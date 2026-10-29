ETV Bharat / technology

OpenAI का नया फीचर: अब सीधे iMessage और RCS से इस्तेमाल कर सकेंगे पर्सनल AI एजेंट्स Dots

ये सुविधा अभी सिर्फ अमेरिका के ChatGPT Pro सदस्यों के लिए उपलब्ध है और सिर्फ आप ही अपने Dot से बात कर सकते हैं. ( OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने पिछले महीने Dots नाम के पर्सनल एआई एजेंट्स लॉन्च किए थे. ये एजेंट्स अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और टास्क को पूरा करने में मदद करते हैं. अभी तक लोग डॉट्स को सिर्फ ChatGPT, Slack और Microsoft Teams के जरिए इस्तेमाल कर सकते थे. अब ओपनएआई ने इसमें एक नया फीचर जोड़ दिया है. इससे यूज़र्स अपने फोन के मैसेजिंग ऐप से ही डॉट तक पहुंच सकते हैं.

28 अक्टूबर, बुधवार को ओपनएआई ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसके जरिए उसने बताया कि अब डॉट एजेंट सीधे आपके साधारण मैसेजिंग ऐप में काम करेगा. iPhone यूज़र्स एपल के iMessage से और एंड्रॉयड यूज़र्स रिच कम्युनिकेशन सर्विस (Rich Communication Services) यानी RCS Messaging से अपने Dot को मैसेज कर सकते हैं. इसके जरिए यूज़र्स न सिर्फ टेक्स्ट बल्कि फोटोज़ और वॉयस मेमोस भी भेज सकते हैं. यूज़र्स किसी काम को याद रखने या नज़र रखने के लिए टेक्स्ट, फोटो या वॉइस नोट भेज सकते हैं. इसके अलावा डॉट समय-समय पर अपडेट भी भेजता रहेगा.