Apple पर OpenAI का जवाबी मुकदमा, ट्रेड सीक्रेट चुराने और हार्डवेयर सप्लायर्स को रोकने का आरोप
OpenAI का आरोप है कि Apple ने जानबूझकर कर्मचारी भेजकर उसकी नई डिवाइस योजना और भविष्य की हार्डवेयर रोडमैप की गुप्त जानकारी हासिल की.
Published : November 28, 2026 at 1:31 PM IST
हैदराबाद: टेक वर्ल्ड की दो बड़ी अमेरिकी कंपनियों के बीच अब अदालती जंग शुरू हो गई है. ओपनएआई ने शुक्रवार को कैलिफॉर्निया के संघीय अदालत में एपल के खिलाफ जवाबी मुकदमा दायर किया. ओपनएआई का आरोप है कि एपल उसके व्यापारिक राज़ यानी ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रही है और हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को ओपनएआई के साथ काम करने से रोक रही है.
एपल ने पहले जुलाई में ओपनएआई और अपने दो पुराने कर्मचारियों Tang Tan और Chang Liu पर केस किया था. एपल का कहना था कि ये कर्मचारी कंपनी के गुप्त नुस्खे लेकर ओपनएआई में चले गए और वहां एआई वाले नए डिवाइस पर काम कर रहे हैं. टैंग टेन लंबे समय तक एपल में iPhone और Apple Watch के प्रोडक्ट डिजाइन के वाइस प्रेसिडेंट थे. वो io Products नाम की स्टार्टअप में शामिल हुए जो बाद में ओपनएआई ने ही खरीद ली थी.
OpenAI’s countersuit against Apple exposes the structural friction of AI hardware moat-building: ODM supply-chain lock-in, persistent Apple ID/device telemetry on ~400 ex-engineers, and alleged IP espionage targeting next-gen edge form factors. #OpenAI #Apple https://t.co/xTjrfgPvdU— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 28, 2026
Apple कैसे कर्मचारियों को फंसाती है
ओपनएआई का कहना है कि एपल अपने कर्मचारियों को व्यक्गित एपल डिवाइसेज़ और खातों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है. जब कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं तो काम और पर्सनल अकाउंट को अलग करना मुश्किल बना दिया जाता है. ओपनएआई का आरोप है कि एपल पुराने कर्मचारियों के पर्सनल डिवाइस और अकाउंट्स पर अपना एक्सेस बनाए रखती है. इससे कंपनी यह देख सकती है कि कर्मचारी कहां जा रहे हैं और अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों में जाने से डरा सकती है.
ओपनएआई ने जानकारी दी है कि अब तक करीब 400 कर्मचारी एपल छोड़कर ओपनएआई में आ चुके हैं. एपल इन कर्मचारियों को डराना चाहती है ताकि और लोग एपल छोड़कर दूसरी कंपनियों में काम करने न जाएं.
सीक्रेट इंफोर्मेशन चोरी करने का आरोप
ओपनएआई ने दावा किया है कि एपल ने एक पुराने कर्मचारी को दोबारा अपनी कंपनी में भर्ती किया. वो कर्मचारी ओपनएआई में छह महीने काम कर चुका था. उस दौरान उसने नए डिवाइस और फ्यूचर की हार्डवेयर प्लान्स के सीक्रेट इंफोर्मेशन्स को हासिल किया. ओपनएआई का कहना है कि समय को देखकर ऐसा लगता है कि असल में वो कर्मचारी उन्हीं गुप्त और खास जानकारियों को चुराने के लिए ओपनएआई में काम करने आया होगा और फिर काम छोड़ दिया.
@OpenAI countersued @Apple on Friday in California federal court, accusing Apple of stealing trade secrets and threatening suppliers working on OpenAI's AI devices. Apple sued first in July over hardware files taken by former employees. The countersuit says an employee who returned to Apple shared OpenAI product plans and supplier details. ChatGPT reached the iPhone through this partnership in 2024. Now the two are fighting over the next AI gadget, with trial set for July 19, 2027.— Andru Edwards (@AndruEdwards) November 28, 2026
एपल ने ओपनएआई के इन आरोपों से इनकार किया है. एपल का कहना है कि ओपनएआई का जवाबी मुकदमा सिर्फ ध्यान भटकाने की तरकीब हैं. बहरहाल, दोनों कंपनियां एआई प्रोडक्ट्स की रेस में फंसी हुई हैं. ओपनएआई ऐसे एआई-बेस्ड पर्सनल डिवाइस बना रही है, जो एपल के क्षेत्र में चुनौती बन सकते हैं.
यह एक ऐसा विवाद है, जो दिखाता है कि एआई के दौर में प्रतिभा और टेक्नोलॉजी दोनों के लिए कंपनियां कितनी कड़ी लड़ाई लड़ रही हैं. कोर्ट में दोनों पक्ष अपने-अपने दावे साबित करने की कोशिश करेंगे. अब देखना होगा कि कोर्ट भविष्य में क्या फैसला सुनाती है.