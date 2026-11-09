OnePlus ने नवंबर के लिए ColorOS 17 साझा किया रोलआउट प्लान, OnePlus 13R से होगी शुरुआत
OnePlus ने एंड्रॉइड 17 पर आधारित ColorOS 17 के लिए अपना नवंबर का शेड्यूल जारी किया है. यह अपडेट OnePlus 13R को पहले मिलेगा.
Published : November 9, 2026 at 11:55 AM IST
हैदराबाद: OnePlus ने 'ColorOS 17' के लिए नवंबर का रोलआउट प्लान साझा किया है. यह एंड्रॉइड 17 पर आधारित उनका नया सॉफ़्टवेयर है. OnePlus 13R को यह अपडेट पहले ही मिल चुका है, और महीने के अंत तक पांच और डिवाइसों को यह अपडेट मिल जाएगा. यह प्लान 5 नवंबर, 2026 को वनप्लस कम्युनिटी फ़ोरम पर पोस्ट किया गया था.
ColorOS 17 के साथ, OnePlus आधिकारिक तौर पर OxygenOS से ColorOS में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. अभी सभी डिवाइस पर नया वर्ज़न नहीं चल रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि OnePlus 15 कंपनी के लाइनअप का पहला स्मार्टफोन है, जिसे स्टेबल ColorOS 17 अपडेट मिला है, और अब पुराने मॉडल्स की बारी है.
ColorOS 17 अपडेट शेड्यूल
कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार, ColorOS 17 अपडेट की तारीखें और समय अलग-अलग क्षेत्रों और डिवाइस मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. अपडेट चरणों में जारी किए जाएंगे, ताकि सॉफ़्टवेयर का एक्सपीरिएंस सुचारू और भरोसेमंद बना रहे. इसका मतलब यह है कि सभी को एक ही दिन अपडेट नहीं मिलेगा, भले ही उनके पास एक जैसा फ़ोन ही क्यों न हो.
November's bringing more OnePlus devices into the ColorOS 17 club. https://t.co/hAQwaXnGTo— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2026
OnePlus ने हर डिवाइस के लिए ColorOS 17 अपडेट की संभावित तारीखें जारी की हैं. इसका रोलआउट प्लान इस प्रकार है:
|स्मार्टफोन के नाम
|रोलआउट की तारीख
|OnePlus 13R
|5 नवंबर
|OnePlus 12
|17 नवंबर
|OnePlus Pad 3
|18 नवंबर
|OnePlus Open
|24 नवंबर
|OnePlus Nord 6 | Nord CE 6
|26 नवंबर
OnePlus 13R को 5 नवंबर, 2026 को अपडेट मिल गया. अगर इस डिवाइस के यूज़र्स को अपडेट नहीं दिख रहा है, तो उन्हें कुछ और दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अपडेट अलग-अलग चरणों में आ सकता है.
इसके बाद OnePlus 12 का नंबर है, और उसके एक दिन बाद OnePlus Pad 3 को अपडेट मिलेगा. कंपनी के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन, OnePlus Open को 24 नवंबर को अपडेट मिलेगा. मिड-रेंज के Nord 6 और Nord CE 6 को 26 नवंबर को अपडेट मिल सकता है. इस पोस्ट में, कंपनी ने ColorOS 17 अपडेट को लेकर यूजर्स के धैर्य और सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है.
ColorOS 17 पर कैसे अपडेट करें?
OnePlus अपने यूजर्स को सलाह देता है कि वे रोलआउट से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए कंपनी के आधिकारिक चैनलों और कम्युनिटी घोषणाओं पर नज़र रखें. साथ ही, समय-समय पर फ़ोन के सॉफ़्टवेयर अपडेट सेक्शन को चेक करते रहना भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि अपडेट के बारे में कहीं और पता चलने से पहले ही वह आपके फ़ोन में आ जाए.
ColorOS 17 अपडेट पर कैसे रखें नज़र:
- स्टेप 1: सेटिंग्स में जाएं.
- स्टेप 2: 'सिस्टम और अपडेट' (System & update) सेक्शन में जाएं.
- स्टेप 3: इस पर टैप करने के बाद, 'सॉफ्टवेयर अपडेट' (Software update) मेनू में जाएं. यहां, डिवाइस उन सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट्स को दिखाएगा जो आपके फोन को मिले हैं.
- स्टेप 4: अगर आपको लेटेस्ट ColorOS 17 अपडेट मिल गया है, तो 'डाउनलोड और इंस्टॉल' (Download and Install) बटन पर टैप करें.