OpenAI का बड़ा ऐलान, अब ChatGPT के फ्री यूज़र्स को दिखेंगे विज्ञापन
OpenAI ने ChatGPT पर विज्ञापन टेस्ट करने की पुष्टि की है. इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी. हालांकि, पेड यूजर्स को Ads नहीं दिखेंगे.
Published : January 17, 2026 at 1:58 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अब चैटजीपीटी पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे. शुक्रवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित इस एआई कंपनी ने बताया कि वह अपने चैटबॉट प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी, लेकिन अगर सबकुछ ठीक रहा तो आगे चलकर इसे दूसरे देशों में भी लागू किया जा सकता है.
इस नए चीज का ऐलान ऐसे समय में हुआ है, दब हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के भीतर "कोड रेड" की बात कही थी और ChatGPT से जुड़े काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे. ओपनएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि आने वाले हफ्तों में ChatGPT के Free और Go टियर पर विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू होगी. इसके साथ ही कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह भी साफ किया कि विज्ञापन किस तरह दिखाए जाएंगे और किन नियमों का पालन किया जाएगा.
In the coming weeks, we plan to start testing ads in ChatGPT free and Go tiers.— OpenAI (@OpenAI) January 16, 2026
We’re sharing our principles early on how we’ll approach ads–guided by putting user trust and transparency first as we work to make AI accessible to everyone.
What matters most:
- Responses in…
OpenAI के चार अहम सिद्धांत
कंपनी ने अपने पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि उसने विज्ञापनों को लेकर चार अहम सिद्धांत तय किए हैं.
- पहला, ChatGPT के जवाबों पर विज्ञापनों का कोई असर नहीं होगा.
- दूसरा, विज्ञापन हमेशा जवाब से अलग दिखेंगे और साफ तौर पर लेबल किए जाएंगे ताकि यूजर को भ्रम न हो.
- तीसरा, यूजर्स की चैट या बातचीत की जानकारी विज्ञापन देने वालों के साथ शेयर नहीं की जाएगी.
- चौथा, ChatGPT Plus, Pro, Enterprise और Business यूजर्स को किसी भी तरह के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे.
ओपनएआई का कहना है कि यूजर्स को अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलेगा. कंपनी कुछ नॉन-कन्वर्सेशनल डेटा का इस्तेमाल पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने के लिए कर सकती है, लेकिन यूजर चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं और विज्ञापन से जुड़ा डेटा कभी भी क्लियर कर सकते हैं.
कंपनी ने यह भी दावा किया कि वह चैटजीपीटी को इस तरह डिजाइन नहीं करेगी कि लोगों को ऐप पर ज्यादा देर तक विज्ञापन दिखाई दे. इसमें दिलचस्प बात यह है कि भविष्य में ऐसा नया सब्सक्रिप्शन प्लान भी आ सकता है, जिसमें विज्ञापन पूरी तरह हटाए जा सकें. फिलहाल यह सिर्फ टेस्टिंग का दौर है, इसलिए आगे चलकर विज्ञापनों का फॉर्मेट, किस टियर पर दिखेंगे और यूजर को कैसे नजर आएंगे, इसमें बदलाव संभव है.