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OnePlus Nord 6 जल्द होगा लॉन्च, 165Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगी 9000mAh की बैटरी

OnePlus Nord 6 में 9000mAh की दमदार बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स को लंबी बैटरी लाइफ का फायदा देगी.

This picture is of the OnePlus Nord 5, the upgraded version of which will be the OnePlus Nord 6.
यह पिक्चर OnePlus Nord 5 की है, जिसका अपग्रेड वर्ज़न OnePlus Nord 6 होगा. (Image Credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: OnePlus Nord 6 भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है. भारत में स्मार्टफोन लवर्स वनप्लस के इस नए मिडरेंज फोन का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से इस मिड-रेंज स्मार्टफोन को लेकर कई लीक और अफवाहें सामने आ रही है. टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, यह फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Turbo 6 का रीब्रांडेड वर्ज़न होगा. इससे उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफी दमदार स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे, जो पिछले मॉडल OnePlus Nord 5 से काफी बेहतर होंगे.

OnePlus Nord 5 को पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था और उस फोन की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है. ऐसे में फोन एक्सपर्ट्स् का मानना है कि OnePlus Nord 6 की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए एक बड़ा अपग्रेड किया जा सकता है और कंपनी इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. आपको याद दिला दें कि पिछले साल OnePlus Nord 5 में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दी गई थी, ऐसे में इस साल लॉन्च होने वाले नए वनप्लस नॉर्ड 6 में कंपनी अपने प्रोसेसर को अपग्रेड कर रही है. इससे फोन की परफॉर्मेंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल साबित हो सकता है.

डिस्प्ले और बैटरी

Nord 6 की डिस्प्ले की बात करें तो तो कंपनी इस फोन में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED स्क्रीन दे सकती है, जिसका रिफ्रेश रेट 165Hz होगा. OnePlus 15 में भी कंपनी 165Hz का रिफ्रेश रेट ही देती है. इसकी वजह से फोन में स्क्रॉलिंग और गेम्स का एक्सपीरियंस काफी स्मूद हो जाता है. इस फोन की बैटरी इसकी सबसे बड़ी खासियत लग रही है. इसमें 9000mAh की बैटरी होगी, जबकि पिछले साल लॉन्च हुए Nord 5 में कंपनी ने 6,800mAh से कहीं ज्यादा है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ, फोन को हेवी यूज़ करने के बाद भी दो दिन आसानी से निकल सकते हैं.इस फोन में चार्जिंग के लिए 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. इसका मतलब बड़ी बैटरी भी होगी और सुपरफास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मेन कैमरा 50MP और दूसरा कैमरा 2MP का हो सकता है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. ऐसे में फोटोग्राफी लवर्स के लिए यह फोन शायद ज्यादा बेहतर साबित न हो, लेकिन सोशल मीडिया और डेली-लाइफ के लिए ठीक-ठाक हो सकता है. इस फोन को अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में लॉन्च किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

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