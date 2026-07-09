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OpenAI ने लॉन्च किया नया वॉइस सिस्टम GPT Live, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हुआ ChatGPT Voice

GPT Live 1 पेड यूज़र्स को और GPT Live 1 मिनी फ्री यूज़र्स को डिफॉल्ट रूप से मिलेगा, वीडियो सपोर्ट अभी नहीं है. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने अपने ChatGPT Voice फीचर को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है. कंपनी ने एक नया सिस्टम पेश किया है, जिसका नाम GPT Live है. यह पहले से ज्यादा नेचुरल बातचीत करने वाला, एक साथ सुनने और बोलने की क्षमता रखने वाला और लेटेस्ट एआई मॉडल्स की पावर के साथ आता है. अपडेट के तहत GPT Live 1 और GPT Live 1 मिनी लॉन्च किए गए हैं, जो पुराने वॉइस एक्सपीरियंस की जगह लेंगे. नया सिस्टम कैसे काम करता है? GPT Live एक फुल-डुप्लेक्स आर्किटेक्चर पर बना है, यानी ये मॉडल एक साथ सुन और बोल सकते हैं. अगर आपने पहले चैटजीपीटी वॉयस का इस्तेमाल किया होगा, तो आप जानते होंगे कि जब आप बोलना बंद करते थे, तब चैटजीपीटी वॉयस अपना जवाब सुनाता था. अब ऐसा नहीं होगा. अब एआई मॉडल लगातार ऑडियो प्रोसेस करता रहता है और खुद तय करता है कि यूज़र्स के किसी बात का जवाब देना है, रुकना है, सुनते रहना है या बीच में ही टोकना है. इस कारण अब चैटजीपीटी वॉयस में लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी मुमकिन हो पाए हैं. GPT-5.5 का इस्तेमाल OpenAI के मुताबिक जब भी किसी सवाल के लिए वेब सर्च, गहरी रीजनिंग या एजेंटिक क्षमता की जरूरत होती है, तो चैटजीपीटी का वॉयस मॉडल ये टास्क बैकग्राउंड में GPT-5.5 को सौंप देता है और तब-तक वो यूज़र्स के बातचीत करता रहता है.