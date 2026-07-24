OnePlus N6x की बैटरी लाइफ आई सामने, 2.5 दिन तक चलेगा फोन
OnePlus N6x भारत में 31 जुलाई को लॉन्च होगा. इस फोन के लिए कंपनी ने 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ का दावा किया है.
Published : July 24, 2026 at 8:36 PM IST
हैदराबाद: OnePlus एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम OnePlus N6x है. इस फोन को भारत में 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने हाल ही में इस फोन की लॉन्चिंग डेट कंफर्म की है और यह वनप्लस की N सीरीज का दूसरा फोन होगा, जो OnePlus N6 के साथ इस लाइनअप में शामिल होगा.
यह फोन देश में दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अब कंपनी ने OnePlus N6x की बैटरी कैपेसिटी का भी खुलासा कर दिया है. इसके साथ ही लॉन्च से एक हफ्ते पहले फोन की क्लेम्ड बैटरी लाइफ की जानकारी भी सामने आ गई है. कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक चल सकता है.
बैटरी को लेकर क्या है खास
OnePlus N6x के लिए बनाई गई डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है, जिसमें कन्फर्म किया गया है कि इस फोन में 7,000mAh की बैटरी दी जाएगी. कंपनी का दावा है कि OnePlus N6x एक बार चार्ज करने पर 2.5 दिन तक की बैटरी लाइफ देगा.
इसके अलावा स्मार्टफोन मेकर ने यह भी बताया है कि इसका आने वाला N सीरीज फोन सिंगल चार्ज पर 20.56 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 133.56 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 25.04 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या 11.26 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दे सकता है.
फोन का डिज़ाइन
इस फोन को अमेज़न और वनप्लस इंडिया के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा. इस फोन को कंपनी बर्गंडी रेड और आइस ब्लू कलर्स में लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस फोन के डिज़ाइन का भी खुलासा कर दिया है. OnePlus N6x में एक फ्लैट रियर पैनल दिया गया है, जिसमें एक यूनीक टेक्सचर देखने को मिलता है. इसके पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में एक पिल-शेप्ड रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसके बगल में एलईडी फ्लैश मौजूद है.
इसके अलावा फोन के रियर पैनल के बीचोंबीच सेंटर्ड OnePlus ब्रांडिंग भी नजर आती है. कैमरा आइलैंड में एक सिंगल कैमरा लेंस के साथ एक सेकेंडरी कटआउट भी टीज किया गया है, जो संभवतः सेकेंडरी लाइट सेंसर के लिए हो सकता है. इसके टॉप में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है.
इसके अलावा फोन के मार्केटिंग मटीरियल्स में फोन की दाहिनी ओर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्र्रोल्स नज़र आते हैं. हालांकि OnePlus N6x की कीमत, सटीक लॉन्च डिटेल्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.