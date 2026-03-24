OnePlus India के सीईओ ने दिया इस्तीफा, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वापस जाएंगे चीन
वनप्लस इंडिया में लीडरशिप बदलाव के बावजूद कंपनी ने लोकल स्ट्रैटजी पर जोर देते हुए बिजनेस कंटिन्यूटी को पूरी तरह सुनिश्चित किया है.
Published : March 24, 2026 at 5:57 PM IST
हैदराबाद: OnePlus India में अचानक लीडरशिप चेंज होने की ख़बर आई है. कंपनी के सीईओ रॉबिन लियू ने अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया है. चीनी कंपनी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी है. हालांकि, इस्तीफे का असली कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि लियू अब निजी रुचियों को आगे बढ़ाने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, वो भारत छोड़कर चीन वापस जा चुके हैं.
गैजेट्स 360 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने एक बयान में रॉबिन लियू के योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है. वनप्लस इंडिया ने कहा कि वो अपने व्यक्तिगत पैशन को पूरा करने जा रहे हैं और हम उनके भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. वनप्लस इंडिया के ऑपरेशंस लोकल स्ट्रैटजी के साथ बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे और बिजनेस कंटिन्यिटी पूरी तरह बरकरार रहेगी.
भारत में रॉबिन लियू का सफर
यह ख़बर सबसे पहले द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ब्रेक की थी. इंटरनल सोर्सेज़ के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि लियू नोटिस पीरियड में हैं, जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है. कंपनी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पहले ही चीन चले गए हैं. यह पूरा मामला ओप्पो ग्रुप की ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा माना जा रहा है. हाल ही में ओप्पो ने रियलमी को फिर से अपना सब-ब्रांड बना लिया था, जो साल 2018 में अलग हो गई थी.
रॉबिन लियू का वनप्लस इंडिया के साथ सफर काफी लंबा रहा. उन्होंने अगस्त 2018 में ग्लोबल सेल्स और सप्लाई चेन डायरेक्टर के रूप में शुरुआत की थी और जून 2020 तक वो इसी पद पर रहे थे. उसके बाद जुलाई 2020 में बेंगलुरु आकर भारत में सेल्स हेड बने. जनवरी 2022 में उन्हें वनप्लस नॉर्थ अमेरिका का सीईओ बनाया गया. जुलाई 2024 में वो भारत लौटे और वनप्लस इंडिया के सीईओ बने. अब लगभग दो साल बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं.
यह बदलाव ऐसे वक्त पर आया है, जब वनप्लस भारत में अपना नया फोन OnePlus Nord 6 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने इस फोन को भारत में लॉन्च करने की तारीख का भी खुलासा कर दिया है. इस फोन को भारत में 7 अप्रैल की शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की कीमत 35,000 - 40,000 रुपये के आसपास में हो सकती है. इसमें कंपनी 4nm ऑक्टा-कोर Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल करेगी, जिसका AnTuTu स्कोर 2,503,854 है.