ChatGPT में आए दो कमाल के शॉपिंग फीचर्स; अब घर बैठे 'ट्राई' कर सकेंगे कपड़े!
OpenAI ने ChatGPT में वर्चुअल ट्राई-ऑन फीचर लॉन्च किया है जिससे यूजर्स अपना फोटो अपलोड करके कपड़े और एक्सेसरीज आसानी से ट्राई कर सकते हैं.
Published : October 2, 2026 at 7:20 PM IST
हैदराबाद: OpenAI पिछले काफी वक्त से अपने एआई चैटबॉट यानी चैटजीपीटी को ऑनलाइन शॉपिंग में मददगार बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए कंपनी ने एक और नया कदम उठाया है. कंपनी ने गुरुवार यानी 1 अक्टूबर को दो नए शॉपिंग फीचर्स को ग्लोबली लॉन्च किया है. इनमें कपड़ों और एक्सेसरीज़ को वर्चुअली ट्राई करने का तरीका शामिल है. इसके अलावा दूसरा फीचर फेवरिटिंग का है, जिससे यूज़र्स अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को बाद के लिए सेव कर सकते हैं.
ये अपडेट ऐसे समय में आए हैं, जब एआई असिस्टेंट्स शॉपिंग से जुड़े यूज़ केस एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओपनएआई ने पहले इंस्टेंट चेकआउट फीचर पर काम किया था, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, इसलिए कंपनी ने उस फीचर को पीछे कर दिया. हाल ही में एजेंटिक एआई स्टार्टअप Instinct ने यूज़र्स को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भेजना भी शुरू किया है. हालांकि, कुछ लोगों को ये रिकमेंडेशन विज्ञापन जैसे लगे.
ChatGPT Images 2.5 मॉडल की मदद से बेहतर अनुभव
ओपनएआई ने बताया कि ये नए शॉपिंग फीचर्स नए लॉन्च हुए एआई मॉडल ChatGPT Images 2.5 पर आधारित हैं. कंपनी का दावा है कि ये मॉडल ज्यादा नैचुरल लाइटिंग और रिच टेक्स्चर पैदा करता है. ये एडिटिंग इंस्ट्रक्शन को ज्यादा सही तरीके से फॉलो करता है और इमेज जनरेशन में भी काफी कम टाइम लगाता है.
वर्चुअल ट्राई-ऑन फीचर में यूज़र अपना सेल्फी या फुल-बॉडी फोटो अपलोड कर सकते हैं. इससे वो देख सकते हैं कि कोई कपड़ा या एक्सेसरी उन पर कैसा लगेगा. ये ऑप्शन ChatGPT के शॉपिंग रिजल्ट्स में आए नए Try On बटन के रूप में दिखेगा. यूज़र किसी भी आइटम की इमेज या स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं और चैटजीपीटी से उसे खुद पर ट्राई करने के लिए कह सकते हैं.
फेवरिट्स फीचर से प्रोडक्ट्स सेव करने की सुविधा
चैटजीपीटी में दूसरा नया फीचर Favorites है. इससे यूज़र्स खोजे गए प्रोडक्ट्स को ऐप के लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं ताकि बाद में आसानी से देख सकें. कंपनी ने बताया कि ये आइटम्स ट्राई-ऑन इमेजेज के साथ सेव होंगे.
चैटजीपीटी शॉपिंग में और भी मदद कर सकता है. उदाहरण के तौर पर यूज़र खुद कोई स्टाइल बता सकते हैं और फिर उस लुक को पूरा करने वाले पीसेस खरीदने के लिए कह सकते हैं. इसके अलावा यूज़र्स किसी सेलिब्रिटीज के आउटफिट्स की फोटो अपलोड करके उन आइटम्स को ढूंढने के लिए भी कह सकते हैं, जो कि खरीदने के लिए उपलब्ध हो.
क्या ChatGPT शॉपिंग का पहला विकल्प बनेगा?
हालांकि, चैटजीपीटी इस तरह की एक्टिविटी के लिए लोगों का फर्स्ट ऑप्शन बनेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गूगल ने पिछले साल ही वर्चुअल ट्राई-ऑन फीचर लॉन्च किया था और अब ओपनएआई ने भी कर दिया है. इससे इतना को पक्का है कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए शॉपिंग करना पहले से आसान होने वाला है और शॉपिंग करने का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है.