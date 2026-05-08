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OnePlus Nord CE6 और Nord CE6 Lite भारत में लॉन्च, मिलेगी 8,000mAh की बैटरी, जानें कीमत

OnePlus Nord CE6 तीन रंगों में आता है, जबकि Nord CE6 Lite विविड मिंट और हाइपर ब्लैक शेड्स में उपलब्ध है।

OnePlus Nord CE6 and Nord CE6 Lite launched in India
OnePlus Nord CE6 और Nord CE6 Lite भारत में लॉन्च (फोटो - OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 10:42 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने भारत में OnePlus CE6 और OnePlus CE6 Lite को पेश करके अपनी Nord सीरीज़ का विस्तार किया है. दोनों डिवाइस में 144Hz डिस्प्ले, 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, 50MP डुअल-रियर कैमरा सेटअप, SUPERVOOC चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, और ये Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित OxygenOS 16 पर चलते हैं.

OnePlus Nord CE6 में FHD+ AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और 80W वायर्ड चार्जिंग के साथ 8,000mAh की बैटरी दी गई है. Nord CE6 Lite में FHD+ LCD डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर और 45W वायर्ड चार्जिंग के साथ 7,000mAh की बैटरी मिलती है.

OnePlus Nord CE6 और Nord CE6 Lite की कीमत और उपलब्धता
OnePlus Nord CE6 दो RAM और स्टोरेज ऑप्शन में आता है. 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 29,999 रुपये है, और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है. यह Fresh Blue, Pitch Black और Lunar Pearl रंगों में उपलब्ध है.

OnePlus Nord CE6 launched in India
OnePlus Nord CE6 भारत में लॉन्च हुआ (फोटो - OnePlus)
मॉडलवेरिएंटकीमतउपलब्धता
OnePlus Nord CE68GB + 128GB29,999 रुपयेपहली सेल: मई 8 को दोपहर 12 बजे (IST)
8GB + 256GB32,999 रुपये
OnePlus Nord CE6 Lite6GB + 128GB20,999 रुपयेपहली सेल: मई 12 को दोपहर 12 बजे (IST)
8GB + 128GB22,999 रुपये
8GB + 256GB25,999 रुपये

वहीं, OnePlus Nord CE6 Lite तीन RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है. 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये है, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 22,999 रुपये है, और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 25,999 रुपये है. यह Vivid Mint और Hyper Black रंगों में आता है.

OnePlus Nord CE6 भारत में 8 मई को दोपहर 12 बजे (IST) खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जबकि Nord CE6 Lite की बिक्री 12 मई को दोपहर 12 बजे (IST) शुरू होगी. ये दोनों डिवाइस OnePlus India की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon के ज़रिए उपलब्ध होंगे.

OnePlus Nord CE6 के स्पेसिफिकेशन
OnePlus Nord CE6 की लंबाई 162.5mm, चौड़ाई 77.5mm और मोटाई 8.5mm है और इसका वज़न 215 ग्राम है. इस हैंडसेट में 6.78-इंच का 1.5K (2772 × 1272 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन) AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Sunburst HDR टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ शामिल है.

यह स्मार्टफोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर द्वारा संचालित है, जिसके साथ Adreno 810 GPU दिया गया है. CPU के साथ 8GB RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है. थर्मल मैनेजमेंट के लिए, Nord CE6 में 33,147 sq mm का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है.

फीचर्सडीटेल्स
डिस्प्ले144Hz | 6.78-inch 1.5K AMOLED
प्रोसेसरSnapdragon 7s Gen 4
रियर कैमरा50MP OmniVision OV50D40 (मेन) + 2MP (सेकेंड्री)
फ्रंट कैमरा32MP
बैटरी8,000mAh
चार्जिंग कैपेसिटी80W (वायर्ड) | 27W (वायर्ड रिवर्स) | बाइपास चार्जिंग
IP रेटिंगIP66, IP68, IP69, और IP69K
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)Android 16 पर आधारित OxygenOS 16

फ़ोन में 50MP OmniVision OV50D40 मेन सेंसर और 2MP का सेकेंडरी कैमरा है. इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा भी है. आगे और पीछे, दोनों कैमरे 30 fps पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें 8,000mAh की बैटरी है, जो 80W वायर्ड फ़ास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

यह डिवाइस बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग है, और गलती से गिरने पर सुरक्षा के लिए MIL-STD-810H सर्टिफ़िकेशन भी है.

OnePlus Nord CE6 Lite launched in India
OnePlus Nord CE6 Lite भारत में लॉन्च हुआ (फोटो - OnePlus)

OnePlus Nord CE6 Lite के स्पेसिफिकेशन
वहीं, OnePlus Nord CE6 Lite की बात करें तो इसकी लंबाई 165.9mm, चौड़ाई 76mm और मोटाई 8.5mm है और इसका वज़न 208 ग्राम है. इस स्मार्टफोन में 6.72-इंच का FHD+ (1080 x 2400 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन) LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, 1000 nits की पीक ब्राइटनेस, 240Hz तक का टच सैंपलिंग रेट और भी बहुत कुछ मिलता है.

फीचर्सडीटेल्स
डिस्प्ले144Hz | 6.72-inch FHD+ LCD
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7400 Apex
रियर कैमरा50MP OmniVision OV50D40 (मेन) + 2MP (सेकेंड्री)
फ्रंट कैमरा8MP
बैटरी7,000mAh
चार्जिंग कैपेसिटी45W (वायर्ड) | 10W (वायर्ड रिवर्स) | बाइपास चार्जिंग
IP रेटिंगIP64
ऑपरेटिंग सिस्टम (OS)Android 16 पर आधारित OxygenOS 16

इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर दिया गया है, जिसे Arm Mali-G615 GPU के साथ जोड़ा गया है. CPU के साथ 8GB तक की RAM और 256GB तक की UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है. थर्मल मैनेजमेंट के लिए, OnePlus Nord CE6 में 5,300 sq mm का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है.

इस स्मार्टफोन में 50MP OmniVision OV50D40 मेन सेंसर और 2MP का सेकेंडरी कैमरा है. इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा है. इस डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 10W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है. यह बाईपास चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. धूल और पानी से बचाव के लिए इस फ़ोन को IP64 रेटिंग मिली है.

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