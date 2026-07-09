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OpenAI ने लॉन्च किया नया वॉइस सिस्टम GPT Live, अब पहले से ज्यादा स्मार्ट हुआ ChatGPT Voice

OpenAI ने ChatGPT Voice के लिए नया GPT Live सिस्टम लॉन्च किया, जो फुल-डुप्लेक्स आर्किटेक्चर के साथ एक साथ सुनने-बोलने की क्षमता देता है.

GPT Live 1 will be available to paid users, and GPT Live 1 Mini to free users, by default; video support is not currently available.
GPT Live 1 पेड यूज़र्स को और GPT Live 1 मिनी फ्री यूज़र्स को डिफॉल्ट रूप से मिलेगा, वीडियो सपोर्ट अभी नहीं है. (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: OpenAI ने अपने ChatGPT Voice फीचर को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है. कंपनी ने एक नया सिस्टम पेश किया है, जिसका नाम GPT Live है. यह पहले से ज्यादा नेचुरल बातचीत करने वाला, एक साथ सुनने और बोलने की क्षमता रखने वाला और लेटेस्ट एआई मॉडल्स की पावर के साथ आता है. अपडेट के तहत GPT Live 1 और GPT Live 1 मिनी लॉन्च किए गए हैं, जो पुराने वॉइस एक्सपीरियंस की जगह लेंगे.

नया सिस्टम कैसे काम करता है?

GPT Live एक फुल-डुप्लेक्स आर्किटेक्चर पर बना है, यानी ये मॉडल एक साथ सुन और बोल सकते हैं. अगर आपने पहले चैटजीपीटी वॉयस का इस्तेमाल किया होगा, तो आप जानते होंगे कि जब आप बोलना बंद करते थे, तब चैटजीपीटी वॉयस अपना जवाब सुनाता था. अब ऐसा नहीं होगा. अब एआई मॉडल लगातार ऑडियो प्रोसेस करता रहता है और खुद तय करता है कि यूज़र्स के किसी बात का जवाब देना है, रुकना है, सुनते रहना है या बीच में ही टोकना है. इस कारण अब चैटजीपीटी वॉयस में लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी मुमकिन हो पाए हैं.

GPT-5.5 का इस्तेमाल

OpenAI के मुताबिक जब भी किसी सवाल के लिए वेब सर्च, गहरी रीजनिंग या एजेंटिक क्षमता की जरूरत होती है, तो चैटजीपीटी का वॉयस मॉडल ये टास्क बैकग्राउंड में GPT-5.5 को सौंप देता है और तब-तक वो यूज़र्स के बातचीत करता रहता है.

कंपनी ने साफ किया है कि आने वाले समय में जैसे-जैसे नए फ्रंटियर मॉडल आएंगे, बैकग्राउंड मॉडल भी अपडेट होता रहेगा. यूज़र्स इंस्टेंट, मीडियम और हाई रीजनिंग मोड में से भी चुन सकते हैं.

सेफ्टी को लेकर खास इंतज़ाम

ओपनएआई ने बताया कि जीपीटी लाइव में वॉइस इंटरैक्शन के लिए खास सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं. सेल्फ-हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, साइकोसिस, मेनिया, वायलेंस और इमोशनल जैसे सेंसिटिव सिचुएशन्स के लिए ऑडियो-बेस्ड टेस्टिंग की गई है.

अगर वॉयस मोड में बातचीत के दौरान एआई मॉडल को अनसेफ रिस्पॉन्स डिटेक्ट करता है, तो सिस्टम अपने-आप उस बातचीत को सेफ डायरेक्शन में लेकर जा सकता है या जरूरत पड़ने पर बातचीत को वहीं पर खत्म भी कर सकता है. इसमें टीनएजर्स के लिए एज-अप्रोप्रिएट बिहेवियर और पेरेंटल कंट्रोल्स भी शामिल किए गए हैं.

किन यूज़र्स को मिलेगा फीचर

ये अपडेट ChatGPT के iOS एंड्रॉयड और वेब वर्ज़न पर रोलआउट हो रहा है. GPT Live 1 अब Go, Plus और Pro सब्सक्राइबर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल बन गया है, जबकि चैटजीपीटी के फ्री यूज़र्स को GPT Live 1 मिनी का एक्सेस मिलेगा. फिलहाल, इस अपडेट में वीडियो कॉल्स या स्क्रीन शेयरिंग जैसे फीचर्स शामिल नहीं हैं. हालांकि, OpenAI का कहना है कि वो ऐसी चीजों पर भी काम कर रहे हैं.

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