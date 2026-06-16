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OnePlus के सबसे सस्ते फोन की लॉन्च डेट कंफर्म, Redmi और Realme से होगी टक्कर

OnePlus N6 मिंट ग्रीन और डार्क ग्रे रंग में आएगा और इसमें फ्लैट रियर पैनल के साथ मिनिमलिस्ट डिज़ाइन दिया गया है. ( Image Credit: OnePlus )

हैदराबाद: पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने नए लॉन्च होने वाले फोन्स के साथ-साथ पुराने फोन्स की कीमतों को भी बढ़ा दिया है, जिसका कारण विश्व स्तर पर डेटा सेंटर्स की वजह से हो रही मेमोरी क्राइसिस को बताया जा रहा है. ऐसे में लोगों को कम कीमत में या बजट रेंज में अच्छे स्मार्टफोन मिलने कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच वनप्लस ने एक नए बजट फोन का ऐलान किया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये कम हो सकती है. वनप्लस भारत में बजट सेगमेंट में अपनी एक नई N सीरीज फोन को लॉन्च करने जा रहा है. इस सीरीज का पहला फोन OnePlus N6 है. कंपनी ने इस फोन की आधिकारिक पुष्टि करते हुए इसकी लॉन्च डेट का भी ऐलान कर दिया है. फोन 30 जून को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह फोन अमेज़न पर बिकेगा और वहां इसका माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुका है. OnePlus की नई N सीरीज Nord सीरीज से भी सस्ती हो सकती है. हालांकि, इस वक्त भारत में वनप्लस का सबसे सस्ता फोन Nord CE6 Lite है, जिसकी कीमत 22,999 रुपये से शुरू होती है. डिज़ाइन और लुक कैसा होगा वनप्लस ने अभी तक अपने अपकमिंग फोन की पूरी स्पेसिफिकेशन्स नहीं बताई है, लेकिन आधिकारिक टीज़र से फोन का डिज़ाइन सामने आ चुका है. फोन कम से कम दो कलर्स में लॉन्च होगा, जिनमें एक सॉफ्ट मिंट ग्रीन और दूसरा डार्क ग्रे होगा. फोन देखने में काफी साफ-सुथरा लगता है, जैसा कि वनप्लस की हालिया डिज़ाइन फिलॉसफी में भी देखने को मिला है.