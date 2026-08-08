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क्या OpenAI का Astra AI मॉडल खुद कर सकता है साइबर अटैक? कंपनी ने बढ़ाए सुरक्षा उपाय

OpenAI ने बताया कि उसके आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, 'Astra' ने एजेंटिक कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफी तरक्की दिखाई है.

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OpenAI (फोटो - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 10:00 AM IST

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Updated : August 8, 2026 at 10:21 AM IST

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हैदराबाद: OpenAI ने जानकारी दी कि उसके आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, 'Astra' ने एजेंटिक कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काफी तरक्की दिखाई है. इसके चलते कंपनी इस नतीजे पर पहुंची है कि वह फिलहाल इस संभावना को खारिज नहीं कर सकती कि यह मॉडल उसके 'प्रिपर्डनेस फ्रेमवर्क' के तहत साइबर सिक्योरिटी की 'क्रिटिकल' क्षमता के स्तर तक पहुंच सकता है.

OpenAI ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में किए गए उसके लेटेस्ट इंटरनल मूल्यांकन और विशेषज्ञों की जांच से पता चला है कि साइबर-सिक्योरिटी से जुड़े काम करने की मॉडल की क्षमता में काफी सुधार हुआ है. OpenAI ने कहा कि वह जनता, सरकारों और AI सुरक्षा व सिक्योरिटी से जुड़े व्यापक समुदाय के साथ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये नतीजे साझा कर रही है.

OpenAI के 'प्रिपर्डनेस फ्रेमवर्क' के तहत, कोई मॉडल 'क्रिटिकल साइबरसिक्योरिटी थ्रेशोल्ड' तक तब पहुंचता है, जब वह बिना किसी इंसानी दखल के, कई सुरक्षित और असल दुनिया के अहम सिस्टम में अलग-अलग गंभीरता वाले 'ज़ीरो-डे एक्सप्लॉइट्स' की पहचान कर सके और उन्हें तैयार कर सके.

इस सीमा में यह क्षमता भी शामिल है कि मॉडल सिर्फ़ एक हाई-लेवल मकसद के आधार पर, मज़बूत सुरक्षा वाले टारगेट के ख़िलाफ़ नए और शुरू से आखिर तक चलने वाले साइबर-हमले के तरीके तैयार कर सके और उन्हें अंजाम दे सके.

OpenAI ने साफ़ किया कि Astra एक आने वाला मॉडल है और Hugging Face के गलत इस्तेमाल में इसकी कोई भूमिका नहीं थी. कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी शुरुआती जांच अभी चल रही है, लेकिन परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है कि इस स्टेज पर 'क्रिटिकल-लेवल' की क्षमता होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

इसके जवाब में, OpenAI ने कहा कि उसने Astra के सेफ़गार्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल की मज़बूती की टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे संभावित रूप से एडवांस्ड साइबर क्षमताओं वाले मॉडल के लिए उपयुक्त हैं.

कंपनी ज़्यादा क्षमता वाले मॉडल के लिए ज़्यादा सख़्त सुरक्षा उपाय लागू कर रही है. इनमें अलग टेस्टिंग एनवायरनमेंट, नेटवर्क और टूल के इस्तेमाल पर पाबंदी, मॉडल वेट्स की मज़बूत सुरक्षा और एन्क्रिप्शन, बेहतर मॉनिटरिंग और डिटेक्शन सिस्टम, और सैंडबॉक्स में चलाने की सुविधा शामिल है.

OpenAI ने कहा है कि उसने Astra से जुड़ी उन अंदरूनी गतिविधियों को भी रोक दिया है, जो अभी तक सुरक्षा की कड़ी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं. Astra के एजेंटिक ऐप्लिकेशन्स –जिनमें ट्रेनिंग और मूल्यांकन भी शामिल हैं – में जोखिम भरे कामों और संभावित मिसअलाइनमेंट की निगरानी के लिए एक यूनिवर्सल सिस्टम लागू किया गया है.

ये निगरानी सिस्टम मॉडल के सोचने के तरीके का आकलन करते हैं और ज़्यादा जोखिम वाली गतिविधि की समीक्षा करने या उसे रोकने के लिए सुरक्षा से जुड़ा एक्शन ले सकते हैं. कंपनी Astra की क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों और चुनिंदा AI सुरक्षा संगठनों के साथ काम करने की भी योजना बना रही है, साथ ही ज़्यादा जोखिम वाले मूल्यांकन करने वाले थर्ड-पार्टी टेस्टिंग पार्टनर्स को ज़रूरी सुरक्षा कंट्रोल भी उपलब्ध कराएगी.

OpenAI ने कहा कि उसके 'प्रिपर्डनेस फ्रेमवर्क' ने पहले भी बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उभरती क्षमताओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को दिशा दी है. कंपनी ने कहा कि वह चाहती है कि एडवांस्ड साइबर-कैपेबल मॉडल सुरक्षा करने वालों को कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद करें, ताकि नुकसान पहुंचाने वाले लोग उनका फ़ायदा न उठा सकें. साथ ही, कंपनी ने ज़्यादा सक्षम AI सिस्टम को ज़िम्मेदारी से लागू करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.

Last Updated : August 8, 2026 at 10:21 AM IST

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