OpenAI ने US सरकार के दबाव में रोका GPT-5.6, अपना सबसे ताकतवर AI मॉडल
OpenAI ने अमेरिकी सरकार के आदेश पर अपने नए GPT-5.6 मॉडल्स Sol, Terra और Luna की रिलीज़ को सीमित कर दिया है.
Published : June 27, 2026 at 8:17 AM IST
हैदराबाद: OpenAI ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि उसके नए जेनरेशन वाले एआई मॉडल्स की रिलीज़ को अमेरिकी सरकार के कहने पर सीमित कर दिया गया है. कंपनी ने साफ कहा है कि अभी इन एआई मॉडल्स का एक्सेस सिर्फ उन्हीं 'ट्रस्टेड पार्टनर्स' को मिलेगा, जिनकी जानकारी पहले से सरकार के साथ शेयर की गई है. गौर करने वाली बात यह है कि यह कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब अमेरिकी सरकार लगातार एआई कंपनियों पर अपने सबसे एडवांस्ड सिस्टम को लेकर दबाव बढ़ा रही है.
ओपनएआई के नए और सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स की बात करें तो लाइनअप का नाम GPT-5.6 है, जिसमें तीन एआई मॉडल्स शामिल हैं. इनके नाम Sol, Terra और Luna है. Sol को कंपनी का सबसे पावरफुल और फ्लैगशिप मॉडल बताया जा रहा है, जबकि Terra को डेली-लाइफ में होने वाले कामों का इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा एआई मॉडल बताया जा रहा है. वहीं, Luna के बारे में कंपनी का कहना है कि यह GPT-5.6 लाइनअप का सस्ता और तेज एआई मॉडल है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने ओपनएआई के इन तीनों नए और पावरफुल एआई मॉडल्स की रिलीज़ पर रोक लगा दी है.
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बड़ी एआई कंपनी को को इस तरह की सरकारी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा हो. इससे पहले एंथ्रोपिक (Anthropic) ने अपना सबसे पावरफुल पब्लिक मॉडल Fable 5 लॉन्च किया था, लेकिन ट्रंप सरकार ने कंपनी को इस एआई मॉडल से विदेशी यूज़र्स के लिए एक्सेस हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद एंथ्रोपिक को पूरा मॉडल ही वापस लेना पड़ा था.
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
OpenAI ने जताई नाराज़गी
इस पूरे मामले ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि एआई मॉडल्स की रिलीज़ पर सरकार का कितना नियंत्रण होना चाहिए. डीन बॉल पहले व्हाइट हाउस में एआई एडवाइज़र रह चुके हैं यानी अमेरिकी सरकार की एआई नीतियों पर काम कर चुके हैं और अब ओपनएआई जॉइन करने जा रहे हैं. उनका मानना है कि ट्रंप सरकार के नए आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक तरह का अनिवार्य मंजूरी सिस्टम बन गया है. इस आदेश में कंपनियों को अपने एडवांस्ड AI मॉडल्स को रिलीज़ करने से 30 दिन पहले सरकार को रिव्यू के लिए सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है. बॉल का कहना है कि जब सरकार के पास सेफ्टी को लेकर स्पष्ट स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो इससे लॉन्च में देरी होगी, जिसका सीधा फायदा चीन को AI रेस में मिल सकता है.
OpenAI ने भी इस अरेंजमेंट पर अपनी नाराज़गी खुलकर जताई है. कंपनी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि सरकारी एक्सेस प्रोसेस को लंबे समय का डिफॉल्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे यूज़र्स, डेवलपर्स, एंटरप्राइज़, साइबर डिफेंडर्स और ग्लोबल पार्टनर्स तक बेहतरीन टूल्स पहुंचने में दिक्कत होती है. कंपनी ने इसे 'शॉर्ट-टर्म स्टेप' बताया है और कहा है कि आने वाले हफ्तों में यह मॉडल सबके लिए उपलब्ध होगा.
नए मॉडल की खासियत और कीमत
हालांकि, टेक्निकल तौर पर देखें तो Sol में 'मैक्स' रीज़निंग मोड और 'अल्ट्रा मोड' दिया गया है, जो कोऑर्डिनेटेड सबएजेंट्स की मदद से बेहद कठिन टास्क भी सॉल्व करता है, लेकिन उसके लिए टोकन यूसेज़ भी काफी बढ़ जाता है. OpenAI का दावा है कि कोडिंग बेंचमार्क्स में Sol, एंथ्रोपिक के एक मॉडल से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है. कंपनी ने यह भी बताया कि Sol में सेफ्टी गार्डरेल्स को अलग फिल्टर के तौर पर नहीं, बल्कि मॉडल के कोर बिहेवियर में ही शामिल किया गया है, ताकि ओवर-कॉशन और गलत रिजेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सके.
इस मॉडल के कीमत की बात करें तो Sol की कीमत प्रति मिलियन इनपुट टोकन 5 डॉलर और आउटपुट टोकन के लिए 30 डॉलर रखी गई है. Terra की कीमत इससे आधी है, जबकि Luna सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिसकी कीमत क्रमशः 1 डॉलर और 6 डॉलर है. कंपनी ने प्रॉम्प्ट कैशिंग को भी बेहतर बनाया है, जिससे बार-बार इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट्स की कॉस्ट कम होगी. अब देखना होगा कि ओपन एआई का यह सबसे पावरफुल एआई मॉडल सभी यूज़र्स के लिए कब-तक उपलब्ध कराया जाएगा.