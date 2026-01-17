ETV Bharat / technology

OpenAI का बड़ा ऐलान, अब ChatGPT के फ्री यूज़र्स को दिखेंगे विज्ञापन

अब चैटजीपीटी के फ्री यूज़र्स को चैट बॉक्स में विज्ञापन भी दिखाई देंगे. ( OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अब चैटजीपीटी पर विज्ञापन दिखाए जाएंगे. शुक्रवार को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित इस एआई कंपनी ने बताया कि वह अपने चैटबॉट प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी, लेकिन अगर सबकुछ ठीक रहा तो आगे चलकर इसे दूसरे देशों में भी लागू किया जा सकता है. इस नए चीज का ऐलान ऐसे समय में हुआ है, दब हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कंपनी के भीतर "कोड रेड" की बात कही थी और ChatGPT से जुड़े काम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे. ओपनएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि आने वाले हफ्तों में ChatGPT के Free और Go टियर पर विज्ञापनों की टेस्टिंग शुरू होगी. इसके साथ ही कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में यह भी साफ किया कि विज्ञापन किस तरह दिखाए जाएंगे और किन नियमों का पालन किया जाएगा.