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भारत में बेची जा रही हैं सिर्फ ये 3 फ्लैक्स फ्यूल बाइक्स, Hero की दो बाइक्स लिस्ट में शामिल

Hero Splendor+ Flex-Fuel और Hero HF Deluxe Flex-Fuel ( फोटो - Hero MotoCorp )

हैदाराबाद: भारत में साफ़-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इस बदलाव में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं. बता दें कि इन गाड़ियों को ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें E85 यानी 85 प्रतिशत तक इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल मिश्रित होता है. भारत सरकार के इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही, वाहन निर्माता कंपनियों ने E85 के अनुकूल उत्पाद बाज़ार में उतारना शुरू कर दिए हैं. फिलहाल, भारत में E85-रेडी गाड़ियों की लिस्ट छोटी है. यहां हम तीन ऐसी मोटरसाइकिलों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें खरीदार मौजूदा समय में खरीद सकते हैं. 1. Hero Splendor+ फ्लैक्स फ्यूल

स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी Splendor+ Flex Fuel भारतीय बाजार में लॉन्च की है, जिससे भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल में E85 कम्पैटिबिलिटी मिलती है. इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसे इथेनॉल-कम्पैटिबल पार्ट्स और कैलिब्रेशन में बदलाव के साथ मॉडिफ़ाई किया गया है, जिससे यह E85 तक के फ़्यूल ब्लेंड को इस्तेमाल कर सकता है. Hero Splendor+ Flex-Fuel और Hero HF Deluxe Flex-Fuel (फोटो - Hero MotoCorp) कंपनी की नई टेक्नोलॉजी के बावजूद, Hero Splendor+ अपनी जानी-पहचानी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक पहचान के साथ आती है. यह उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो भरोसे और किफायती दाम से समझौता किए बिना फ्लेक्स-फ्यूल मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं. यह मोटरसाइकिल फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में Hero MotoCorp की एंट्री है और सरकार के इथेनॉल रोडमैप के अनुरूप है.