ChatGPT वाला AI डिवाइस: ईयरबड्स जैसे स्क्रीनलेस कंप्यूटर पर काम कर रहा Open AI: रिपोर्ट

OpenAI ChatGPT-पावर्ड ईयरबड्स (कोडनेम Sweetpea) पर काम कर रहा है, जिसमें Jony Ive द्वारा डिज़ाइन किया गया 'unique, unseen before' लुक होगा. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: OpenAI साल 2026 के लिए एक बड़ा और अलग तरह का प्लान तैयार कर रहा है. कंपनी एक ऐसे स्मार्ट डिवाइस पर काम कर रही है जो न तो फोन होगा, न ही लैपटॉप. यह एक छोटा सा कंप्यूटर होगा, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी और जो पूरी तरह आवाज के जरिए काम करेगा. ऐसा माना जा रहा है कि यह डिवाइस ChatGPT को सीधे हार्डवेयर में लेकर आएगा और इसे हमेशा साथ रखने वाला AI साथी बना देगा.

लीक्स के मुताबिक इस डिवाइस का कोडनेम "Sweetpea" रखा गया है और इसे इसी साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है. इसकी शुरुआत 2023 में तब हुई थी, जब OpenAI ने मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव (Jony Ive) की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की. आपको याद दिला दें कि जॉनी आइव वही डिजाइनर हैं, जिन्होंने iPhone जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स का डिजाइन तैयार किया था.

अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके अनुसार OpenAI और जॉनी आइव की टीम एक बिल्कुल नए तरह के कंप्यूटर को फाइनल करने के करीब है. यह डिवाइस पूरी तरह वॉइस-बेस्ड होगा और इसे कान में पहनने वाले ईयरबड की तरह डिजाइन किया जा सकता है. आकार और फॉर्म में यह TWS ईयरबड जैसा होगा, लेकिन इसकी क्षमता आम ईयरबड्स से कहीं ज्यादा होगी.

लीक रिपोर्ट्स से क्या पता चला?

X (पुराना नाम ट्विटर) पर जाने-माने लीकर पिकाचू ने दावा किया है कि "Sweetpea" एक खास ऑडियो प्रोडक्ट होगा, जो AirPods जैसी डिवाइस को सीधे चुनौती देगा. उन्होंने लिखा कि यह प्रोजेक्ट अब जॉनी आइव की टीम की प्राथमिकता बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है.