ETV Bharat / technology

OnePlus का OxygenOS 16 अपडेट: नया इंटरफेस, AI फीचर्स और Apple Watch सपोर्ट

OxygenOS 16 अपडेट से अब OnePlus यूज़र्स को स्मार्ट, स्टाइलिश और AI-पावर्ड एक्सपीरियंस मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: OnePlus )

अपडेट नवंबर 2025 से शुरू होकर मार्च 2026 तक तीन फेज़ में रोलआउट होगा, जिसमें OnePlus 10 से लेकर 13 तक के मॉडल शामिल हैं. (इमेज क्रेडिट: OnePlus)

कंपनी अपने OxygenOS 16 अपडेट को तीन फेज़ में रोलआउट करेगी. पहला फेज़ नवंबर 2025, दूसरा फेज़ दिसंबर 2025 और तीसरा फेज़ जनवरी-मार्च 2026 के बीच में होगा. इस नए सॉफ्टवेटर के साथ कंपनी ने इस फोन में AI-पावर्ड फीचर्स, Google Gemini सपोर्ट और यहां तक कि Apple Watch सपोर्ट भी दिया है. आइए हम आपको OxygenOS 16 के फीचर्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वनप्लस कब किस फोन में अपने इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को रोलआउट करने वाला है.

हैदराबाद: वनप्लस ने आखिरकार अपने यूज़र्स को Android 16 बेस्ड नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OxygenOS 16 का गिफ्ट दे दिया है. कंपनी ने भारत में अपने फोन्स के लिए इस नए सॉफ्टवेयर OxygenOS 16 को रिलीज करने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि वो इस नए अपडेट को नवंबर 2025 से रोलआउट करना शुरू होगी और मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह से रोलआउट कर जाएगा.

आपको बता दें कि इस टाइमलाइन में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है.

Plus Mind – OxygenOS 16 का AI हब

OxygenOS 16 की सबसे खास बातों में से एक प्लस माइंड है. यह एक नया सिस्टम है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को ऑर्गनाइज़ करता है और उसे एक ही जगह पर Mind Space” में सेव करता है.

इसे आप तीन उंगलियों से स्वाइप या डेडिकेटेड Plus Key से एक्सेस कर सकते हैं.

यह फीचर अपने आप पोस्टर्स या मैसेज से डेट्स या इवेंट डिटेल्स पढ़ लेता है और कैलेंडर एंट्री सजेस्ट कर देता है.

Plus Key को आप कस्टमाइज करके कैमरा, टॉर्च, वॉइस रिकॉर्डर या साउंड मोड्स जैसे शॉर्टकट्स से लिंक कर सकते हैं.

इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट और ऑटो नोट सजेशन जैसे टूल्स भी शामिल हैं.

OxygenOS 16 में नया Plus Mind फीचर आया है जो स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को समझकर स्मार्ट सजेशन देता है. (इमेज क्रेडिट: OnePlus)

Google Gemini इंटीग्रेशन

OxygenOS 16 में अब Google Gemini AI के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ चुका है. इसमें मौजूद गूगल जेमिनी एआई माइंड स्पेस में सेव डाटा का यूज़ करके यूज़र को कॉन्टेक्स्ट-अवेयर सजेशन देता है. उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने किसी होम डेकोर की इमेज या डिज़ाइन सेव की है तो जेमिनी से आप बोल सकते हैं कि, "मुझे एक लिविंग रूम सेटअप सजेस्ट करो". उसके बाद जेमिनी उसी तरह का लिविंग रूम सेटअप सजेस्ट करेगा, जैसा होम डेकोर आपने सेव किया था. इसका मतलब है कि इस नए सॉफ्टवेयर की मदद से अब आपका फोन सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि आपकी जरूरत को समझने वाला असिस्टेंट भी बनने वाला है.

फीचर क्या नया है मुख्य बातें (सिंपल लैंग्वेज में) Fluid Animations Parallel Processing 2.0 ऐप ट्रांज़िशन, जेस्चर और सिस्टम मूवमेंट अब पहले से ज़्यादा स्मूद हैं. अब एक एनिमेशन खत्म होने से पहले दूसरा शुरू हो सकता है, जिससे पूरा UI फास्ट और नैचुरल लगता है. Resizable Icons Customizable Home Screen अब यूज़र ऐप आइकन और फोल्डर्स का साइज अपनी पसंद से बड़ा या छोटा कर सकते हैं. टैबलेट यूज़र्स Open Canvas में एक साथ 5 ऐप, स्प्लिट व्यू में 3 और फ्लोटिंग विंडो में 2 ऐप चला सकते हैं. Lock Screen Widgets, Wallpapers & Themes Flux Theme 2.0 अब लॉक स्क्रीन पर विजेट्स जोड़ने का ऑप्शन है — वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्टैक्ड. Motion Photo और वीडियो वॉलपेपर से इंटरैक्शन में depth इफेक्ट आता है. साथ ही फुल-स्क्रीन AOD (Always On Display) भी मिला है. Fluid Cloud Real-time Alerts & Live Updates लॉक स्क्रीन पर अब लाइव अपडेट्स दिखेंगे — जैसे Spotify, स्पोर्ट्स स्कोर्स या फूड डिलीवरी. साथ ही नया Gaussian Blur, राउंड कॉर्नर और ट्रांसलूसेंट इंटरफेस क्विक सेटिंग्स और ऐप ड्रॉअर में दिखाई देगा. Clock और Calculator ऐप्स को भी नया डिजाइन मिला है. Plus Mind (AI Hub) Smart Content Space अब Plus Mind सिर्फ स्क्रीनशॉट स्टोरेज नहीं रहा — इसमें इमेज शेयरिंग, 1 मिनट तक वॉइस नोट रिकॉर्डिंग, और long screenshot कैप्चर की सुविधा है. इसमें आप आर्टिकल्स या डॉक्युमेंट्स भी सेव कर सकते हैं.

- अब OnePlus यूज़र्स Google Gemini की मदद से अपने सेव किए गए डेटा से context-aware रिकमेंडेशन पा सकते हैं. (इमेज क्रेडिट: OnePlus)

Apple Watch सपोर्ट

OxygenOS 16 में क्लीन और मॉडर्न लुक, फ्लुइड ऐनिमेशन, और बेहतर परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया है. इसके अलावा Apple Watch पेयरिंग सपोर्ट अब OnePlus यूज़र्स को क्रॉस-इकोसिस्टम कनेक्टिविटी का नया एक्सपीरियंस देगा.वहीं, अपकमिंग OnePlus 15 सीरीज़ स्मार्टफोन तो इसी सॉफ्टवेयर के साथ पहले से प्री-इंस्टॉल्ड आएगा.