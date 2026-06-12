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OnePlus Nord Buds 4 जल्द होंगे भारत में लॉन्च, डिज़ाइन और रंग आया सामने

Nord Buds 4 का डिज़ाइन in-ear स्टाइल में है और इसके साथ पेबल-शेप चार्जिंग केस भी दिया जाएगा. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: अगर आप कम बजट में अच्छे ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो वनप्लस जल्द ही आपके लिए एक नया ऑप्शन लेकर आने वाला है. कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि OnePlus Nord Buds 4 को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने इसके साथ ईयरबड्स का डिज़ाइन भी पेश कर दिया है. वनप्लस ने अपने इस ईयरबड्स के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है. जिससे साफ हो गया है कि इस ईयरबड्स की बिक्री अमेज़न के जरिए होगी. यह ईयरबड्स वनप्लस के उसी नॉर्ड सीरीज का हिस्सा है, जिसमें Nord Buds 4 Pro को कंपनी ने पहले ही लॉन्च कर दिया था. भारत में भी Nord Buds 4 Pro को 19 मार्च को लॉन्च किया गया था. OnePlus Nord Buds 4 वनप्लस ने जो पिक्चर्स शेयर की है, उनसे पता चलता है कि Nord Buds 4 का डिज़ाइन Pro मॉडल जैसा ही है. इनमें इन-ईयर स्टाइल दिया गया है और सिलिकॉन इयर टिप्स लगाए गए हैं, जो कानों में आराम से फिट होते हैं. कंपनी के द्वारा जारी किए गए पिक्चर्स में दिख रहा है कि ईयरबड्स का स्टेम थोड़ा छोटा है और पीछे की तरफ एक इंडेंट नजर आता है, जो शायद जेस्चर कंट्रोल के लिए हो.