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OnePlus N6x की बैटरी लाइफ आई सामने, 2.5 दिन तक चलेगा फोन

यह स्मार्टफोन बर्गंडी रेड और आइस ब्लू कलर में उपलब्ध होगा, हालांकि इसकी कीमत अभी सामने नहीं आई है. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: OnePlus एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम OnePlus N6x है. इस फोन को भारत में 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने हाल ही में इस फोन की लॉन्चिंग डेट कंफर्म की है और यह वनप्लस की N सीरीज का दूसरा फोन होगा, जो OnePlus N6 के साथ इस लाइनअप में शामिल होगा.

यह फोन देश में दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी कैपेसिटी का भी खुलासा कर दिया है. इसके साथ ही लॉन्च से एक हफ्ते पहले फोन की क्लेम्ड बैटरी लाइफ की जानकारी भी सामने आ गई है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकता है.

बैटरी को लेकर क्या है खास

OnePlus N6x के लिए बनाई गई डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है, जिसमें कन्फर्म किया गया है कि इस फोन में 7,000mAh की बैटरी दी जाएगी. कंपनी का दावा है कि OnePlus N6x एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ देगा.

इसके अलावा स्मार्टफोन मेकर ने यह भी बताया है कि इसका आने वाला N सीरीज फोन सिंगल चार्ज पर 20.56 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या 11.26 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दे सकता है.