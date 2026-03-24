भारत में OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या मिलेंगे फीचर्स
One Plus भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord 6 अगले महीने लॉन्च करने वाली है. इसे 7 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा.
Published : March 24, 2026 at 5:28 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी One Plus भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord 6 अगले महीने लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की घोषणा की है, और इसके साथ ही इसके कुछ खास फीचर्स का भी खुलासा किया है. इस आगामी स्मार्टफोन के डिज़ाइन और कलर ऑप्शन्स का भी खुलासा हुआ है.
एक लाइव माइक्रोसाइट से जानकारी सामने आई है कि यह स्मार्टफ़ोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर उपलब्ध होगा. संभावना जताई जा रही है कि यह OnePlus Turbo 6 का ही एक नया और बेहतर वर्जन हो सकता है, जिसे जनवरी में चीन में पेश किया गया था. भारतीय बाजार में, ऐसी जानकारी भी आ रही है कि यह स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा कीमत पर लॉन्च होगा.
OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट
फोन की लॉन्च को लेकर One Plus ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया कि आने वाला नया OnePlus Nord 6 भारत में 7 अप्रैल को शाम 7 बजे IST पर लॉन्च होगा. यह फोन भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon के साथ-साथ OnePlus के ऑफ़िशियल चैनलों के ज़रिए भी खरीदने के लिए उपलब्ध होगा.
OnePlus Nord 6 की कीमत और स्पेसिफिकेशन
कीमत की बात करें तो इस स्मार्टफोन को 35,000 रुपये से 40,000 रुपये के सेगमेंट में उतारा जाएगा, और इसे Fresh Mint, Holographic Quick Silver और Pitch Black कलर ऑप्शन में बेचा जाएगा. OnePlus के आने वाले नए Nord 6 में एक फ़्लैट फ़्रेम, सीधे किनारे और एक फ़्लैट बैक पैनल दिया गया है. इसके ऊपरी-बाएं कोने पर एक थोड़ा उभरा हुआ आयताकार कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें तीन बड़े गोल लेंस, एक छोटा सेंसर और एक LED फ़्लैश यूनिट दिया गया है.
इसका सिल्वर वेरिएंट किनारों पर होलोग्राफ़िक बॉर्डर के साथ काफ़ी अलग दिखता है, जबकि बीच का हिस्सा हल्के टेक्सचर के साथ ज़्यादा शांत और सादा लगता है, जिससे इसे एक फ़्रेम जैसा लुक मिलता है. दूसरी ओर, ग्रीन और ब्लैक वेरिएंट मैट फ़िनिश में आते हैं.
OnePlus Nord 6 के डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.5K AMOLED 'Sunburst HDR' डिस्प्ले लगाया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz है, पीक ब्राइटनेस 3,600 nits तक है और मिनिमम ब्राइटनेस 2 nits है. यह डिस्प्ले 3,840Hz PWM डिमिंग और Aqua Touch 2.0 को भी सपोर्ट करती है, जिससे गीली उंगलियों से भी सटीक टच रिस्पॉन्स मिलता है.
इस स्मार्टफोन में 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ Adreno 835 GPU दिया गया है. कंपनी का दावा है कि इसमें CPU परफॉर्मेंस 136 प्रतिशत तक ज़्यादा, GPU परफॉर्मेंस 64 प्रतिशत ज़्यादा और AI परफॉर्मेंस 25 प्रतिशत बेहतर है, और इसका AnTuTu स्कोर 2,503,854 है.
नए OnePlus Nord 6 के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह Battlegrounds Mobile India (BGMI), Call of Duty Mobile और Free Fire Max जैसे पॉपुलर गेम्स में लगातार 165fps की परफॉर्मेंस दे सकता है. इस फ़ोन में 3,200Hz टच सैंपलिंग रेट वाली Touch Reflex Chip, ±4000dps सेंसिटिविटी वाला 6-axis gyroscope और Spatial Audio Booster शामिल है.
OnePlus Nord 6 की बैटरी और परफॉर्मेंस
कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की बात करें तो इसमें G2 Wi-Fi चिप और 5G Advanced के लिए सपोर्ट शामिल है, जिसमें सपोर्टेड नेटवर्क्स पर 3 गुना तक तेज़ पीक स्पीड का दावा किया गया है. कंपनी ने नए Nord 6 में 9,000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी लगाई गई है, जिसमें 15 प्रतिशत सिलिकॉन कंटेंट है.
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैटरी 2.5 दिनों तक के सामान्य इस्तेमाल, 16.6 घंटे के Google Maps नेविगेशन, 26.9 घंटे की YouTube स्ट्रीमिंग और 60fps पर 6.3 घंटे की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रेट की गई है. यह स्मार्टफोन 80W SUPERVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी लगभग 70 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है.
इस स्मार्टफोन में बाईपास चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि अगर इस फ़ोन को कम्पैटिबल OnePlus ईयरबड्स के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो सिर्फ़ 10 मिनट चार्ज करने पर यह 12 घंटे तक का Spotify प्लेबैक दे सकता है.