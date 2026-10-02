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ChatGPT में आए दो कमाल के शॉपिंग फीचर्स; अब घर बैठे 'ट्राई' कर सकेंगे कपड़े!

ChatGPT के नए फेवरिट्स फीचर से यूजर्स पसंद के प्रोडक्ट्स को लाइब्रेरी में सेव करके बाद में आसानी से देख सकते हैं. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI पिछले काफी वक्त से अपने एआई चैटबॉट यानी चैटजीपीटी को ऑनलाइन शॉपिंग में मददगार बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए कंपनी ने एक और नया कदम उठाया है. कंपनी ने गुरुवार यानी 1 अक्टूबर को दो नए शॉपिंग फीचर्स को ग्लोबली लॉन्च किया है. इनमें कपड़ों और एक्सेसरीज़ को वर्चुअली ट्राई करने का तरीका शामिल है. इसके अलावा दूसरा फीचर फेवरिटिंग का है, जिससे यूज़र्स अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को बाद के लिए सेव कर सकते हैं.

ये अपडेट ऐसे समय में आए हैं, जब एआई असिस्टेंट्स शॉपिंग से जुड़े यूज़ केस एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओपनएआई ने पहले इंस्टेंट चेकआउट फीचर पर काम किया था, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी ने उस फीचर को पीछे कर दिया. हाल ही में एजेंटिक एआई स्टार्टअप Instinct ने यूज़र्स को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भेजना भी शुरू किया है. हालांकि, कुछ लोगों को ये रिकमेंडेशन विज्ञापन जैसे लगे. ChatGPT Images 2.5 मॉडल की मदद से बेहतर अनुभव ओपनएआई ने बताया कि ये नए शॉपिंग फीचर्स नए लॉन्च हुए एआई मॉडल ChatGPT Images 2.5 पर आधारित हैं. कंपनी का दावा है कि ये मॉडल ज्यादा नैचुरल लाइटिंग और रिच टेक्स्चर पैदा करता है. ये एडिटिंग इंस्ट्रक्शन को ज्यादा सही तरीके से फॉलो करता है और इमेज जनरेशन में भी काफी कम टाइम लगाता है. ये ऑप्शन ChatGPT के शॉपिंग रिजल्ट्स में आए नए Try On बटन के रूप में दिखेगा. (Image Credit: OpenAI)