OpenAI का नया फीचर, अब आपका स्टाइल सीखकर आपकी तरह ही लिखेगा ChatGPT
ChatGPT Work में नया Writing Style फीचर लाया है जो आपकी पसंदीदा वाक्य और कैपिटलाइजेशन की आदत सीखकर ड्राफ्ट को आपकी तरह बनाता है.
Published : September 8, 2026 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: आजकल बहुत लोग एआई टूल्स से लिखते हैं या ग्रामर सुधारते हैं, लेकिन कई बार लिखा हुआ टेक्स्ट ऐसा लगता है, जैसे मशीन ने बनाया हो. इसे लोग AI slop कहते हैं. अब ओपनएआई चाहता है कि ChatGPT आपके जैसी स्टाइल में लिखे.
कंपनी ने एक्स पर आधिकारिक चैटजीपीटी अकाउंट से राइटिंग स्टाइल फीचर का ऐलान किया है. यह ChatGPT Work के लिए है. ChatGPT Work एक खास एजेंटिक एआई टूल है, कंपनी का कहना है कि यह फीचर आपकी लिखने की आदत सीख लेगा. आपके पसंदीदा वाक्य, खास साइन-ऑफ और कैपिटल लेटर लगाने का तरीका भी पकड़ लेगा.
फीचर कैसे काम करता है?
अगर आप चाहते हैं कि चैटजीपीटी वर्क आपकी स्टाइल में लिखे तो आपको रोजाना इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को कनेक्ट करना होगा. इनमें Gmail, Google Drive, Slack और SharePoint शामिल हैं. एक बार अनुमति देने के बाद चैटजीपीटी वर्क आपके ईमेल और मैसेज पढ़ेगा. इससे वो समझ जाएगा कि आप कैसे लिखते हैं. उसके बाद चैटजीपीटी वर्क जो भी ड्राफ्ट बनाएगा, उसमें आपकी राइटिंग स्टाइल ही होगी.
ChatGPT Work can now pick up on what makes your writing sound like… you. Your favorite phrases. Your very specific sign-off. your capitalizations quirks.— ChatGPT (@ChatGPT) September 7, 2026
Connect the tools you use every day, like Gmail, Google Drive, Slack, and SharePoint, and ChatGPT Work will learn your… pic.twitter.com/jiP9K4xhy5
हालांकि, ओपनएआई ने अभी तक इस नए फीचर के काम करने का पूरा तरीका नहीं बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है. एआई आपके लिखे सैंपल्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटता है. शब्द चुनने का तरीका, टोन, वाक्य की बनावट और पंक्चुएशन सब नोट करता है और फिर इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके टेक्स्ट तैयार करता है, जो आपकी लिखाई जैसा लगे.
कहां उपलब्ध है
राइटिंग स्टाइल्स फीचर चैटजीपीटी वेब पर उपलब्ध है. चैटजीपीटी के जितने भी पेड प्लान्स में चैटजीपीटी वर्क की सुविधा है, उन सभी में यह चलता है. सेटअप वेब या सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन से किया जाता है. ओपनएआई अकेला नहीं है. पहले एंथ्रोपिक ने Claude के लिए Styles फीचर निकाला था. उसमें यूज़र खुद सैंपल अपलोड या पेस्ट करके अपनी स्टाइल बना सकते थे.
हालांकि, अभी तक यह फीचर सिर्फ ChatGPT Work तक ही सीमित है और सामान्य चैटजीपीटी में कब तक आएगी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. यह फीचर GPT-6 Astra रिलीज के कुछ दिन बाद आया है. GPT-6 Astra को OpenAI ने अपना अब तक का सबसे पावरफुल मॉडल बताया था.