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ChatGPT में आया बड़ा अपडेट, फ्री यूजर्स को मिलेगी अनलिमिटेड टेक्स्ट चैट

Plus और Pro यूजर्स को नया GPT-5.6 Sol मॉडल और रीजनिंग स्लाइडर मिला, जिससे फैक्चुअल गलतियां 68% तक कम हुईं. ( Image Credit: OpenAI )