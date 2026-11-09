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OnePlus ने नवंबर के लिए ColorOS 17 साझा किया रोलआउट प्लान, OnePlus 13R से होगी शुरुआत

OnePlus 15 कंपनी के लाइनअप का पहला फोन था, जिसे ColorOS 17 अपडेट मिला. ( फोटो - OnePlus Community )

हैदराबाद: OnePlus ने 'ColorOS 17' के लिए नवंबर का रोलआउट प्लान साझा किया है. यह एंड्रॉइड 17 पर आधारित उनका नया सॉफ़्टवेयर है. OnePlus 13R को यह अपडेट पहले ही मिल चुका है, और महीने के अंत तक पांच और डिवाइसों को यह अपडेट मिल जाएगा. यह प्लान 5 नवंबर, 2026 को वनप्लस कम्युनिटी फ़ोरम पर पोस्ट किया गया था.

ColorOS 17 के साथ, OnePlus आधिकारिक तौर पर OxygenOS से ColorOS में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. अभी सभी डिवाइस पर नया वर्ज़न नहीं चल रहा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि OnePlus 15 कंपनी के लाइनअप का पहला स्मार्टफोन है, जिसे स्टेबल ColorOS 17 अपडेट मिला है, और अब पुराने मॉडल्स की बारी है.

ColorOS 17 अपडेट शेड्यूल

कम्युनिटी पोस्ट के अनुसार, ColorOS 17 अपडेट की तारीखें और समय अलग-अलग क्षेत्रों और डिवाइस मॉडल के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. अपडेट चरणों में जारी किए जाएंगे, ताकि सॉफ़्टवेयर का एक्सपीरिएंस सुचारू और भरोसेमंद बना रहे. इसका मतलब यह है कि सभी को एक ही दिन अपडेट नहीं मिलेगा, भले ही उनके पास एक जैसा फ़ोन ही क्यों न हो. OnePlus ने हर डिवाइस के लिए ColorOS 17 अपडेट की संभावित तारीखें जारी की हैं. इसका रोलआउट प्लान इस प्रकार है: स्मार्टफोन के नाम रोलआउट की तारीख OnePlus 13R 5 नवंबर OnePlus 12 17 नवंबर OnePlus Pad 3 18 नवंबर OnePlus Open 24 नवंबर OnePlus Nord 6 | Nord CE 6 26 नवंबर