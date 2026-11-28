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Apple पर OpenAI का जवाबी मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चुराने और हार्डवेयर सप्लायर्स को रोकने का आरोप

Apple करीब चार सौ कर्मचारियों के OpenAI जाने के बाद भी व्यक्तिगत खातों तक पहुंच रखकर उन्हें डरा रही है. ( Getty Images )

हैदराबाद: टेक वर्ल्ड की दो बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बीच अब अदालती जंग शुरू हो गई है. ओपनएआई ने शुक्रवार को कैलिफॉर्निया के संघीय अदालत में एपल के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर किया. ओपनएआई का आरोप है कि एपल उसके व्यापारिक राज़ यानी ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रही है और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को ओपनएआई के साथ काम करने से रोक रही है.

एपल ने पहले जुलाई में ओपनएआई और अपने दो पुराने कर्मचारियों Tang Tan और Chang Liu पर केस किया था. एपल का कहना था कि ये कर्मचारी कंपनी के गुप्त नुस्खे लेकर ओपनएआई में चले गए और वहां एआई वाले नए डिवाइस पर काम कर रहे हैं. टैंग टेन लंबे समय तक एपल में iPhone और Apple Watch के प्रोडक्ट डिजाइन के वाइस प्रेसिडेंट थे. वो io Products नाम की स्टार्टअप में शामिल हुए जो बाद में ओपनएआई ने ही खरीद ली थी.

Apple कैसे कर्मचारियों को फंसाती है ओपनएआई का कहना है कि एपल अपने कर्मचारियों को व्यक्गित एपल डिवाइसेज़ और खातों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है. जब कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं तो काम और पर्सनल अकाउंट को अलग करना मुश्किल बना दिया जाता है. ओपनएआई का आरोप है कि एपल पुराने कर्मचारियों के पर्सनल डिवाइस और अकाउंट्स पर अपना एक्सेस बनाए रखती है. इससे कंपनी यह देख सकती है कि कर्मचारी कहां जा रहे हैं और अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों में जाने से डरा सकती है. ओपनएआई ने जानकारी दी है कि अब तक करीब 400 कर्मचारी एपल छोड़कर ओपनएआई में आ चुके हैं. एपल इन कर्मचारियों को डराना चाहती है ताकि और लोग एपल छोड़कर दूसरी कंपनियों में काम करने न जाएं.