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OnePlus Nord CE 6 Lite कब होगा लॉन्च, गीकबेंच पर स्पेसिफिकेशन्स लीक

यह फोन 6.7 इंच 120Hz डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 23 हजार रुपये से कम कीमत पर लॉन्च हो सकता है.

The OnePlus Nord CE 6 Lite is generating significant buzz after appearing on Geekbench, as it is expected to deliver strong performance, featuring a MediaTek Dimensity chipset and a large battery.
OnePlus Nord CE 6 Lite गीकबेंच पर आने के बाद काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट और बड़ी बैटरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 8:49 PM IST

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हैदराबाद: OnePlus अपने नॉर्ड सीरीज का विस्तार करने वाला है. कंपनी भारत में जल्द ही OnePlus Nord CE 6 Lite लॉन्च कर सकता है. इस फोन को हाल ही में गीकबेंच वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे इस फोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है. टिप्स्टर्स के मुताबिक, यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट पर चल सकता है और नेक्स्ट मंथ यानी मई में OnePlus Nord CE 6 के साथ लॉन्च हो सकता है. यह Nord CE 4 Lite 5G का सक्सेसर होगा, जो जून 2024 में आया था.

गीकबेंच पर हुआ लिस्ट

मॉडल नंबर CPH2943 वाला फोन Geekbench पर दिखा है. टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि यह भारत में OnePlus Nord CE 6 Lite के नाम से आएगा. चिपसेट की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 SoC हो सकता है, जिसमें चार कोर 2.60GHz और चार कोर 2.00GHz पर चलते हैं. इसमें ग्राफिक्स के लिए GPU Mali-G615 MC2 जीपीयू मिलने वाला है. फोन में 8GB RAM और Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 होने की उम्मीद है.

गीकबेंच टेस्ट में सिंगल कोर स्कोर 1,068 और मल्टी कोर स्कोर 2,953 आया है. ये बजट और मिड-रेंज सेगमेंट के हिसाब से ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिखाते हैं. इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में Dimensity 6300 की बात हुई थी, लेकिन लेटेस्ट लिस्टिंग 7400 की ओर इशारा कर रही है. Nord CE Lite सीरीज करीब दो साल बाद वापसी कर रही है. इससे पहले Nord CE 4 Lite 5G में Snapdragon 695 चिपसेट दिया गया था. अगर लीक सही हैं तो मई में दोनों फोन भारत में लॉन्च हो सकते हैं. कंपनी जल्द ही ऑफिशियल प्रमोशन शुरू कर सकती है.

OnePlus Nord CE 6 Lite: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

लीक्स के अनुसार फोन में 6.7 इंच का LCD डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ होगा. बैटरी बहुत बड़ी 7,000mAh की हो सकती है, जो पूरे दिन आसानी से चल सकती है. कैमरा सेटअप में 50MP का डुअल रियर कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है. फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड होगा. भारत में इसकी कीमत 23,000 रुपये से कम शुरू हो सकती है. बैंक ऑफर्स और लॉन्च डिस्काउंट के साथ इफेक्टिव प्राइस 20,000 रुपये से नीचे आ सकती है. यह बजट सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो लंबी बैटरी लाइफ और स्मूथ डिस्प्ले चाहते हैं.

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