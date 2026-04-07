OnePlus Nord 6 भारत में लॉन्च, 9000mAh बैटरी और 165Hz डिस्प्ले से लैस
OnePlus Nord 6 अपनी बड़ी बैटरी, पावरफुल प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले के कारण मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरा है.
Published : April 7, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus Nord 6 है. कंपनी ने इस बार अपनी नॉर्ड सीरीज फोन में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यह फोन सीधे फ्लैगशिप डिवाइसेज़ को टक्कर देता नज़र आ रहा है.
इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 6.78 इंच का 165Hz AMOLED डिस्प्ले है, जो 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस और स्मूदनेस इसे गेमिंग और वीडियो देखने के लिए शानदार बनाती है. कंपनी ने इसमें Aqua Touch 2.0 फीचर दिया है, जिससे गीले हाथों में भी स्क्रीन आसानी से काम करती है.
प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी
परफॉर्मेंस की बात करें तो Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे इस प्राइस रेंज में बेहद पावरफुल बनाता है. यह चिपसेट हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग को बिना किसी लैग के संभालने में सक्षम है. OnePlus का दावा है कि यह फोन लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम से लैस है.
बैटरी इस फोन का सबसे बड़ा आकर्षण है. OnePlus Nord 6 में 9000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो सामान्य उपयोग में दो दिन से ज्यादा चल सकती है. इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन लगभग 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है. खास बात यह है कि इसमें 27W रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है, जिससे आप अन्य डिवाइसेज़ को चार्ज कर सकते हैं.
कैमरा सेटअप भी संतुलित रखा गया है. फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS और EIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को अच्छा अनुभव मिलेगा.
इस फोन में फोन में IP66, IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी से सुरक्षित रहता है. इसके अलावा MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन इसे मजबूत बनाता है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 पर बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है. कंपनी ने चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है. इसके अलावा Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC और 5G सपोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं.
कीमत, बिक्री और ऑफर
OnePlus Nord 6 की शुरुआती कीमत 38,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. इसका दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 41,999 रुपये है. इस फोन की बिक्री 9 अप्रैल से अमेज़न और वनप्लस की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. इस फोन पर कुछ चुनिंदा बैंक अकाउंट से पेमेंट करने पर 3,000 रुपये तक की छूट भी दी जा रही है.