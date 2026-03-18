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OpenAI ने मुफ़्त यूज़र्स के लिए GPT-5.4 Mini और Nano मॉडल किए पेश

OpenAI ने अपना नया GPT-5.4 Mini और GPT-5.4 Nano पेश किए हैं. कंपनी ने हाल ही में GPT-5.4 Thinking को भी लॉन्च किया था.

GPT-5.4 Mini and Nano Models Introduced
GPT-5.4 Mini और Nano मॉडल हुए पेश (फोटो - OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद: OpenAI ने अपना नया GPT-5.4 Mini और GPT-5.4 Nano पेश किए हैं. ये इसके नए, छोटे AI मॉडल हैं. इन्हें ज़्यादा काम वाले वर्कलोड के लिए तेज़ जवाब देने और बेहतर परफ़ॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कंपनी ने बताया कि ये नए मॉडल, बड़े GPT-5.4 मॉडल की कई खूबियों को हल्के सिस्टम में भी ले आते हैं, और इनमें स्पीड, लागत और रिस्पॉन्सिवनेस पर खास ध्यान दिया गया है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लॉन्च GPT-5.4 (जिसे ChatGPT में 'GPT-5.4 Thinking' कहा जाता है) के हालिया रोलआउट के बाद हुआ है, जिसे कंपनी पेशेवर इस्तेमाल के लिए अपना सबसे सक्षम मॉडल मानती है.

मल्टीमॉडल समझ और रोजमर्रा में इस्तेमाल
OpenAI ने जानकारी दी है कि, GPT-5.4 mini, कोडिंग, रीजनिंग, मल्टीमॉडल समझ और टूल के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में GPT-5 Mini के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और साथ ही यह दोगुनी से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है. कंपनी ने बताया कि कई टेस्ट में यह मॉडल बड़े GPT-5.4 मॉडल के परफॉर्मेंस के काफी करीब पहुंच जाता है, खासकर कोडिंग से जुड़े कामों में.

वहीं दूसरी ओर, GPT-5.4 Nano की बात करें तो इसे लाइनअप में सबसे छोटे और सबसे किफ़ायती विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. OpenAI से मिली जानकारी के अनुसार, इसे वर्गीकरण, डेटा निकालना, रैंकिंग और कोडिंग वर्कफ़्लो में सहायता जैसे सरल और दोहराए जाने वाले कामों के लिए बनाया गया है.

दोनों मॉडलों के बारे में कंपनी ने दावा किया है कि उन्हें ऐसे परिदृश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां प्रतिक्रिया समय (response time) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है. इनमें कोडिंग असिस्टेंट्स, स्क्रीनशॉट की व्याख्या करने वाले सिस्टम और ऐसे एप्लिकेशन शामिल हैं, जो वास्तविक समय में टेक्स्ट और तस्वीरों, दोनों के साथ काम करते हैं. OpenAI ने बताया कि ऐसे उपयोग के मामलों में, बड़े मॉडलों की तुलना में तेज़ और अधिक कुशल मॉडल अक्सर ज़्यादा व्यावहारिक साबित हो सकते हैं.

कोडिंग, सब-एजेंट्स और कंप्यूटर-आधारित कार्यों पर ध्यान
OpenAI ने बताया कि GPT-5.4 Mini उन कोडिंग वर्कफ़्लो में बहुत अच्छा काम करता है, जिनमें तेज़ी से बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोड एडिट करना, डीबग करना और बड़े कोडबेस को समझना.

कंपनी ने यह भी बताया कि यह मॉडल उन सिस्टम के लिए भी सही है, जो कई AI मॉडल को एक साथ इस्तेमाल करते हैं. ऐसे सिस्टम में बड़े मॉडल प्लानिंग का काम संभालते हैं, जबकि GPT-5.4 mini जैसे छोटे मॉडल साथ-साथ ज़्यादा खास काम करते हैं.

यह तरीका डेवलपर्स को ऐसे सिस्टम बनाने में मदद करता है, जहां अलग-अलग मॉडल एक साथ काम करते हैं, जिससे स्पीड और एफिशिएंसी, दोनों बेहतर होती हैं.

कंपनी ने यह भी बताया कि इस मॉडल को कंप्यूटर-आधारित कामों को संभालने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जिसमें यूज़र इंटरफ़ेस के स्क्रीनशॉट को समझना और डिजिटल माहौल के साथ इंटरैक्ट करना शामिल है. कंपनी ने आगे बताया कि GPT-5 Mini के मुकाबले, GPT-5.4 Mini ऐसे मल्टीमॉडल इस्तेमाल के मामलों में बेहतर परफ़ॉर्मेंस दिखाता है.

कैसे होगा उपलब्ध
OpenAI ने बताया कि GPT-5.4 Mini अब API, Codex और ChatGPT पर उपलब्ध कराया गया है. ChatGPT में, Free और Go यूज़र्स इसे '+' मेन्यू में मौजूद 'Thinking' फ़ीचर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, जबकि दूसरे यूज़र्स के लिए यह GPT-5.4 Thinking के लिए रेट-लिमिट फ़ॉलबैक के तौर पर काम करता है.

Codex के भीतर, यह मॉडल ऐप, CLI, IDE एक्सटेंशन और वेब, सभी जगहों पर उपलब्ध है. इसे कम लागत पर कोडिंग के आसान कामों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका इस्तेमाल ऐसे सिस्टम के हिस्से के तौर पर भी किया जा सकता है, जहां ज़्यादा मुश्किल काम बड़े मॉडल्स द्वारा संभाले जाते हैं. वहीं, GPT-5.4 Nano API के ज़रिए उपलब्ध है.

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