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क्या OpenAI का Astra AI मॉडल खुद कर सकता है साइबर अटैक? कंपनी ने बढ़ाए सुरक्षा उपाय

OpenAI ( फोटो - AP )

हैदराबाद: OpenAI ने जानकारी दी कि उसके आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, 'Astra' ने एजेंटिक कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफी तरक्की दिखाई है. इसके चलते कंपनी इस नतीजे पर पहुंची है कि वह फिलहाल इस संभावना को खारिज नहीं कर सकती कि यह मॉडल उसके 'प्रिपर्डनेस फ्रेमवर्क' के तहत साइबर सिक्योरिटी की 'क्रिटिकल' क्षमता के स्तर तक पहुंच सकता है. OpenAI ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में किए गए उसके लेटेस्ट इंटरनल मूल्यांकन और विशेषज्ञों की जांच से पता चला है कि साइबर-सिक्योरिटी से जुड़े काम करने की मॉडल की क्षमता में काफी सुधार हुआ है. OpenAI ने कहा कि वह जनता, सरकारों और AI सुरक्षा व सिक्योरिटी से जुड़े व्यापक समुदाय के साथ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये नतीजे साझा कर रही है. OpenAI के 'प्रिपर्डनेस फ्रेमवर्क' के तहत, कोई मॉडल 'क्रिटिकल साइबरसिक्योरिटी थ्रेशोल्ड' तक तब पहुंचता है, जब वह बिना किसी इंसानी दखल के, कई सुरक्षित और असल दुनिया के अहम सिस्टम में अलग-अलग गंभीरता वाले 'ज़ीरो-डे एक्सप्लॉइट्स' की पहचान कर सके और उन्हें तैयार कर सके. इस सीमा में यह क्षमता भी शामिल है कि मॉडल सिर्फ़ एक हाई-लेवल मकसद के आधार पर, मज़बूत सुरक्षा वाले टारगेट के ख़िलाफ़ नए और शुरू से आखिर तक चलने वाले साइबर-हमले के तरीके तैयार कर सके और उन्हें अंजाम दे सके. OpenAI ने साफ़ किया कि Astra एक आने वाला मॉडल है और Hugging Face के गलत इस्तेमाल में इसकी कोई भूमिका नहीं थी. कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी शुरुआती जांच अभी चल रही है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि इस स्टेज पर 'क्रिटिकल-लेवल' की क्षमता होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.