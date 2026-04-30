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13,380 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया OnePlus Pad 4, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

OnePlus ने भारत में अपना नया OnePlus Pad 4 लॉन्च कर दिया है. इस टैबलेट की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये रखी गई है.

OnePlus Pad 4
नया OnePlus Pad 4 भारत में हुआ लॉन्च (फोटो - OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 2:52 PM IST

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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने भारत में अपना नया OnePlus Pad 4 लॉन्च कर दिया है. यह एक नया टैबलेट है, जिसमें अपडेटेड हार्डवेयर इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है.

इस टैबलेट में Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ एक बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे काम और मनोरंजन, दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है. OnePlus Pad 4 में 3.4K रिज़ॉल्यूशन वाला 13.2-इंच का बड़ा डिस्प्ले और 12GB LPDDR5 RAM भी दी गई है.

OnePlus Pad 4
OnePlus Pad 4 (फोटो - OnePlus)

भारत में OnePlus Pad 4 टैबलेट की कीमत
OnePlus Pad 4 को कुल दो कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है, जिनमें पहले 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की शुरुआती कीमत 59,999 रुपये है, जबकि दूसरे 12GB RAM और 512GB वाले मॉडल की कीमत 64,999 रुपये रखी गई है.

हालांकि बैंक ऑफर्स और 5,000 रपये तक के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ, इसकी प्रभावी शुरुआती कीमत घटकर 54,999 रुपये हो जाती है. इसके अलावा, कंपनी छह महीने के लिए 10,000 प्रति माह से शुरू होने वाले नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन्स भी दे रही है.

OnePlus Pad 4
OnePlus Pad 4 (फोटो - OnePlus)

OnePlus Pad 4 टैबलेट की उपलब्धता
यह टैबलेट अभी OnePlus India की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, और आने वाले दिनों में इसकी बिक्री शुरू की जाएगी. खरीदार इसके Wi-Fi को वेरिएंट चुन सकते हैं, और यह डिवाइस Dune Glow और Sage Mist जैसे कलर ऑप्शन में पेश किया है. एक लिमिटेड-टाइम ऑफर के तहत, स्टॉक उपलब्ध होने पर एक OnePlus Stylo Pro स्टाइलस मुफ़्त मिलेगा.

OnePlus Pad 4 टैबलेट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
नए OnePlus Pad 4 के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ 12GB तक की LPDDR5X RAM और 512GB तक की UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है. इसमें 13.2-इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 3.4K (3392 x 2400), रिफ़्रेश रेट 144Hz और टच सैंपलिंग रेट 540Hz तक है.

OnePlus Pad 4
OnePlus Pad 4 (फोटो - OnePlus)

यह पैनल 12-बिट कलर और DCI-P3 कलर गैमट को सपोर्ट करता है. इस टैबलेट में 13,380 mAh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 80W तक की SUPERVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करता है. OnePlus का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर यह 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकता है.

टैबलेट में आठ स्पीकर का सेटअप मिलता है, और इसके साथ ही इसमें aptX Adaptive और LDAC जैसे कई ब्लूटूथ कोडेक्स का सपोर्ट भी मिलता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो, यह टैबलेट OxygenOS 16 पर चलता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले फीचर्स जैसे कि क्रॉस-डिवाइस सिंकिंग और AI-आधारित टूल्स दिए गए हैं.

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