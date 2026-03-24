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भारत में OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या मिलेंगे फीचर्स

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी One Plus भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord 6 अगले महीने लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की घोषणा की है, और इसके साथ ही इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है. इस आगामी स्मार्टफोन के डिज़ाइन और कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा हुआ है.

एक लाइव माइक्रोसाइट से जानकारी सामने आई है कि यह स्मार्टफ़ोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर उपलब्ध होगा. संभावना जताई जा रही है कि यह OnePlus Turbo 6 का ही एक नया और बेहतर वर्जन हो सकता है, जिसे जनवरी में चीन में पेश किया गया था. भारतीय बाजार में, ऐसी जानकारी भी आ रही है कि यह स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा कीमत पर लॉन्च होगा.

OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट

फोन की लॉन्च को लेकर One Plus ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया कि आने वाला नया OnePlus Nord 6 भारत में 7 अप्रैल को शाम 7 बजे IST पर लॉन्च होगा. यह फोन भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon के साथ-साथ OnePlus के ऑफ़िशियल चैनलों के ज़रिए भी खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.

OnePlus Nord 6 की कीमत और स्पेसिफिकेशन

कीमत की बात करें तो इस स्मार्टफोन को 35,000 रुपये से 40,000 रुपये के सेगमेंट में उतारा जाएगा, और इसे Fresh Mint, Holographic Quick Silver और Pitch Black कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा. OnePlus के आने वाले नए Nord 6 में एक फ़्लैट फ़्रेम, सीधे किनारे और एक फ़्लैट बैक पैनल दिया गया है. इसके ऊपरी-बाएं कोने पर एक थोड़ा उभरा हुआ आयताकार कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें तीन बड़े गोल लेंस, एक छोटा सेंसर और एक LED फ़्लैश यूनिट दिया गया है.

इसका सिल्वर वेरिएंट किनारों पर होलोग्राफ़िक बॉर्डर के साथ काफ़ी अलग दिखता है, जबकि बीच का हिस्सा हल्के टेक्सचर के साथ ज़्यादा शांत और सादा लगता है, जिससे इसे एक फ़्रेम जैसा लुक मिलता है. दूसरी ओर, ग्रीन और ब्लैक वेरिएंट मैट फ़िनिश में आते हैं.

OnePlus Nord 6 के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.5K AMOLED 'Sunburst HDR' डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz है, पीक ब्राइटनेस 3,600 nits तक है और मिनिमम ब्राइटनेस 2 nits है. यह डिस्प्ले 3,840Hz PWM डिमिंग और Aqua Touch 2.0 को भी सपोर्ट करती है, जिससे गीली उंगलियों से भी सटीक टच रिस्पॉन्स मिलता है.