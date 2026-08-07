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OpenAI का डोनट शेप वाला AI स्पीकर, डिवाइस में मिलेंगे मूविंग पार्ट्स और कैमरा सेंसर: रिपोर्ट

OpenAI अपना पहला AI-हार्डवेयर डिवाइस तैयार कर रहा है, जो डोनट के शेप का स्मार्ट स्पीकर होगा और 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

This device is being developed by Jony Ive's design firm, LoveFrom, and its price could range between $300 and $400.
इस डिवाइस को जॉनी आइव की डिजाइन फर्म LoveFrom तैयार कर रही है, कीमत 300 से 400 डॉलर के बीच रह सकती है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपनएआई अब अपना पहला हार्डवेयर डिवाइस तैयार कर रही है, जिसकी चर्चा तो पिछले कई महीनों से सुनने मिल रही थी, लेकिन अब कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी सामने आ रही है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी ओपनएआई का पहला हार्डवेयर डिवाइस एक स्मार्ट स्पीकर होगा, जिसका शेप यानी आकार एक डोनट जैसे गोल होगा और साइज़ करीब एक हॉकी पक जितना छोटा होगा.

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस डिवाइस में कोई स्क्रीन नहीं दी जाएगी यानी यह पूरी तरह वॉयस-बेस्ड इंटरैक्शन पर काम करेगा. इसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि इसे एक हाथ से आसानी से घर में या घर से बाहर कहीं भी ले जाया जा सके.

डिज़ाइन और फीचर्स

रिपोर्ट के अनुसार, इस स्पीकर में कुछ ऐसे मूविंग पार्ट्स होंगे, जो इसे "पर्सनैलिटी" जैसा फील देंगे, यानी बात करते वक्त डिवाइस के हिस्से हिलते-डुलते रहेंगे. इसके अलावा इसमें लाइट्स भी होगी, जो यह दिखाएंगी कि डिवाइस सुन रहा है या जवाब दे रहा है. ओपनएआई अपने इस पहले हार्डवेयर डिवाइस में कैमरा सिस्टम और सेंसर भी फिट कर रहा है, जो आसपास के माहौल को समझकर एआई को जानकारी देंगे, ताकि यह यूज़र्स के बारे जैसे- उसके काम करने का समय, तरीका आदि बेहतर तरीके से सीख सके.

यह डिवाइस बैटरी से चलेगा. इसे प्रीमियम मेटल मटीरियल से बनाया जाएगा और इसकी कीमत 300 से 400 डॉलर के बीच रखे जाने की उम्मीद है, यानी भारतीय रुपयों में यह करीब 25 से 33,000 रुपये के बीच पड़ सकती है. इस डिवाइस को डिज़ाइन करने में एपल के पूर्व डिज़ाइन चीफ जॉनी आइव की डिजाइन फर्म LoveFrom का अहम रोल है. ओपनएआई ने 2025 में आइव के हार्डवेयर स्टार्टअप io को खरीदा था, जिसके बाद कई पूर्व एपल डिजाइनर्स भी कंपनी से जुड़ गए थे.

एपल ने ओपनएआई पर लगाया आरोप

दिलचस्प बात यह है कि एपल और ओपनएआई के बीच पहले से एक ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है, जिसमें एपल ने आरोप लगाया है कि ओपनएआई ने उसके एक सप्लायर को गुमराह करके एक खास मेटल फिनिशिंग टेक्नोलॉजी हासिल की है, जो एपल के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है. हालांकि, ब्लूमबर्ग का कहना है कि ओपनएआई का पहला हार्डवेयर डिवाइस यानी इस पोर्टेबल एआई स्कीपक में उस तरह का कुछ भी नहीं है, जो एपल अभी तक बना पाई हो.

गौर करने वाली बात है कि एपल भी इस साल के अंत तक एक होम हब लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन उसमें डिस्प्ले और चौकोर डिजाइन होगा. इसके अलावा एपल का HomePod mini स्पीकर पहले से मार्केट में मौजूद है, लेकिन वो कॉर्डेड है और उसे आसानी से इधर-उधर लेकर जाना आसान नहीं है.

एपल एक टेबलटॉप रोबोट पर भी काम कर रही है, जिसमें डिस्प्ले और मोटराइज्ड आर्म हो सकता है, लेकिन उसका लॉन्च 2027 से पहले होना काफी मुश्किल या नामुमकिन ही लग रहा है. इधर, ओपनएआई का पहला हार्डवेयर डिवाइस 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है और कंपनी का लॉन्ग-टर्म मकसद इसे अपने डिवाइस बिजनेस की शुरुआत बनाना है.

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