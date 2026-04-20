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OnePlus Nord CE 6 और CE 6 Lite की लॉन्च डेट कंफर्म, प्रोसेसर का भी चला पता

OnePlus Nord CE 6 में स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: वनप्लस ने सोमवार को भारत में अपने आने वाले स्मार्टफोन्स OnePlus Nord CE 6 और OnePlus Nord CE 6 lite की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है. ये दोनों डिवाइस कंपनी की मिड-रेंज सीरीज को और मजबूत बनाने वाले हैं. कंपनी ने हाल ही में OnePlus Nord 6 को भी लॉन्च किया था. अब बारी Nord CE 6 सीरीज की है. कंपनी ने टीज़र के जरिए कुछ फीचर्स को भी कंफर्म कर दिया है, जिनमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, Snapdragon 7 सीरीज का चिपसेट शामिल है. OnePlus Nord CE 6 Series को भारत में 7 मई को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने प्रेस नोट में बताया कि दोनों फोन 7 मई की दोपहर 12 बजे लॉन्च किए जाएंगे. Nord CE 6 को फ्रेश ब्लू, लूनर पर्ल और पिच ब्लैक कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Nord CE 6 Lite को विविड मिंट और हाइपर ब्लैक कलर्स में लॉन्च किया जाएगा. लाइट मॉडल को कंपनी दो साल बाद वापस लेकर आ रही है. कंपनी ने 2024 में OnePlus Nord CE 4 Lite लॉन्च किया था और अब उसी का सस्केसर OnePlus Nord CE 6 Lite होगा. Snapdragon 7 सीरीज की चिप Nord CE 6 में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. उसके साथ में डेडिकेटेड टच रिफ्लेक्स चिप भी है. इसमें डुअल-चिप आर्किटेक्चर बनता है, जो टच रिस्पॉन्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. कंपनी का दावा है कि ये फोन कुछ चुनिंगा गेम्स में 144fps तक सपोर्ट करेगा. इसमें