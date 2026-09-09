ETV Bharat / technology

OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Images 2.5, अब पहले ज्यादा तेज और क्लियर बनेंगी एआई पिक्चर्स

OpenAI ने ChatGPT Images 2.5 लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स पहले से कहीं तेज और साफ तस्वीरें बना सकते हैं.

Sketch tools and templates have been added to the new model, making it easy to create images without much effort.
नए मॉडल में स्केच टूल और टेम्पलेट्स जोड़े गए हैं जिससे बिना ज्यादा मेहनत के तस्वीरें तैयार करना आसान हो गया है. (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT Images 2.5 नाम का नया इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है. यह मॉडल पहले से काफी ज्यादा साफ एआई इमेज बनाता है और रिजल्ट्स भी जल्दी डिलीवर करता है. इसमें एडिटिंग टूल्स भी बेहतर हो गए हैं. कंपनी का कहना है कि लोग हर हफ्ते तीन अरब से ज्यादा पिक्चर्स ChatGPT Images और GPT-Image मॉडल से बनाते हैं. ये काम एपीआई के जरिेए भी होता है. अब कंपनी इस प्रोसेस को और आसान बनाना चाहती है.

उपलब्धता और स्पीड

Images 2.5 अब सभी ChatGPT यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इसे फ्री और पेड दोनों वर्ज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं. ChatGPT Work और Codex यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. डेस्कटॉप, मोबाइल और वेब तीनों पर यह फीचर आ गया है. API पर GPT-Image-2.5 Flare और GPT-Image-2.5 Sunburst तुरंत उपलब्ध है.

ओपनएआई के अनुसार Images 2.5 में लाइटिंग पहले की तुलना में ज्यादा नैचुरल लगती है. टेक्सचर भी बेहतर दिखता है. अगर यह टूल रेफरेंस फोटो से काम करता है तो भी उसका ओरिजिनल टॉपिक सही रहता है. यह मॉडल एडिटिंग के निर्देश को भी बेहतर तरीके से फॉलो करता है. Images 2.5 पुराने मॉडल यानी Images 2.0 की तुलना में इमेज बनाने का समय 50% तक कम हो गया है.

नए फीचर्स

OpenAI ने कुछ नए टूल्स को जोड़ा है, जिनमें सबसे ज्यादा खास Sketch टूल है. इसमें यूज़र्स सीधे चैटजीपीटी के अंदर ही ड्राइंग भी बना सकते हैं. कमरे का लेआउट या साधारण डूडल बना जैसी पिक्चर्स बना सकते हैं. चैटजीपीटी उसी को देखकर पूरी पिक्चर तैयार कर देगा. इसके अलावा फ्लायर और प्रोडक्ट फोटो के लिए टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं. आप तस्वीर पर कमेंट लिखकर खास बदलावों की डिमांड भी कर सकते हैं. इसके अलावा इस्तेमाल किए गए प्रॉम्प्ट को शेयर भी किया जा सकता है.

नया मॉडल फोकस्ड एडिट बेहतर करता है. इसमें सिर्फ वही हिस्सा बदलता है, जो यूजर कहता है और बाकी तस्वीर वैसी रहती है. लंबी बातचीत में भी तस्वीरें पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर रहती हैं. नया मॉडल मुश्किल इंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड लेआउट और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सही तरीके से समझता है.

डेवलपर्स के लिए मॉडल

डेवलपर्स के लिए दो मॉडल आए हैं. GPT-Image 2.5 Flare में क्वालिटी और स्पीड दोनों बेहतर हैं. यह सोशल मीडिया कंटेंट, प्रोडक्ट इमेज और प्रोटोटाइप बनाने के लिए सही है. GPT-Image 2.5 Sunburst ज्यादा डिटेल्ड काम के लिए है. इसमें प्रिसिजन ज्यादा है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है. इसे विज्ञापन और पॉलिश्ड प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे कामों के लिए बनाया गया है.

ओपनएआई ने कहा है कि इसमें सुरक्षा चेक भी लगे हुए हैं. हानिकारक कंटेंट रोकने के लिए प्रॉम्प्ट और इमेज दोनों की जांच होती है. C2PA मेटाडेटा और इनविजिबल वॉटरमार्किंग भी पहले की तरह जारी है, जिससे ChatGPT Images 2.5 के जरिए बनी तस्वीरों को पहचानने में मदद मिलती है.

TAGGED:

CHATGPT IMAGES
CHATGPT
OPENAI
CHATGPT SKETCH TOOL
AI IMAGE EDITING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.