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OnePlus Nord 6 जल्द होगा लॉन्च, 165Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगी 9000mAh की बैटरी

यह पिक्चर OnePlus Nord 5 की है, जिसका अपग्रेड वर्ज़न OnePlus Nord 6 होगा. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus Nord 6 भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाला है. भारत में स्मार्टफोन लवर्स वनप्लस के इस नए मिडरेंज फोन का इंतजार कर रहे हैं. पिछले कुछ समय से इस मिड-रेंज स्मार्टफोन को लेकर कई लीक और अफवाहें सामने आ रही है. टिप्स्टर योगेश ब्रार के मुताबिक, यह फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Turbo 6 का रीब्रांडेड वर्ज़न होगा. इससे उम्मीद की जा रही है कि इसमें काफी दमदार स्पेसिफिकेशन्स मिलेंगे, जो पिछले मॉडल OnePlus Nord 5 से काफी बेहतर होंगे. OnePlus Nord 5 को पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था और उस फोन की शुरुआती कीमत 31,999 रुपये है. ऐसे में फोन एक्सपर्ट्स् का मानना है कि OnePlus Nord 6 की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए एक बड़ा अपग्रेड किया जा सकता है और कंपनी इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट दिया गया है. आपको याद दिला दें कि पिछले साल OnePlus Nord 5 में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट दी गई थी, ऐसे में इस साल लॉन्च होने वाले नए वनप्लस नॉर्ड 6 में कंपनी अपने प्रोसेसर को अपग्रेड कर रही है. इससे फोन की परफॉर्मेंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. यह फोन गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल साबित हो सकता है. डिस्प्ले और बैटरी