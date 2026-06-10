भारत में बेची जा रही हैं सिर्फ ये 3 फ्लैक्स फ्यूल बाइक्स, Hero की दो बाइक्स लिस्ट में शामिल
अगर आप एक फ्लैक्स फ्यूल कम्पैटिबल मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, तो हम यहां E85 फ्लैक्स फ्यूल वाली तीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं.
Published : June 10, 2026 at 5:15 PM IST
हैदाराबाद: भारत में साफ़-सुथरी मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे लेकर कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इस बदलाव में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं. बता दें कि इन गाड़ियों को ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें E85 यानी 85 प्रतिशत तक इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल मिश्रित होता है.
भारत सरकार के इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही, वाहन निर्माता कंपनियों ने E85 के अनुकूल उत्पाद बाज़ार में उतारना शुरू कर दिए हैं. फिलहाल, भारत में E85-रेडी गाड़ियों की लिस्ट छोटी है. यहां हम तीन ऐसी मोटरसाइकिलों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें खरीदार मौजूदा समय में खरीद सकते हैं.
1. Hero Splendor+ फ्लैक्स फ्यूल
स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी Splendor+ Flex Fuel भारतीय बाजार में लॉन्च की है, जिससे भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल में E85 कम्पैटिबिलिटी मिलती है. इस मोटरसाइकिल में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसे इथेनॉल-कम्पैटिबल पार्ट्स और कैलिब्रेशन में बदलाव के साथ मॉडिफ़ाई किया गया है, जिससे यह E85 तक के फ़्यूल ब्लेंड को इस्तेमाल कर सकता है.
कंपनी की नई टेक्नोलॉजी के बावजूद, Hero Splendor+ अपनी जानी-पहचानी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक पहचान के साथ आती है. यह उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो भरोसे और किफायती दाम से समझौता किए बिना फ्लेक्स-फ्यूल मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं. यह मोटरसाइकिल फ्लेक्स-फ्यूल सेगमेंट में Hero MotoCorp की एंट्री है और सरकार के इथेनॉल रोडमैप के अनुरूप है.
2. Hero HF Deluxe फ्लैक्स फ्यूल
Splendor+ Flex Fuel के साथ-साथ Hero MotoCorp ने HF Deluxe Flex Fuel को भी बाजार में उतारा है, जो कंपनी की एक और ऐसी कम्यूटर मोटरसाइकिल है, जो E85 फ़्यूल पर चल सकती है. स्टैंडर्ड Hero HF Deluxe प्लेटफ़ॉर्म पर बनी इस फ़्लेक्स-फ़्यूल वर्जन वाली बाइक के इंजन और फ़्यूल सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे यह आसानी से ज़्यादा इथेनॉल वाले ब्लेंड का इस्तेमाल कर सकती है.
यह बाइक कम रनिंग कॉस्ट और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने पर फ़ोकस करती है. इसके साथ ही ग्राहकों को साफ़-सुथरी फ़्यूल टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिलता है. इससे भारत के अभी शुरुआती दौर वाले फ़्लेक्स-फ़्यूल मार्केट में ग्राहकों के पास ज़्यादा विकल्प भी उपलब्ध होते हैं. Hero HF Deluxe Flex Fuel के साथ, Hero MotoCorp अब आम ग्राहकों के लिए दो सस्ती E85-कम्पैटिबल मोटरसाइकिलें पेश कर रही है.
3. Suzuki Gixxer SF 250 FFV
नई Suzuki Gixxer SF 250 FFV भारत की पहली 250cc फ्लेक्स-फ्यूल मोटरसाइकिल है. इस मोटरसाइकिल को E85 फ्यूल पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई शुरुआती प्रोडक्शन बाइक्स में से एक है. इस मोटरसाइकिल को Bharat Mobility Global Expo में लॉन्च किया गया था. यह एक फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल है, जिसमें 249cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंड्स को सपोर्ट करने के लिए, Suzuki Motorcycle ने फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप और फ्यूल फ़िल्टर को अपडेट किया है और साथ ही इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को भी रीकैलिब्रेट किया गया है.
कंपनी की फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी और खास ग्राफिक्स के अलावा, यह मोटरसाइकिल मैकेनिकल तौर पर स्टैंडर्ड Gixxer SF 250 जैसी ही है. यह बाइक शौकीनों को परफॉर्मेंस पर केंद्रित ऑप्शन प्रदान करती है और साथ ही भारत के वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ने के कदम को भी सपोर्ट करती है.