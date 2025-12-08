ETV Bharat / technology

ChatGPT में Ads को लेकर मची हलचल पर OpenAI का बयान, कहा - 'गलती हुई, सुधार करेंगे'

ChatGPT में दिखी प्रमोशनल जैसी रिकमेंडेशन पर विवाद के बाद OpenAI ने माफी मांगते हुए यह फीचर बंद किया और सुधार की घोषणा की. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

"हम मानते हैं कि जो चीज विज्ञापन जैसी लगती है, उसे बहुत सावधानी से दिखाना चाहिए. इस बार हमसे गलती हो गई. हमने अब इस तरह के सुझाव को बंद कर दिया है, ताकि मॉडल को बेहतर बनाया जा सके. इसके साथ-साथ हम नए तरीके भी बना रहे हैं, जिससे आप खुद तय कर सकें कि आपको कैसे सुझाव देखने हैं और कैसे बिल्कुल नहीं देखने हैं."

ओपनएआई के टॉप एक्जीक्यूटिव्स ने साफ शब्दों में कहा गया कि ChatGPT में कोई भी विज्ञापन नहीं चल रहा है और न ही भविष्य में विज्ञापन चलाए जाने का कोई टेस्ट चल रहा है. ओपनएआई के चीफ रिसर्च ऑफिसर मार्क चेन ने कहा,

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में ChatGPT Plus और Team के कई यूज़र्स ने शिकायक की है कि उन्हें चैटजीपीटी में Peloton, Target जैसे ब्रांड्स के “promotional दिखने वाले” मैसेज नज़र आए. इस कारण लोगों को लगा कि चैटजीपीटी अब अपने ऐप में विज्ञापन दिखाना शुरू कर चुका है. इस पर यूज़र्स ने शिकायत की और नाराजगी जतानी शुरू की और धीरे-धीरे यह मामला एक बड़ा विवाद बन गया. इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि OpenAI के टॉप एक्जीक्यूटिव्स को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी.

हैदराबाद: OpenAI ने दुनिया का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी वाला चैट मॉडल लॉन्च करके काफी लोकप्रियता बटौरी है, लेकिन आजकल उसे अपने यूज़र्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. इसी कारण से अब ओपनआई अपने यूज़र्स को सफाई दे रहा है. आइए हम आपको ओपनएआई और उनके यूज़र्स के बीच हुए इस मसले के बारे में विस्तार से बताते हैं.

मामला क्या था?

चैटजीपीटी के कई यूज़र्स ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिनमें ChatGPT किसी कंपनी के प्रॉडक्ट या सर्विस को एक तरह से “रिकॉमेंड करता” दिख रहा था. लोगों ने कहा कि हम पेड प्लान लेते हैं ताकि किसी तरह के विज्ञापन से बच सकें, लेकिन अब प्लग-इन्स या ऐप्स के नाम के बहाने “प्रमोशन जैसा कंटेंट” दिखाया जा रहा है. कुछ यूज़र्स ने इसे इनडायरेक्ट विज्ञापन भी कहा है. "उसके अलावा एक यूज़र्स ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, पैसा देने वाले यूज़र्स का अपमान मत करो."

OpenAI ने क्या कहा

चैटजीपीटी की हेड निक टर्ले ने कहा कि, चैटजीपीटी में कोई विज्ञापन नहीं चल रहा है. सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन फैल रहे हैं, उन्हें या तो गलत समझा गया है और या तो वो विज्ञापन नहीं हैं. अगर हम कभी विज्ञापन लाने का विचार करेंगे तो वो यूज़र का भरोसा ध्यान में रखते हुए ही करेंगे. OpenAI का कहना है कि ये Ads नहीं थे, बल्कि ChatGPT प्लेटफ़ॉर्म पर बने ऐप्स को “surface करने के एक्सपेरिमेंट” थे. कंपनी ने बताया कि, इन सुझावों में कोई फाइनेंशियर कंपोनेंट्स नहीं था. डेवलपर्स को इसके बदले ओपनएआई से कोई पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन यूज़र्स को यह बात समझ में नहीं आई और उन्हें हर बात विज्ञापन जैसी लगने लगी.

बदल रहा कंपनी का फोकस

द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI CEO Sam Altman ने हाल की एक internal memo में “Code Red” घोषित किया है. इसका मतलब है कि ChatGPT की क्वालिटी सुधारना सबसे बड़ी प्राथमिकता बनेगी. इस कारण विज्ञापन और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स को फिलहाल पीछे रखा जाए.