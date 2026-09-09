OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Images 2.5, अब पहले ज्यादा तेज और क्लियर बनेंगी एआई पिक्चर्स
OpenAI ने ChatGPT Images 2.5 लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स पहले से कहीं तेज और साफ तस्वीरें बना सकते हैं.
Published : September 9, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT Images 2.5 नाम का नया इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल पहले से काफी ज्यादा साफ एआई इमेज बनाता है और रिजल्ट्स भी जल्दी डिलीवर करता है. इसमें एडिटिंग टूल्स भी बेहतर हो गए हैं. कंपनी का कहना है कि लोग हर हफ्ते तीन अरब से ज्यादा पिक्चर्स ChatGPT Images और GPT-Image मॉडल से बनाते हैं. ये काम एपीआई के जरिेए भी होता है. अब कंपनी इस प्रोसेस को और आसान बनाना चाहती है.
उपलब्धता और स्पीड
Images 2.5 अब सभी ChatGPT यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे फ्री और पेड दोनों वर्ज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं. ChatGPT Work और Codex यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब तीनों पर यह फीचर आ गया है. API पर GPT-Image-2.5 Flare और GPT-Image-2.5 Sunburst तुरंत उपलब्ध है.
ChatGPT Images 2.5—faster, sharper, smarter, with better tools for creating whatever you can dream of.— OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026
- Faster image generation to keep your ideas flowing
- Improved fidelity for more natural, recognizable images
- Consistent details across multiple edits
- Comment-based… pic.twitter.com/SjHITKJUSV
ओपनएआई के अनुसार Images 2.5 में लाइटिंग पहले की तुलना में ज्यादा नैचुरल लगती है. टेक्सचर भी बेहतर दिखता है. अगर यह टूल रेफरेंस फोटो से काम करता है तो भी उसका ओरिजिनल टॉपिक सही रहता है. यह मॉडल एडिटिंग के निर्देश को भी बेहतर तरीके से फॉलो करता है. Images 2.5 पुराने मॉडल यानी Images 2.0 की तुलना में इमेज बनाने का समय 50% तक कम हो गया है.
Make your images look jusssttttt right.— ChatGPT (@ChatGPT) September 8, 2026
ChatGPT Images 2.5 is here with sharper details, faster generation, more precise editing, and new tools for creating and sharing. pic.twitter.com/YNZNElVVdd
नए फीचर्स
OpenAI ने कुछ नए टूल्स को जोड़ा है, जिनमें सबसे ज्यादा खास Sketch टूल है. इसमें यूज़र्स सीधे चैटजीपीटी के अंदर ही ड्राइंग भी बना सकते हैं. कमरे का लेआउट या साधारण डूडल बना जैसी पिक्चर्स बना सकते हैं. चैटजीपीटी उसी को देखकर पूरी पिक्चर तैयार कर देगा. इसके अलावा फ्लायर और प्रोडक्ट फोटो के लिए टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं. आप तस्वीर पर कमेंट लिखकर खास बदलावों की डिमांड भी कर सकते हैं. इसके अलावा इस्तेमाल किए गए प्रॉम्प्ट को शेयर भी किया जा सकता है.
नया मॉडल फोकस्ड एडिट बेहतर करता है. इसमें सिर्फ वही हिस्सा बदलता है, जो यूजर कहता है और बाकी तस्वीर वैसी रहती है. लंबी बातचीत में भी तस्वीरें पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर रहती हैं. नया मॉडल मुश्किल इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड लेआउट और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सही तरीके से समझता है.
डेवलपर्स के लिए मॉडल
डेवलपर्स के लिए दो मॉडल आए हैं. GPT-Image 2.5 Flare में क्वालिटी और स्पीड दोनों बेहतर हैं. यह सोशल मीडिया कंटेंट, प्रोडक्ट इमेज और प्रोटोटाइप बनाने के लिए सही है. GPT-Image 2.5 Sunburst ज्यादा डिटेल्ड काम के लिए है. इसमें प्रिसिजन ज्यादा है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है. इसे विज्ञापन और पॉलिश्ड प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे कामों के लिए बनाया गया है.
ओपनएआई ने कहा है कि इसमें सुरक्षा चेक भी लगे हुए हैं. हानिकारक कंटेंट रोकने के लिए प्रॉम्प्ट और इमेज दोनों की जांच होती है. C2PA मेटाडेटा और इनविजिबल वॉटरमार्किंग भी पहले की तरह जारी है, जिससे ChatGPT Images 2.5 के जरिए बनी तस्वीरों को पहचानने में मदद मिलती है.