ETV Bharat / technology

OpenAI ने ChatGPT में रोलआउट किया GPT-6, मिलेंगे इंटरैक्टिव फ़ीचर्स और तेज़ रिस्पॉन्स

हैदराबाद: टेक दिग्गज OpenAI ने ChatGPT में अपने बहुप्रतीक्षित GPT-6 को ग्लोबल स्तर पर रोल आउट करना शुरू कर दिया है. बता दें कि इसके साथ कंपनी एक नया 'Intelligent UI' पेश कर रही है, जो इसके चैटबॉट को टेक्स्ट के साथ विज़ुअल्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स को मिलाने की सुविधा देता है. इस अपडेट को पहले Plus, Pro, Business और Enterprise यूज़र्स के लिए पेश किया गया, जबकि Free और Go यूज़र्स को यह गुरुवार, 8 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा.

कंपनी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि, "ChatGPT में GPT‑6 इंटेलिजेंट UI पेश करता है, यह एक नई क्षमता है, जो ChatGPT को पूरी तरह से इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफ़ेस के साथ तेज़ी से जवाब देने की अनुमति देती है. ये रोज़ाना के जवाबों को ज़्यादा विज़ुअल बनाते हैं, मुश्किल विषयों को सीखना आसान बनाते हैं, और उसी समय किसी काम को हल करने के लिए तेज़ी से एक टूल बना सकते हैं."

OpenAI का कहना है कि अब ChatGPT सवाल के आधार पर अपने-आप फ़ॉर्मेट चुन सकता है, और इसके साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर यह सामान्य टेक्स्ट वाला जवाब भी दे सकता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई यूज़र साइकिल के बारे में पूछता है, तो ChatGPT उसे एक इंटरैक्टिव डायग्राम देता है, जो साइकिल को उसके अलग-अलग हिस्सों में दिखाता है.

क्या है Intelligent UI OpenAI के अनुसार, GPT-6 को ChatGPT को टेक्स्ट-बेस्ड इंटरफ़ेस से आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. Intelligent UI की मदद से ChatGPT बातचीत के दौरान ही सीधे ग्राफ़िक्स, चार्ट, फ़ॉर्म, टैप करने योग्य बटन और इंटरैक्टिव एक्सपीरिएंस बनाने में सक्षम है.

ChatGPT अब किसी विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव एलिमेंट दिखा सकता है. (फोटो - OpenAI)

इसके अलावा, ChatGPT बातचीत के दौरान कैलकुलेटर, बिल-स्प्लिटर और आसान गेम जैसे टूल भी बना सकता है. कंपनी का दावा है कि यह फ़ीचर मुश्किल विषयों को समझना भी आसान बना सकता है, क्योंकि इसमें यूज़र इनपुट बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि नतीजों में क्या बदलाव आता है.

OpenAI का कहना है कि उसने नेटिव, स्ट्रीम किए जा सकने वाले कॉम्पोनेंट्स की लाइब्रेरी और एक कंपाइलर पर आधारित एक Intelligent UI बनाया है, जो GPT-6 के इंटरफ़ेस बनाने के साथ-साथ उन्हें प्रोसेस करता है.

ChatGPT अब ज़रूरत पड़ने पर इंटरैक्टिव स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दिखा सकता है. (फोटो - OpenAI)

इसका नतीजा यह होता है कि इंटरैक्टिव एलिमेंट्स धीरे-धीरे दिखाई देते हैं, न कि पूरे रिस्पॉन्स के बनने का इंतज़ार करना पड़ता है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने GPT-6 को इस तरह से ट्रेन किया है कि वह किसी खास सवाल के लिए ज़रूरी कंटेंट, लेआउट और इंटरैक्टिविटी के लेवल के बारे में फ़ैसले ले सके.

तेज़ी से करेगा रीजनिंग

एक और खास बात यह है कि GPT-6 सोचने-समझने (रीज़निंग) की प्रक्रिया को कैसे संभालता है. OpenAI ने कहा कि यह मॉडल सोचने या टूल्स का इस्तेमाल करने के दौरान ही जवाब देना शुरू कर सकता है. इसका मतलब है कि यह अपनी रीज़निंग प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार करने के बजाय धीरे-धीरे काम की जानकारी जोड़ता रहता है.

ChatGPT अब ट्रिप की बेहतर प्लानिंग के लिए इंटरैक्टिव एलिमेंट्स दिखा सकता है. (फोटो - OpenAI)

इसके अलावा, OpenAI ने बताया कि रोज़मर्रा के ज़रूरी और महत्वपूर्ण कामों (एजेंटिक टास्क) के इंटरनल मूल्यांकन के दौरान, GPT-6 Extra High ने GPT-5.6 Medium जितना ही समय लेकर जवाब देना शुरू किया, और साथ ही GPT-5.6 Extra High के मुकाबले बेहतर ओवरऑल स्कोर हासिल किया.

सैम ऑल्टमैन की अगुवाई वाली कंपनी ने यह भी दावा किया कि वेब-बेस्ड रिसर्च में सुधार हुआ है. जब वेब सर्च की ज़रूरत होती है, तो GPT-6 Instant, GPT-5.6 Instant के मुकाबले औसतन 44 प्रतिशत तेज़ी से जवाब देना शुरू कर देता है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, नया मॉडल यह तय करने में भी बेहतर है कि कब सर्च की ज़रूरत है और ऐसे जानकारी खोजने में भी जो उसके जवाबों का समर्थन करे.