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OnePlus N6 Lite 4G भारत में लॉन्च, ₹16,999 में मिलेगा 7000 mAh बैटरी फोन

हैदराबाद: वनप्लस ने आज भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम OnePlus N6 Lite 4G है. इस फोन को कंपनी ने नियो ग्रीन और ब्लैक कलर के दो ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. यह एक 4G फोन है, इसलिए इसमें 5G नेटवर्क काम नहीं करेगा. हालांकि, आजकल महंगे फोन के दौर में वनप्लस ने अपने यूज़र को बजट रेंज में एक अच्छा फोन मुहैया काने की कोशिश की है.कंपनी ने इस फोन को एकमात्र वेरिएंट में ही लॉन्च किया है, जो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है.