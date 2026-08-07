ChatGPT में आया बड़ा अपडेट, फ्री यूजर्स को मिलेगी अनलिमिटेड टेक्स्ट चैट
OpenAI ने ChatGPT के फ्री यूजर्स के लिए अनलिमिटेड टेक्स्ट चैट और नया GPT-5.6 Luna मॉडल पेश किया. इसमें एक Think बटन भी आया है.
Published : August 7, 2026 at 10:07 AM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपने चैटबॉट ChatGPT में एक बड़ा अपडेट लाने का ऐलान किया है. इस नए अपडेट का सीधा फायदा फ्री यूज़र्स से लेकर पेड सब्सक्राइबर्स तक सभी को होगा. कंपनी ने बताया कि हर हफ्ते करीब एक अरब लोग चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और इसी बड़े यूज़र बेस को ध्यान में रखते हुए इस नए अपडेट को तैयार किया गया है.
अभी तक फ्री और Go टियर वाले यूज़र्स को टेक्स्ट चैट में एक तय लिमिट के बाद रुकावट झेलनी पड़ती थी और उनके चैटबॉक्स में नोटिफिकेशन आता था कि अब उनकी चैट लिमिट खत्म हो गई है और वो एक तय समय के बाद दोबारा से रिसेट होगी और अगर उन्हें अभी ही ज्यादा चैट्स करने हैं तो उन्हें पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा.
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
अब यूज़र्स को ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा. अब ओपनएआई इस लिमिट को पूरी तरह हटाने जा रहा है. इसी हफ्ते से फ्री और Go यूजर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल GPT-5.6 Luna हो जाएगा, जो पहले इस्तेमाल हो रहे GPT-5.5 की जगह लेगा. वहीं, अगले हफ्ते से इन यूजर्स को टेक्स्ट चैट पर कोई रेट लिमिट नहीं रहेगी यानी बिना रुके जितनी बार चाहें उतनी बार चैट कर सकेंगे.
इसके साथ-साथ ओपनएआई ने एक नया "Think" बटन भी जोड़ा है, जिसे टैप करने के बाद मुश्किल सवालों के लिए मॉडल ज्यादा गहराई से सोचकर जवाब देगा. हालांकि फाइल अपलोड, इमेज जनरेशन और वॉयस चैट जैसे फीचर्स पर लिमिट पहले की तरह ही लागू रहेगी.
Plus और Pro यूजर्स के लिए नया अनुभव
Plus और Pro सब्सक्राइबर्स को आज से ही अपडेटेड GPT-5.6 Sol मॉडल मिलना शुरू हो गया है. इस नए वर्ज़न की खासियत यह है कि यह Instant और Thinking, दोनों तरह के जवाबों को एक ही मॉडल के जरिए देगा, जिससे यूजर्स को अलग-अलग मॉडल के बीच स्विच नहीं करना पड़ेगा.
Plus and Pro users also now have a slider to choose how much reasoning effort ChatGPT puts into each response.— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
We think it’s easier to use, and we’re listening to your feedback. pic.twitter.com/u6HqhZpMts
इसकी जगह एक नया स्लाइडर दिया गया है, जिससे यूज़र्स तय कर सकते हैं कि मॉडल को किसी सवाल पर कितना सोचना है. आसान सवालों के लिए यूज़र्स स्लाइडर को कम रख सकते हैं, जबकि रिसर्च, प्लानिंग या कोडिंग जैसे मुश्किल कामों के लिए सोचने की क्षमता स्लाइडर के जरिए बढ़ा सकते हैं.
OpenAI ने दावा किया है कि नया मॉडल फैक्ट्स के मामले में पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गया है. कंपनी ने इसके लिए एक इंटरनल टेस्टिंग की, जो फाइनेंशियल, मेडिकल और लीगल सवालों पर की गई थी. इस टेस्टिंग में पाया गया कि GPT-5.5 Instant के मुकाबले GPT-5.6 Luna में फैक्चुअल गलतियां 62% कम हुईं, जबकि GPT-5.6 Sol में यह गिरावट 68% तक रही.
यह नया फीचर वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप, सभी जगह उपलब्ध होगा. हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया कि यह अपडेट सिर्फ ChatGPT के रेगुलर चैट एक्सपीरियंस के लिए है. इस अपडेट का असर Codex तथा ChatGPT Work में इस्तेमाल होने वाला GPT-5.6 Sol वर्जन पर नहीं होगा.