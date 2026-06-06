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ChatGPT का नया सिक्योरिटी फीचर, जानें क्या है Lockdown Mode और कैसे करें ऑन

OpenAI के नए Active Session Manager से यूजर अपने अकाउंट को एक्सेस करने वाले सभी डिवाइस देख और बंद कर सकते हैं. ( Image Credit: AP News )

हैदराबाद: आज के दौर में एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि साइबर क्रिमिनल्स भी इनका फायदा उठाने की कोशिश में लग गए हैं. OpenAI ने इसी खतरे को भांपते हुए ChatGPT में एक नया और खास सिक्योरिटी फीचर जोड़ा है जिसका नाम है - Lockdown Mode. यह एक ऑप्शनल सिक्योरिटी सेटिंग है, जिसे खासतौर पर उन लोगों और संगठनों के लिए बनाया गया है, जो संवेदनशील डेटा के साथ काम करते हैं और किसी भी तरह की साइबर ब्रिच से बचना चाहते हैं.

दरअसल, ओपनएआई का लॉकडाउन मोड यूज़र्स को जिस खतरे से बचाता है, उसका नाम "Prompt Injection" है. यह एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, जो खासतौर पर एआई चैटबॉट्स को निशाना बनाती है. जैसे-जैसे एआई सिस्टम इंटरनेट से जानकारी खींचने में माहिर होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे हैकर्स वेबपेजों और दूसरी जगहों पर छुपे हुए गलत इंटेशन्स वाले इंस्ट्रक्शन्स डालने लगे हैं ताकि एआई को गुमराह किया जा सके और यूजर का डेटा चुराया जा सके.

ओपनएआई का कहना है कि लॉकडाउन मोड एक तरह की "अंतिम सुरक्षा दीवार" की तरह काम करता है. यह फीचर चैटजीपीटी की उन नेटवर्क रिक्वेस्ट्स को सीमित कर देता है, जिनका इस्तेमाल कोई साइबर अटैकर्स आपके अकाउंट से डेटा निकालने के लिए कर सकते हैं. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की कोशिश रुक जाएं, लेकिन उनसे होने वाला नुकसान को जरूर टाला जा सकता है.

कैसे एक्टिवेट करें Lockdown Mode?

यह फीचर चैटजीपीटी के फ्री प्लान वाले यूज़र्स समेत सभी पर्सनल अकाउंट्स के लिए उपलब्ध है. इसे चालू करने के लिए आप नीचे लिखे गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं: