OpenAI का नया फीचर: अब सीधे iMessage और RCS से इस्तेमाल कर सकेंगे पर्सनल AI एजेंट्स Dots
OpenAI Dots अब फोन के साधारण मैसेजिंग ऐप से काम करते हैं और पुरानी बातचीत याद रखते हुए सही समय पर अपडेट भेजते रहते हैं.
Published : October 29, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने पिछले महीने Dots नाम के पर्सनल एआई एजेंट्स लॉन्च किए थे. ये एजेंट्स अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और टास्क को पूरा करने में मदद करते हैं. अभी तक लोग डॉट्स को सिर्फ ChatGPT, Slack और Microsoft Teams के जरिए इस्तेमाल कर सकते थे. अब ओपनएआई ने इसमें एक नया फीचर जोड़ दिया है. इससे यूज़र्स अपने फोन के मैसेजिंग ऐप से ही डॉट तक पहुंच सकते हैं.
28 अक्टूबर, बुधवार को ओपनएआई ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसके जरिए उसने बताया कि अब डॉट एजेंट सीधे आपके साधारण मैसेजिंग ऐप में काम करेगा. iPhone यूज़र्स एपल के iMessage से और एंड्रॉयड यूज़र्स रिच कम्युनिकेशन सर्विस (Rich Communication Services) यानी RCS Messaging से अपने Dot को मैसेज कर सकते हैं. इसके जरिए यूज़र्स न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि फोटोज़ और वॉयस मेमोस भी भेज सकते हैं. यूज़र्स किसी काम को याद रखने या नज़र रखने के लिए टेक्स्ट, फोटो या वॉइस नोट भेज सकते हैं. इसके अलावा डॉट समय-समय पर अपडेट भी भेजता रहेगा.
पुरानी बातें याद रहती हैं
Dots पिछली बातचीत को याद रखते हैं, इसलिए यूज़र ChatGPT से फोन के मैसेजिंग ऐप पर स्विच करें तो पुरानी इंस्ट्रक्शन्स दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती. ये फीचर फिलहाल सिर्फ अमेरिका में ChatGPT Pro सब्सक्राइबर्स के लिए प्रीव्यू में उपलब्ध है.
By popular request, you can now text your dot. Give it a task to take off your plate or something to keep an eye on, using text, photos, or even voice notes. It will text you proactively with relevant updates. Safe, secure texting via iMessage or RCS. You’re the only one who can text your dot, and your dot can only text you. Rolling out now as a preview for Pro users in the US.— ChatGPT (@ChatGPT) October 28, 2026
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को अपने डॉट के प्रोफाइल में जाकर Texting ऑप्शन चुनना होगा. OpenAI ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि Dots के इस नए फीचर को अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में चैटजीपीटी प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा या नहीं और अगर किया जाएगा तो कब तक.
प्राइवेसी का ख्याल रखा गया
मैसेजिंग में एआई एजेंट जोड़ने से प्राइवेसी की चिंता हो सकती है. इसके बारे में ओपनएआई ने बिल्कुल साफ कहा है कि आप ही अपने डॉट को मैसेज कर सकते हैं और आपका डॉट सिर्फ आपको ही मैसेज कर सकता है.
OpenAI ने पिछले महीने ही Dots को लॉन्च किया था. ये GPT-6 Astra पर चलते हैं और ओपनएआई के प्लग-इन इकोसिस्टम के जरिए 4000 से ज्यादा ऐप्स जुड़ सकते हैं.
ये एक नया तरीका है, जो यूज़र्स के लिए एआई की मदद से डेली-लाइफ को आसान बनाता है. इसकी मदद से अब यूज़र्स को काम याद रखने या अपडेट पाने के लिए अलग-अलग ऐप खोलने की जरूरत काफी कम हो गई है. यहां तक कि फोन का साधारण मैसेजिंग ऐप भी काफी एडवांस्ड बन गया है.