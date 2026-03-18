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OnePlus Nord 6: 9000mAh बैटरी और Snapdragon 8s Gen 4 के साथ लॉन्च होने की उम्मीद

OnePlus Nord 6 में 9000mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिसे इस फोन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक माना जा रहा है.

OnePlus is going to launch OnePlus Nord 6 in India soon.
ONEPLUS NORD 6 को वनप्लस जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है. (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 8:58 PM IST

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हैदराबाद: OnePlus Nord 6 भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है और इसकी चर्चा काफी जोर-शोर से चल रही है. पिछले कुछ समय से इस मिड-रेंज स्मार्टफोन को लेकर कई लीक रिपोर्ट्स और रूमर्स सामने आई हैं. अब टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, यह फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Turbo 6 का रीब्रांडेड वर्ज़न होगा. इससे उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफी दमदार स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे, जो पिछले मॉडल OnePlus Nord 5 से काफी बेहतर होंगे. Nord 5 को पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती कीमत 31,999 रुपये थी. अब बाज़ार में इसकी कीमत बढ़ रही है, इसलिए Nord 6 की कीमत भी थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना है, लेकिन हार्डवेयर इसकी कीमत को जस्टीफाई कर सकता है.

इस फोन का सबसे बड़ा अपग्रेड प्रोसेसर होगा क्योंकि कंपनी इसमें Snapdragon 8s Gen 4 दे सकती है, जबकि पिछले साल Nord 5 को Snapdragon 8s Gen 3 के साथ लॉन्च किया गया था. लिहाजा, नए वनप्लस नॉर्ड 6 में परफॉर्मेंस बेहतर होगी. गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए यह काफी पावरफुल साबित होगा. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का 1.5K AMOLED पैनल मिलने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz होगा. OnePlus 15 में 165Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है.

9000mAh की बैटरी

इस फोन की बैटरी को लेकर मार्केट में काफी चर्चाएं हो रही है. कंपनी इस फोन में 9000mAh की एक बड़ी बैटरी दे सकती है, जो कि पिछले मॉडल Nord 5 में दिए गए 6,800mAh बैटरी से भी काफी बड़ी होगी. अगर इस अपकमिंग नॉर्ड फोन में 9000mAh बैटरी मिलती है तो यूज़र दो दिन तक अपने फोन को आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके अलावा इतनी बड़ी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए इस फोन में 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है.

OnePlus Nord 6 के पिछले हिस्से पर 50MP का मेन कैमरा, 2MP का सेकंडरी कैमरा और सेल्फी के लिए अगले हिस्से पर 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इस फोन को भारत में अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआती दिनों में लॉन्च कर सकती है.

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