacy सेटिंग्स में जाकर तय करें कि कौन सी साइट्स को ChatGPT देख सकता है और कौन सी नहीं.
ब्राउज़र मेमोरी - आपकी पसंद को रखेगा याद
Atlas में एक और दिलचस्प चीज़ है, जिसका नाम Browser Memory है. इसका मतलब है कि यह ब्राउज़र आपकी पुरानी सेशंस, सर्च पैटर्न और पसंदों को याद रख सकता है, लेकिन इसका कंट्रोल हमेशा यूज़र के पास ही रहता है. आप चाहें तो किसी भी वक्त मेमोरी क्लियर कर सकते हैं. ये फीचर उन लोगों के लिए शानदार है जो बार-बार एक जैसे टॉपिक पर रिसर्च करते हैं या रेगुलर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं. आइए अब हम आपको ChatGPT Atlas के सभी खास फीचर्स की एक लिस्ट दिखाते हैं, जिससे आप आसान शब्दों में इसके तमाम फीचर्स को समझ पाएंगे.
|फीचर
|क्या करता है
|बिल्ट-इन GPT-5
|Atlas के अंदर ChatGPT का दिमाग लगा है. ये समझता है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसी हिसाब से काम करता है.
|स्मार्ट साइड पैनल कंट्रोल
|हर टैब पर आपका AI साथी – जो वेबपेज समझकर आपकी मदद करता है, summarize करता है या products compare करता है.
|ब्राउज़र मेमोरी
|Atlas आपके पिछले सर्च, साइट्स और पसंद याद रखता है ताकि अगली बार और स्मार्ट जवाब दे सके. चाहें तो ये यादें आप खुद डिलीट कर सकते हैं.
|एजेंट मोड (ऑटो टास्किंग)
|ये फीचर सबसे जबरदस्त है! Atlas खुद वेबसाइट पर जाकर आपके लिए रिसर्च, ट्रैवल प्लानिंग, शॉपिंग या काम कर सकता है.
|असली कॉन्टैक्स्ट को समझना
|Atlas को पता रहता है कि कौन-कौन से टैब खुले हैं, और वो सारे डेटा से एक साथ नतीजे निकाल सकता है.
|प्राइवेसी का पूरा कंट्रोल
|आप तय करते हैं कि ChatGPT क्या देखे और क्या ना देखे. हर साइट के लिए “Visibility Toggle” दिया गया है.
|कभी भी डिलीट करने का फीचर
|किसी भी वक्त अपनी पूरी हिस्ट्री या स्पेसिफिक साइट की यादें मिटा सकते हैं.
|इनकॉग्निटो मोड
|इस मोड में ChatGPT लॉग आउट रहता है, ताकि कोई डेटा सेव न हो.
|पेरेंटल कंट्रोल्स
|Parents अपने बच्चों के लिए browser memory या agent mode बंद कर सकते हैं.
|आपके लिए काम करता है
|ChatGPT आपके लिए सीधे काम कर सकता है – जैसे grocery order करना, docs पढ़ना, या reports बनाना.
|कोई रिस्क एक्सेस नहीं
|Agent किसी भी साइट पर कोड नहीं चला सकता, कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता और सिर्फ आपकी परमिशन पर ही एक्शन लेता है.
|फ्यूचर रोडमैप
|Multi-profile support, better dev tools और app SDKs आने वाले अपडेट्स में मिलेंगे.
|किन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध
|अभी macOS पर उपलब्ध है. जल्द ही Windows, iOS और Android पर भी लॉन्च होगा.
|उपलब्धता
|Free, Plus, Pro और Go यूज़र्स के लिए उपलब्ध; Business और Enterprise के लिए बीटा में.