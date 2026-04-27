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OnePlus Nord CE 6 Lite की कीमत, प्रोसेसर और स्पेसिफिकेशन का खुलासा, जानें कब होगा लॉन्च

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus अपने नए OnePlus Nord CE 6 सीरीज़ को अगले हफ़्ते भारत में लॉन्च होने वाली है. इस लाइनअप में दो मॉडल शामिल किए जाएंगे, जिसमें OnePlus Nord CE 6 Lite भी शामिल है. इसकी लॉन्च से पहले ही कंपनी स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में डिटेल्स टीज़ कर रही है, लेकिन Lite मॉडल के बारे में इसके डिज़ाइन के अलावा और ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

भारत में लॉन्च होने से कुछ दिन पहले, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने इस फोन के लिए खास माइक्रोसाइट को अपडेट किया है, जिससे इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के बारे में जानकारी मिल सके. जानकारी के अनुसार, जल्द ही लॉन्च होने वाले OnePlus Nord CE 6 Lite में MediaTek Dimensity 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा.

OnePlus Nord CE 6 Lite के स्पेसिफिकेशन

आने वाले OnePlus Nord CE 6 Lite की लॉन्च के लिए अपडेटेड माइक्रोसाइट के मुताबिक, स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Apex प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा. OnePlus का कहना है कि यह भारत में 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच कीमत वाला 'सबसे तेज़ फ़ोन' होने वाला है. कंपनी का यह भी दावा है कि स्मार्टफोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफ़ॉर्म पर 10,30,000 से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं.

इसके अलावा, इस बात की भी पुष्टि हुई है कि यह लेटेस्ट OxygenOS 16 के साथ Android 16 पर आधारित होने वाला है. OnePlus का कहना है कि कंपनी के इंटरनल टेस्ट रिजल्ट्स के मुताबिक, फोन पांच साल तक सिस्टम फ्लूएंसी बनाए रखेगा. इसके अलावा, OnePlus Nord CE 6 Lite में एक फ्लैट स्क्रीन होगी, जो 144Hz तक का रिफ्रेश भी मिलेगा, जिसमें सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच डिस्प्ले कटआउट दिया जाएगा.