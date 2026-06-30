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8,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुआ OnePlus N6, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

OnePlus ने अपना नया OnePlus N6 लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 22,999 रुपये रखी गई है.

OnePlus N6 Launched in India
OnePlus N6 भारत में लॉन्च हुआ (फोटो - OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus N6 लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी की नई 'N' सीरीज़ का पहला स्मार्टफोन है, जो Nord लाइनअप के नीचे रखा गया है. इस नए एंट्री-लेवल फोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6000 सीरीज़ चिपसेट इस्तेमाल किया गया है.

इस स्मार्टफोन में 8,000mAh की बैटरी लगाई गई है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. OnePlus के इस नए फोन में एक सिंगल रियर कैमरा लगाया गया है, जो चौकोर आकार के कैमरा मॉड्यूल के फिट है. इसमें एक होल पंच डिस्प्ले कटआउट दिया गया है, जिसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है.

OnePlus N6 की भारत में कीमत
भारत में OnePlus N6 को 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट में उतारा गया है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं दूसरी ओर, इसके हायर-एंड 6GB + 128GB RAM स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन वाले वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये रखी गई है.

इसके अलावा, कंपनी Prime Day पर 1,000 रुपये का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रही है, और इसके साथ ही Axis Bank और SBI के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. ग्राहक छह महीने तक के नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन के साथ इस फोन को खरीद सकते हैं.

OnePlus N6 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो OnePlus का नया N सीरीज़ फ़ोन डुअल सिम सेटअप के साथ आता है, जो लेटेस्ट Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है. कंपनी स्मार्टफोन के लिए दो बड़े OS अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है. इसके अलावा, नए OnePlus N6 में 6.75-इंच की HD LCD टचस्क्रीन मिलती है.

यह डिस्प्ले 120Hz तक के रिफ्रेश रेट और HBM [हाई ब्राइटनेस मोड] में 1,200 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP65 रेटिंग के साथ आता है, और इसके साथ ही MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन भी मिलता है.

इस स्मार्टफोन में ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि OnePlus N6 ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 6,15,800 से ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं. फोन में थर्मल मैनेजमेंट के लिए, वेपर चैंबर कूलिंग सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें 5,300 sq mm हीट डिसिपेशन एरिया है.

कैमरा सेटअप की बात करें तो, OnePlus N6 में पीछे की तरफ f/1.8 अपर्चर वाला एक 50-मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, जो 10x तक डिजिटल ज़ूम के साथ आता है. इसके अलावा, स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है. नया OnePlus N सीरीज़ हैंडसेट 1080p/60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. यह डुअल-व्यू वीडियो मोड के साथ भी आता है.

OnePlus N6 में 8,000mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 1,600 पूरे साइकिल के बाद भी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का लगभग 80 परसेंट बनाए रखती है. कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन तीन दिन तक की बैटरी लाइफ देगा. स्मार्टफोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 6.5W की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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