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OnePlus Nord 6 भारत में लॉन्च, 9000mAh बैटरी और 165Hz डिस्प्ले से लैस

इस स्मार्टफोन में दी गई नई टेक्नोलॉजी और लंबी अपडेट सपोर्ट इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए भरोसेमंद विकल्प बनाती है. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus Nord 6 है. कंपनी ने इस बार अपनी नॉर्ड सीरीज फोन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह फोन सीधे फ्लैगशिप डिवाइसेज़ को टक्कर देता नज़र आ रहा है. इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 6.78 इंच का 165Hz AMOLED डिस्प्ले है, जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस और स्मूदनेस इसे गेमिंग और वीडियो देखने के लिए शानदार बनाती है. कंपनी ने इसमें Aqua Touch 2.0 फीचर दिया है, जिससे गीले हाथों में भी स्क्रीन आसानी से काम करती है. प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे इस प्राइस रेंज में बेहद पावरफुल बनाता है. यह चिपसेट हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग को बिना किसी लैग के संभालने में सक्षम है. OnePlus का दावा है कि यह फोन लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम से लैस है. बैटरी इस फोन का सबसे बड़ा आकर्षण है. OnePlus Nord 6 में 9000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य उपयोग में दो दिन से ज्यादा चल सकती है. इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन लगभग 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है. खास बात यह है कि इसमें 27W रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, जिससे आप अन्य डिवाइसेज़ को चार्ज कर सकते हैं.