ChatGPT वाला AI डिवाइस: ईयरबड्स जैसे स्क्रीनलेस कंप्यूटर पर काम कर रहा Open AI: रिपोर्ट
OpenAI 2026 में Sweetpea नाम का स्क्रीनलेस, वॉइस-बेस्ड AI ईयरबड लॉन्च कर सकती है, जो ChatGPT से पावर्ड होगा.
Published : January 13, 2026 at 8:38 PM IST
हैदराबाद: OpenAI साल 2026 के लिए एक बड़ा और अलग तरह का प्लान तैयार कर रहा है. कंपनी एक ऐसे स्मार्ट डिवाइस पर काम कर रही है जो न तो फोन होगा, न ही लैपटॉप. यह एक छोटा सा कंप्यूटर होगा, जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी और जो पूरी तरह आवाज के जरिए काम करेगा. ऐसा माना जा रहा है कि यह डिवाइस ChatGPT को सीधे हार्डवेयर में लेकर आएगा और इसे हमेशा साथ रखने वाला AI साथी बना देगा.
लीक्स के मुताबिक इस डिवाइस का कोडनेम "Sweetpea" रखा गया है और इसे इसी साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों से काम चल रहा है. इसकी शुरुआत 2023 में तब हुई थी, जब OpenAI ने मशहूर डिजाइनर जॉनी आइव (Jony Ive) की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की. आपको याद दिला दें कि जॉनी आइव वही डिजाइनर हैं, जिन्होंने iPhone जैसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स का डिजाइन तैयार किया था.
अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके अनुसार OpenAI और जॉनी आइव की टीम एक बिल्कुल नए तरह के कंप्यूटर को फाइनल करने के करीब है. यह डिवाइस पूरी तरह वॉइस-बेस्ड होगा और इसे कान में पहनने वाले ईयरबड की तरह डिजाइन किया जा सकता है. आकार और फॉर्म में यह TWS ईयरबड जैसा होगा, लेकिन इसकी क्षमता आम ईयरबड्स से कहीं ज्यादा होगी.
लीक रिपोर्ट्स से क्या पता चला?
X (पुराना नाम ट्विटर) पर जाने-माने लीकर पिकाचू ने दावा किया है कि "Sweetpea" एक खास ऑडियो प्रोडक्ट होगा, जो AirPods जैसी डिवाइस को सीधे चुनौती देगा. उन्होंने लिखा कि यह प्रोजेक्ट अब जॉनी आइव की टीम की प्राथमिकता बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है.
Hearing fresh detail on Openai " to-go" hardware project from last report. now confirmed it is a special audio product to replace airpod, internal code name is "sweetpea"— 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026
on manufacturing, foxconn has been told to prepare for total 5 devices by q4 2028. all not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF
रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि OpenAI ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए Foxconn के साथ साझेदारी की है. Foxconn को 2028 तक OpenAI के पांच अलग-अलग हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए तैयारी करने को कहा गया है. Sweetpea के सितंबर में लॉन्च होने की भी चर्चा है, ठीक उसी समय जब एप्पल अपने नए iPhone मॉडल लॉन्च करता है.
डिजाइन की बात करें तो Sweetpea का लुक अब तक देखे गए किसी भी ईयरबड से अलग हो सकता है. इसका मुख्य हिस्सा मेटल से बना होगा और “एग स्टोन” जैसी शेप में होगा. इसके अंदर दो छोटे मॉड्यूल होंगे, जिन्हें कान के पीछे पहनने के लिए निकाला जा सकेगा. इससे फिटिंग बेहतर होगी और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगाने की जगह भी मिलेगी.
लीक्स के मुताबिक इसमें 2nm स्मार्टफोन-लेवल प्रोसेसर हो सकता है, जो शायद Samsung Exynos चिप हो सकता है. इसके अलावा OpenAI अपना कस्टम चिप भी बना सकती है, जिससे यह डिवाइस iPhone के कई काम आवाज के जरिए कंट्रोल कर सके.
कीमत को लेकर भी संकेत हैं कि Sweetpea सस्ता नहीं होगा. इसके पार्ट्स स्मार्टफोन जैसे महंगे हो सकते हैं. अगर यह डिवाइस लॉन्च होती है, तो यह सिर्फ ईयरबड नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक हमेशा एक्टिव AI कंप्यूटर बन सकती है.