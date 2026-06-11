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OnePlus N Series भारत में टीज़, ₹20,000 से कम में लॉन्च होंगे वनप्लस फोन

OnePlus N Series जुलाई में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह OxygenOS का बजट अनुभव देगी. ( Amazon/OnePlus )

हैदराबाद: भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में वनप्लस बजट प्राइज सेंज में एक नई स्मार्टफोन सीरीज शुरू करने वाली है. इस सीरीज का नाम OnePlus N Series है. हाल ही में इस नई सीरीज के बारे में पहली बार जानकारी सामने आई थी और अब वनप्लस ने अपनी इस नई अपकमिंग सीरीज को टीज़ भी कर दिया है कंपनी ने अमेज़न पर इस फोन सीरीज का माइक्रोसाइट लाइव किया है, जिसमें वनप्लस के तीन फोन्स को मिलाकर N अल्फाबेट बनाता हुआ दिखाया गया है, जैसा कि आप इस आर्टिकल के फीचर इमेज में देख भी सकते हैं. हालांकि अभी सिर्फ यही टीज़र सामने आया है और कोई ठोस डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कंपनी धीरे-धीरे जानकारी सामने लाएगी, यही उम्मीद है. OnePlus का नाम आते ही दिमाग में प्रीमियम और मिड-रेंज फोन की तस्वीर उभरती है, लेकिन अब कंपनी बजट रेंज में नया फोन लॉन्च करने जा रही है. हालांकि, Nord CE सीरीज के कुछ फोन्स की कीमत कम होने के बाद 20,000 से नीचे आ गई थी, लेकिन उन फोन्स को कंपनी ने 20,000 से ज्यादा की कीमत पर लॉन्च किया था.