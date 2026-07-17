OpenAI ने अपना पहला हार्डवेयर किया लॉन्च, 'Codex Micro' नाम का एक प्रोग्रामेबल मैक्रोपैड
OpenAI ने अपना पहला ब्रांडेड हार्डवेयर प्रोडक्ट पेश किया है. इसकी कीमत 230 डॉलर रखी गई है.
Published : July 17, 2026 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपना पहला ब्रांडेड हार्डवेयर प्रोडक्ट पेश किया है. Apple के पूर्व डिज़ाइनर जॉनी आइव के साथ मिलकर कंपनी के विज़न के बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं, लेकिन कंपनी का यह नया प्रोडक्ट उससे बिल्कुल अलग है. यह एक कोडिंग एक्सेसरी है, जो OpenAI के AI कोडिंग और प्रोडक्टिविटी एजेंट, 'Codex' के साथ काम करती है.
OpenAI ने हार्डवेयर डिज़ाइन कंपनी Work Louder के साथ मिलकर Codex Micro को कोडेक्स के लिए डिज़ाइन किया है, जो एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल मैक्रोपैड है. यह डिवाइस ऐसे समय में पेश किया गया है, जब दुनिया भर में कोडेक्स के यूज़र्स की संख्या 90 लाख (9 मिलियन) के करीब पहुंच रही है. इसकी कीमत 230 डॉलर रखी गई है.
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि OpenAI ने इसे Work Louder के साथ कुछ समय के लिए किया गया सहयोग बताया है. इस हार्डवेयर ब्रांड ने पहले Figma के साथ मिलकर 'Creator Micro 2' जैसा ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था. OpenAI का दावा है कि 'Codex Micro' को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र्स AI एजेंट्स को आसानी से मॉनिटर और मैनेज कर सकें.
Meet kbd-1.0-codex-micro, built with @work_louder.— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026
Map the buttons and joystick to your workflow, and keep your pinned chats in view.
Get yours before stock returns 410. pic.twitter.com/MGQQ1ISW0l
कैसा है Codex Micro का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इस डिवाइस में छह Agent Keys दी गई हैं, जो लाइव थ्रेड स्टेटस के साथ चमकती हैं. इनके साथ एक जॉयस्टिक भी है, जिससे 'पुल रिक्वेस्ट रिव्यू' और 'रीफैक्टरिंग वर्कफ़्लो' शुरू किए जा सकते हैं. इसके अलावा, एक डायल भी दिया गया है, जो सेटिंग्स खोले बिना ही 'रीज़निंग' को एडजस्ट करने की सुविधा देता है.
वहीं, Work Louder के स्टैंडर्ड Creator Micro 2 से तुलना करें तो OpenAI के Codex Micro की कीमत ज्यादा है, जबकि Creator Micro 2 की शुरुआती कीमत 144 डॉलर बताई जाती है. हालांकि, इस डिवाइस में खास तौर पर Codex यूज़र्स के लिए कई फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें सबसे बड़ा बदलाव छह खास 'एजेंट कीज़' का सेट है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन में लगी हैं.
ये 'शाइन-थ्रू की-कैप्स' अलग-अलग कलर्स में जलते हैं, जिससे AI एजेंट का स्टेटस पता चलता है. व्हाइट कलर का मतलब है कि सिस्टम आइडल (खाली) है, ब्लू कलर बताता है कि कोई काम प्रोसेस हो रहा है, ग्रीन कलर काम पूरा होने का संकेत देता है, और रेड कलर एरर (गड़बड़ी) दिखाता है. एक बार दबाने पर तय एजेंट चुना जाता है, जबकि दो बार दबाने पर वह फ़ोरग्राउंड (सामने) में आ जाता है.
इसके अलावा, यूज़र्स Work Louder के इनपुट कॉन्फ़िगरेशन टूल का इस्तेमाल करके यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर एजेंट की क्या भूमिका होगी. इन Keys को पिन किए गए Codex टास्क, हाल ही में इस्तेमाल किए गए टास्क, इंसानी इनपुट का इंतज़ार कर रहे ज़रूरी कामों या खास AI एजेंट के लिए भी सेट किया जा सकता है.
वहीं, नीचे की लाइन में छह प्रोग्राम करने लायक कीज़ होती हैं, जो डिफ़ॉल्ट रूप से Codex के आम कामों से जुड़ी होती हैं, जैसे कोड में बदलाव को स्वीकार या अस्वीकार करना और थ्रेड्स को ब्रांच करना. उनके नीचे एक बड़ी Key होती है, जो Codex के साथ वॉइस बातचीत के लिए 'पुश-टू-टॉक' फ़ीचर को चालू करती है.
Yes, we heard you. Get your Codex Micro:https://t.co/e0I7xWZZQG https://t.co/XnCaWG4v9f pic.twitter.com/B5G2vJe7Yq— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) July 15, 2026
Macropad में LED-लाइट वाला ऐक्रेलिक किनारा भी मिलता है, जो तब चमकता है, जब Codex सुन रहा होता है, जिससे साफ़ पता चलता है कि माइक्रोफ़ोन चालू है. नेविगेशन के लिए इसमें एक इन-बिल्ट जॉयस्टिक और रोटरी डायल भी लगाया गया है. डिफ़ॉल्ट रूप से, जॉयस्टिक Codex में कंपोज़र बार को कंट्रोल करता है, जबकि डायल का इस्तेमाल सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है.
दूसरे कंट्रोल्स की तरह, इन दोनों को भी दूसरे फ़ंक्शन करने के लिए रीमैप किया जा सकता है. Codex Micro की हर Key पूरी तरह से प्रोग्रामेबल है और यूज़र्स अपनी पसंद के हिसाब से की-कैप्स बदल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Work Louder बॉक्स में 32 एक्स्ट्रा की-कैप्स देता है. खरीदार साइलेंट और क्लिकी स्विच में से चुन सकते हैं और Codex Micro को USB-C केबल या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं.