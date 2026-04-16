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OnePlus Nord CE 6 Lite कब होगा लॉन्च, गीकबेंच पर स्पेसिफिकेशन्स लीक

OnePlus Nord CE 6 Lite गीकबेंच पर आने के बाद काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट और बड़ी बैटरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद है. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus अपने नॉर्ड सीरीज का विस्तार करने वाला है. कंपनी भारत में जल्द ही OnePlus Nord CE 6 Lite लॉन्च कर सकता है. इस फोन को हाल ही में गीकबेंच वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे इस फोन के कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है. टिप्स्टर्स के मुताबिक, यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट पर चल सकता है और नेक्स्ट मंथ यानी मई में OnePlus Nord CE 6 के साथ लॉन्च हो सकता है. यह Nord CE 4 Lite 5G का सक्सेसर होगा, जो जून 2024 में आया था. गीकबेंच पर हुआ लिस्ट मॉडल नंबर CPH2943 वाला फोन Geekbench पर दिखा है. टिप्स्टर अभिषेक यादव ने बताया कि यह भारत में OnePlus Nord CE 6 Lite के नाम से आएगा. चिपसेट की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 SoC हो सकता है, जिसमें चार कोर 2.60GHz और चार कोर 2.00GHz पर चलते हैं. इसमें ग्राफिक्स के लिए GPU Mali-G615 MC2 जीपीयू मिलने वाला है. फोन में 8GB RAM और Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 होने की उम्मीद है.