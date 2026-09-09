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OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Images 2.5, अब पहले ज्यादा तेज और क्लियर बनेंगी एआई पिक्चर्स

नए मॉडल में स्केच टूल और टेम्पलेट्स जोड़े गए हैं जिससे बिना ज्यादा मेहनत के तस्वीरें तैयार करना आसान हो गया है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT Images 2.5 नाम का नया इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल पहले से काफी ज्यादा साफ एआई इमेज बनाता है और रिजल्ट्स भी जल्दी डिलीवर करता है. इसमें एडिटिंग टूल्स भी बेहतर हो गए हैं. कंपनी का कहना है कि लोग हर हफ्ते तीन अरब से ज्यादा पिक्चर्स ChatGPT Images और GPT-Image मॉडल से बनाते हैं. ये काम एपीआई के जरिेए भी होता है. अब कंपनी इस प्रोसेस को और आसान बनाना चाहती है. उपलब्धता और स्पीड Images 2.5 अब सभी ChatGPT यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे फ्री और पेड दोनों वर्ज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं. ChatGPT Work और Codex यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब तीनों पर यह फीचर आ गया है. API पर GPT-Image-2.5 Flare और GPT-Image-2.5 Sunburst तुरंत उपलब्ध है. ओपनएआई के अनुसार Images 2.5 में लाइटिंग पहले की तुलना में ज्यादा नैचुरल लगती है. टेक्सचर भी बेहतर दिखता है. अगर यह टूल रेफरेंस फोटो से काम करता है तो भी उसका ओरिजिनल टॉपिक सही रहता है. यह मॉडल एडिटिंग के निर्देश को भी बेहतर तरीके से फॉलो करता है. Images 2.5 पुराने मॉडल यानी Images 2.0 की तुलना में इमेज बनाने का समय 50% तक कम हो गया है.