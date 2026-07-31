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OnePlus N6x: 7,000mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन N6x लॉन्च किया, जिसकी सेल 4 अगस्त से शुरू होगी. ( Image Credit: OnePlus )

OnePlus N6x एक डुअल-सिम स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड कंपनी के लेटेस्ट OxygenOS 16 पर चलता है. इसमें 6.8-इंच का HD+ (720x1,570 पिक्सल) LCD टचस्क्रीन दिया गया है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट, 254 ppi पिक्सल डेनसिटी और 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह फोन MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इसकी डिस्प्ले में विविड और नेचुरल स्क्रीन कलर मोड्स, डार्क मोड, स्क्रीन कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट और आई प्रोटेक्शन मोड जैसे ऑप्शन शामिल हैं. यह फोन 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है.

हैदराबाद: OnePlus ने शुक्रवार को भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम OnePlus N6x है. वनप्लस ने हाल ही में N सीरीज़ की शुरुआत की थी और यह उस सीरीज का दूसरा फोन है. इस सीरीज का पहला फोन OnePlus N6 था. इस नई फोन सीरीज को वनप्लस ने बजट सेगमेंट के यूज़र्स के लिए लॉन्च किया है.

इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6360 Apex चिपसेट दिया गया है. इस फोन में र्मल मैनेजमेंट के लिए कंपनी ने इसमें 5,300 वर्ग मिलीमीटर एरिया वाला वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है, ताकि फोन ओवरहीट न हो और हेवी परफॉर्मेंस के दौरान परेशानी न हो. रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus N6x में 5G सपोर्ट नहीं है और यह 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है.

OnePlus N6x के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर शामिल है. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए अगले हिस्से पर 8MP का कैमरा दिया गया है. OnePlus N6x में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. वनप्लस का दावा है कि यह फोन एक बार फुल बैटरी चार्ज करने पर करीब ढाई दिन तक चल सकती है.

कीमत और ऑफर्स

OnePlus N6x की बात करें तो इसकी कीमत 18,999 रुपये से शुरू होती है, जिसके साथ 4GB रैम और 64GB स्टोरेज मिलता है. इसका दूसरा वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है, जिसकी कीमत 20,999 रुपये है.

कंपनी कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 1500 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है. इसके साथ 6 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी दिया जा रहा है. यह स्मार्टफोन 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे से सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसे Burgundy Red और Ice Blue समेत दो कलर ऑप्शन्स में खरीदा जा सकेगा.