ChatGPT में आएगा 'Adult Mode': सैम अल्टमैन बोले – “एडल्ट्स को एडल्ट्स की तरह ट्रीट करो”

अब ChatGPT यूज़र के मूड और टोन के हिसाब से ज़्यादा इंसानों की तरह और पर्सनल जवाब देने में सक्षम होगा.

अब चैटजीपीटी वेरिफाइड एडल्ट्स के लिए ज्यादा ह्यूमन-लाइक, इमोज़ी-फ्रेंडली, फ्लर्टी टोन और कामुक बातचीत के लिए भी सपोर्ट करेगा.
ChatGPT will now support more human-like, emoji-friendly, flirty tone and erotic conversations — but only for verified adults. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 1:55 PM IST

हैदराबाद: Open AI के सीईओ सैम अल्टमैन (Sam Altman) ने अपने एआई मॉडल चैटजीपीटी (ChatGPT) के एक नए फीचर का ऐलान किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. सैम ने चैटजीपीटी में आने वाले एक नए और बेहद चर्चित फीचर का ऐलान किया है. इसका नाम एडल्ट मोड (Adult Mode) है. इसके बारे में सैम अल्टमैन ने अपने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब चैटजीपीटी को सिर्फ वेरिफाइड एडल्ट्स के लिए "ज्यादा खुला और पर्सनल" बनाया जाएगा. आइए हम आपको चैटजीपीटी में आने वाले इस बड़े और नए फीचर के बारे में बताते हैं.

सैम अल्टमैन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शुरुआत में ओपनएआई ने चैटजीपीटी को काफी रिस्ट्रिक्शन्स में रखा था, ताकि मेंटल हेल्थ समस्याओं से परेशान लोगों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन अब जब कंपनी के पास एज-गेटिंग टूल्स और एआई-बेस्ड सेफ्टी सिस्टम तैयार हो चुके हैं तो वो अब चैटजीपीटी में लगे रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियों को कम करने जा रही है.

क्या इमोशनल फीलिंग्स को भी समझेगा चैटजीपीटी?

इसका मतलब है कि अगर ओपनएआई के एज-गेटिंग टूल्स के अनुसार, वेरिफाइड एडल्ट यूज़र्स चाहे तो चैटजीपीटी पर एडल्ट मोड का यूज़ कर सकता है. इसके जरिए वेरिफाइड एडल्ट यूज़र का चैटजीपीटी उनके साथ थोड़ा ज्यादा इंसानों जैसा बिहेव करेगा, थोड़ा फ्लर्टी या फ्रेंडली टोन में बात करें, बहुत सारे इमोज़ीस का इस्तेमाल करेगा.

इसके बारे में सैम अल्टमैन ने अपने पोस्ट में कहा,

"अगर आप चाहते हैं कि आपका ChatGPT ज़्यादा human की तरह रिस्पॉन्ड करे, या दोस्त की तरह बात करे, तो अब वो ऐसा करेगा — लेकिन सिर्फ़ तब जब आप चाहेंगे, ना की किसी मजबूरी में”.

चैटजीपीटी में आने वाला यह नया अपडेट GPT-4o के उस पर्सनैलिटी वर्ज़न जैसा होगा जिसे OpenAI ने GPT-5 लॉन्च के बाद हटा दिया था. हालांकि, यूज़र्स के जबरदस्त रिएक्शन के बाद ओपनएआई को चैटजीपीटी में इसे वापस लेकर आना पड़ा था. अब कंपनी चाहती है कि चैटजीपीटी फिर से वैसे ही ह्यूमन-टच यानी इंसानों जैसा टच लेकर आए, जिससे बातचीत पहले से ज्यादा नैचुरल और रियलिस्टिक लगे.

यौन उत्तेजना वाली बाते भी करेगा चैटजीपीटी

सैम अल्टमैन के द्वारा किए गए नई घोषणा की सबसे खास बात “erotica for verified adults” फीचर है. अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या होता है. अंग्रेजी शब्द Erotica का मतलब कामुक, उत्तेजक या यौन इच्छा जगाने वाली बातें होता है.

अल्टमैन ने इसके बारे में कहा,

"दिसंबर में एक ऐसा फीचर रोलआउट होगा, जो चैटजीपीटी में erotica-like conversations यानी यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली करने की अनुमति देगा, लेकिन यह फीचर सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगा जिनकी उम्र वेरिफाइड होगी."

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि वो इस फीचर की अनुमति देने के लिए यूज़र्स की सही उम्र का पता और उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. हालांकि, सैम अल्टमैन ने इतना तो पक्का कर दिया है कि इस फीचर को शायद 18 या उससे कम उम्र वाले यूज़र्स के लिए पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा.

ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन के द्वारा की गई इन नई घोषणाओं को देखकर लगता है कि अब वो चैटजीपीटी को एक मैच्योर और इमोशनल कनेक्शन वाला एआई चैटबॉट बनाने की तैयारी कर रहे हैं. जहां पहले चैटजीपीटी सिर्फ एक टेक्स्ट-बेस्ड टूल था, लेकिन अब वो यूज़र्स के मूड और वाइब के हिसाब से अपने जवाब देगा, जिससे यूज़र को लगेगा को वो किसी इंसान से ही बात कर रहा है.

