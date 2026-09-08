ETV Bharat / technology

OpenAI का नया फीचर, अब आपका स्टाइल सीखकर आपकी तरह ही लिखेगा ChatGPT

इस फीचर के लिए जीमेल गूगल ड्राइव स्लैक और शेयरपॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है ताकि एआई आपके मैसेज पढ़कर स्टाइल समझ सके. ( Image Credit: Getty Images )