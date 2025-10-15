ETV Bharat / technology

ChatGPT में आएगा 'Adult Mode': सैम अल्टमैन बोले – “एडल्ट्स को एडल्ट्स की तरह ट्रीट करो”

ChatGPT will now support more human-like, emoji-friendly, flirty tone and erotic conversations — but only for verified adults. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

हैदराबाद: Open AI के सीईओ सैम अल्टमैन (Sam Altman) ने अपने एआई मॉडल चैटजीपीटी (ChatGPT) के एक नए फीचर का ऐलान किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. सैम ने चैटजीपीटी में आने वाले एक नए और बेहद चर्चित फीचर का ऐलान किया है. इसका नाम एडल्ट मोड (Adult Mode) है. इसके बारे में सैम अल्टमैन ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब चैटजीपीटी को सिर्फ वेरिफाइड एडल्ट्स के लिए "ज्यादा खुला और पर्सनल" बनाया जाएगा. आइए हम आपको चैटजीपीटी में आने वाले इस बड़े और नए फीचर के बारे में बताते हैं. सैम अल्टमैन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शुरुआत में ओपनएआई ने चैटजीपीटी को काफी रिस्ट्रिक्शन्स में रखा था, ताकि मेंटल हेल्थ समस्याओं से परेशान लोगों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब जब कंपनी के पास एज-गेटिंग टूल्स और एआई-बेस्ड सेफ्टी सिस्टम तैयार हो चुके हैं तो वो अब चैटजीपीटी में लगे रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियों को कम करने जा रही है. क्या इमोशनल फीलिंग्स को भी समझेगा चैटजीपीटी? इसका मतलब है कि अगर ओपनएआई के एज-गेटिंग टूल्स के अनुसार, वेरिफाइड एडल्ट यूज़र्स चाहे तो चैटजीपीटी पर एडल्ट मोड का यूज़ कर सकता है. इसके जरिए वेरिफाइड एडल्ट यूज़र का चैटजीपीटी उनके साथ थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा बिहेव करेगा, थोड़ा फ्लर्टी या फ्रेंडली टोन में बात करें, बहुत सारे इमोज़ीस का इस्तेमाल करेगा. इसके बारे में सैम अल्टमैन ने अपने पोस्ट में कहा, "अगर आप चाहते हैं कि आपका ChatGPT ज़्यादा human की तरह रिस्पॉन्ड करे, या दोस्त की तरह बात करे, तो अब वो ऐसा करेगा — लेकिन सिर्फ़ तब जब आप चाहेंगे, ना की किसी मजबूरी में”.