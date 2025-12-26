ETV Bharat / technology

OpenAI और Anthropic का हॉलिडे गिफ्ट, मिलेगा AI टूल्स का डबल एक्सेस!

छुट्टियों के दौरान डेवलपर्स और हेवी यूज़र्स को बिना रुकावट काम करने के लिए AI टूल्स पर ज्यादा एक्सेस दिया गया है.

As part of holiday offers, OpenAI and Anthropic temporarily doubled the usage limits for AI tools like Codex and Claude.
छुट्टियों के ऑफर के तहत OpenAI और Anthropic ने Codex और Claude जैसे AI टूल्स की यूसेज लिमिट अस्थायी रूप से दोगुनी की. (Image Credit: AP News)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 26, 2025 at 7:58 PM IST

हैदराबाद: छुट्टियों के मौसम में डेवलपर्स और टेक प्रोफेशनल्स के लिए OpenAI और Anthropic ने एक खास तोहफा दिया है. दोनों कंपनियों ने अपने लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग टूल्स की यूसेज लिमिट अस्थायी रूप से बढ़ाने का ऐलान किया है. इसका सीधा फायदा उन यूज़र्स को मिलेगा जो कोडिंग और डेवलपमेंट के लिए इन AI टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

OpenAI ने अपने AI कोडिंग एजेंट Codex के यूज़र्स के लिए यह ऑफर शुरू किया है. कंपनी ने Codex की रेट लिमिट को रीसेट करते हुए सामान्य से दो गुना (2X) तक बढ़ा दिया है. यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी.

ओपनएआई के मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, थिबॉल्ट सोटिओक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह ऑफर Codex यूज़र्स को धन्यवाद कहने के लिए दिया गया है.

अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि Codex, अमेरिकन एआई कंपनी ओपनएआई का एक खास AI टूल है, जो कोडिंग से जुड़े कामों में मदद करता है. यह सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के आधार पर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता है. Codex को कमांड लाइन इंटरफेस (CLI), ChatGPT के अंदर और Visual Studio Code जैसे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल किया जा सकता है. कई डेवलपर्स इसे अपने डेली प्रोजेक्ट्स में उपयोग करते हैं.

Claude यूज़र्स के लिए भी ऑफर

वहीं दूसरी ओर, Anthropic ने भी अपने एआई चैटबॉट Claude के लिए छुट्टियों का ऑफर पेश किया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच Claude के Pro और Max प्लान यूज़र्स को उनकी सामान्य यूसेज लिमिट से दो गुना ज्यादा एक्सेस मिलेगा. यह ऑफर मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब - तीनों प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा.

हालांकि, Anthropic का यह ऑफर केवल व्यक्तिगत सब्सक्राइबर्स के लिए है. Team और Enterprise प्लान्स वालों के लिए यह ऑफर वैध नहीं है. इसमें अच्छी बात है कि जो नए यूज़र इस दौरान Pro या Max प्लान लेते हैं, वे भी इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उठा सकते हैं. ऑफर खत्म होने के बाद सभी अकाउंट्स की लिमिट फिर से सामान्य स्तर पर आ जाएगी.

इन दोनों घोषणाओं से साफ है कि एआई कंपनियां डेवलपर्स और हेवी यूज़र्स की जरूरतों को समझते हुए छुट्टियों के दौरान ज्यादा आज़ादी देना चाहती हैं. यह खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते समय यूसेज लिमिट से परेशान हो जाते हैं.

